«Почему «Спартак» нестабилен? Никто не знает». Главный тренер — о матче с «Лестером»

Традиционные предматчевые пресс-конференции в Англии проходят в Zoom: журналисты поднимают виртуальные руки, задают вопросы, а переводчик, кое-как успевая за происходящим, старается передать сказанное. Первым был Брендан Роджерс, которого британские коллеги долго мучили вопросами, не всегда касающимися матча: про назначение Антонио Конте в «Тоттенхэм», например, спросили несколько раз. Из того, что он сказал, важно вот что:

– он не считает, что 12 пропущенных голов «Спартаком» в трёх матчах дают «Лестеру» психологическое преимущество: «​​Наше единственное преимущество – это то, что мы играем дома»;

– хочет, чтобы Патсон Дака, оформивший покер в Москве, повторил своё достижение и на стадионе «Кинг Пауэр», но выделять только его во всей команде неправильно: четыре гола – заслуга всех.



«Спартак» давал пресс-конференцию вечером – команда прилетела в «Лестер» только утром. Начал Виктор Мозес.

О стратегии на игру с «Лестером»

«Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное — собраться и быть командой. В футболе ты иногда проигрываешь, иногда побеждаешь. Да, мы проиграли «Зениту», за что извиняемся перед фанатами. Но завтра будет новая игра, нам нужно думать уже о ней. У «Лестера» преимущество — они играют дома. Мы будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома».

О покере Дака в московском матче

«Не так часто случается, что один игрок забивает четыре гола в одном матче. Дака очень сильный, талантливый игрок. Повторюсь, мы извлекли уроки и с нетерпением ждём матча».

О возможной покупке доли «Спартака» иностранцами

«Первый раз слышу, но это интересно! Звучит интересно. Может, это пойдёт на пользу, если такая крупная структура вложится в клуб».

Витория об интересе City Football Group к «Спартаку» говорить сначала не захотел, но потом всё же ответил: «Наверное, всегда интересно, когда команда, которая находится в одной лиге, интересуется акциями другого клуба в иной лиге. Но этот вопрос не ко мне, а к администрации «Спартака» и его владельцам».



Но начали не с этого – а с настроения в команде в это непростое для неё время.



«Мы профессионалы: должны быстро пройти этот этап и готовиться к следующей игре. Несмотря на то что время сейчас не самое лучшее, мы будем выкладываться по полной. У нас серьёзный соперник», – сказал он.

О нестабильности «Спартака»

«В чём причина нестабильности команды? Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение всё в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол. Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой всё пойдет насмарку. Например, тот же матч с «Лестером». У нас был счёт 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идём на перерыв с преимуществом два мяча, но тут пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение. Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: когда мы говорим о негативных моментах, я не акцентирую внимание на защитниках или вратарях – я говорю обо всей команде. Это важно».

О встрече с болельщиками

«Я не могу сказать, что встреча с болельщиками прошла негативно. Они высказали свои пожелания, мы сказали свои. Знаем, почему не победили в прошлой игре, что сделали не так».

О здоровье Умярова

«Умяров прилетел вместе с командой, но неизвестно, будет ли он играть. Может, он останется на скамейке запасных или сыграет – будем смотреть по ситуации».



Вопрос также стоит по участию в матче Николая Рассказова – он начал тренировку отдельно от команды. Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сказал «Чемпионату», что у защитника небольшой ушиб, поэтому вопрос, сыграет он или нет, будет решаться уже завтра перед игрой.



Матч «Лестер» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск. Две недели назад в Москве «Лестер» победил «Спартак» со счётом 4:3.