«Реал» выбил рекордные 1000 голов в Лиге чемпионов! Кто забивал юбилейные мячи

300-й гол — Хеннинг Йенсен

Датчанин играл за «Реал» 3 года (1976-79). Забил лишь 16 голов, но один из них получился историческим. Тогда в 1/8 финала Кубка чемпионов-1978/79 на выезде досталось «Прогрессу» из Люксембурга — 0:7.