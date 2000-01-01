«Реал» выбил рекордные 1000 голов в Лиге чемпионов! Кто забивал юбилейные мячи
Феноменальная результативность мадридцев в главном еврокубке. До тысячи не добирался ни один клуб. У идущей второй «Баварии» 768 голов, а у «Барселоны» — вообще 655.
👑 1000-й гол — Карим Бензема
Символично, что красивую цифру выбил капитан и лучший игрок этого «Реала». Причём дубль Бензема в игре с «Шахтёром» — это сразу и 1001-й гол.
900-й гол — Криштиану Роналду
Человек-рекорд вообще сделал наибольший вклад в мадридскую тысячу: 10% всех голов, 105 штук в ЛЧ — авторства Роналду. 900-й он положил «Баварии» в 1/4 финала-2016/2017.
800-й гол — Криштиану Роналду
Чаще всего от Роналду достаётся в ЛЧ немецким клубам, но 800-й гол «Реала» он забил на выезде «Копенгагену» в группе-2013/2014.
700-й гол — Гонсало Игуаин
Карьера Игуаина в Мадриде получилась скомканная, но в историю он попал — в бодром матче с «Миланом» (2:2) в групповом этапе сезона-2010/2011.
600-й гол — Дэвид Бекхэм
Естественно, юбилейный гол Бекхэм положил со штрафного — на выезде с «Марселем» (сезон-2003/2004).
500-й гол — Гути
Половину пути до тысячи «Реал» прошёл уже в XXI веке. Это совсем молодой Гути помог разгромить «Спортинг» (4:1) в сезоне-2000/2001.
400-й гол — Себастьян Лосада
Воспитанник «Реала», у которого не вышло особенной карьеры. 400-й гол влетел в ворота ныне расформированного «Сваровски-Тироль» в сезоне-1990/1991.
300-й гол — Хеннинг Йенсен
Датчанин играл за «Реал» 3 года (1976-79). Забил лишь 16 голов, но один из них получился историческим. Тогда в 1/8 финала Кубка чемпионов-1978/79 на выезде досталось «Прогрессу» из Люксембурга — 0:7.
200-й гол — Ференц Пушкаш
Легендарный венгр забил 200-й гол в сезоне-1965/1966 в 1/8 финала Кубка чемпионов с «Фейеноордом».
100-й гол — Альфредо Ди Стефано
Полуфинал сезона-1959/1960 и гол великого Ди Стефано, причём в ворота «Барселоны».
1-й гол — Мигель Муньос
Дебютный гол на счету Мигеля Муньоса, который в 1955 году огорчил швейцарский «Серветт».
«Реал» выбил рекордные 1000 голов в Лиге чемпионов! Кто забивал юбилейные мячи
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