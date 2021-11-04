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«Лестер» — «Спартак», Лига Европы, 4 ноября 2021, гид по городу Лестер, Англия: граффити, Kasabian и футбол

«Легенда «Лестера» работал у меня в магазине». Гид по городу, где сегодня играет «Спартак»
Полина Куимова
«Лестер» — «Спартак», Лига Европы
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Погружаемся в атмосферу английского Лестера — очень много фото.

Лестер — небольшой город в паре часов езды на машине от Лондона. После шумной и быстрой столицы Великобритании здесь до неуютного спокойно, но это чувство быстро сменяется ощущением внутреннего комфорта. Дело не столько в компактности города, его двух-трёхэтажности, историчности и неспешности, сколько в людях: тут у всех есть время тебе помочь, улыбнуться и пожелать прекрасного дня.

В остальном Лестер — типичная английская провинция. И если днём тут ещё есть какая-то жизнь, то вечером всё рано закрывается, улицы пустеют, и разглядеть человеческие лица можно только в окнах пабов.

***

Центральная пешеходная улица High Street со множеством магазинов упирается в площадь с часовой башней, под которой с самого утра глубоко верующие в бога пытались донести до прохожих, что нас всех может спасти только Иисус.

Если свернуть с улицы, то можно выйти к кафедральному собору, где захоронен король Ричард III – это, пожалуй, самое туристическое место в этом городе.

В 2012-м, во время раскопок, на месте парковки нашли руины разрушенного в XVI веке монастыря, а в его фундаменте – могилу. При помощи радиоуглеродного анализа учёные установили, что человек погиб в середине XV века, после чего соотнесли несколько фактов и сделали вывод, что найденное захоронение – могила Ричарда III. Король погиб в 1485 году в битве при Босворте – он воевал за трон с Генрихом Тюдорским.

Несколько веков никто не знал, где захоронен английский король: из доступной историкам информации был лишь факт, что его могила была в лестерском монастыре, и легенда о брошенных в реку Суар останках. Поэтому находка стала большим событием, и заново похоронили Ричарда III уже со всеми почестями.

Сейчас на территории собора ведутся какие-то строительные работы.

На логотипе собора можно увидеть либо верующего, который раскинул руки и открыл свою душу богу, либо Джейми Варди, празднующего гол (простите, если задели чьи-то чувства).

По прямой от собора – большой крытый рынок, где по соседству с овощами продают дешёвую обувь, одежду и какие-то безделушки.

А ещё рождественские открытки, упаковочную бумагу с Санта-Клаусами и различный декор в красно-зелёных тонах. С едва пожелтевшими листьями вокруг это трудно соотносится, но во многих странах готовиться к Рождеству начинают сразу после Хэллоуина.

Огромная надпись «Рождественские приветствия» на здании городского совета это только подтверждает.

История одного магазина

Рядом с рынком – небольшой магазинчик с синей витриной и узнаваемым логотипом.

Внутри ассортимент очень скромный: в базовый набор входят футболки, магниты, значки, шарфы, журналы… Ничего примечательного, кроме своеобразного алтаря над кассой: фото Варди, какая-то золотая медаль, коллекционный ром, вино и джин.

Всё это – не для продажи, а личная коллекция владельца магазина. Ашок Чатвани переехал в Лестер из Найроби в 14 и с тех пор большой фанат местного клуба.

«Город пропитан любовью к команде, – говорит он. – Здесь сложно найти безразличного к «Лестеру». Вот и для меня команда – это большая любовь. Как и этот магазин! Открыл я его, кстати, лет 8-9 назад: у меня тогда была большая торговая точка, где продавались футболки разных футбольных команд, но потом ко мне пришли люди, сотрудничающие с «Лестером», и предложили работать только с их мерчем. Я согласился. Как я мог отказать! Тем более что мой путь в торговле тоже начинался с «Лестера». Я работал на заводе компании, которая раньше была их техническим спонсором, но потом она разорилась. Футболки остались, и мне пришла в голову идея: пойти на рынок и распродать их. Я попросил, и мне их отдали – за символическую плату. Со временем из небольшой точки дело выросло в магазин в большом торговом центре. Знаете такого футболиста Эмиля Хески? Легенда «Лестера»! Вот он работал у меня, когда ему было 16-17 лет. Развешивал футболки, следил за порядком… Прибегал ко мне после тренировок, чуть-чуть помогал и убегал.

А это, – говорит он, показывая золотую медаль с полки, – подарок на 60-летие владельца всем фанатам, кто пришёл на игру. Иметь такое в коллекции – это что-то особенное. Особенно сейчас. Когда он погиб, было ощущение, что ты потерял всё. Город был полностью опустошён, это было очень тяжело.

Вичай значил и значит для города очень многое, – продолжает Ашок. – Когда он трагически погиб, люди неделями были в трауре. Вы не представляете, что это было. Море слёз. Люди переживали так, будто потеряли близкого родственника. Он был всем для этого города. То, что он делал для нас… Незабываемо. У меня дома собраны все подарки, которые он так любил преподносить по значимым для него и клуба праздникам. Они – бесценны».

Место памяти у стадиона

На месте, где разбился вертолёт Шривадданапрабха, сделали мемориальный сад: небольшой, но красивый и уютный.

Фигура слона – как символ Таиланда, откуда родом был Вичай.

Несколько мемориалов, где сейчас море свежих цветов: 26 октября было три года со дня трагедии.

Кто-то приложил к букету памятную записку. «Везде, где побывала прекрасная душа, остаются штрихи прекрасных воспоминаний. Земля пухом, Вичай. Спасибо за всё, что сделал для нас».

Среди множества цветов виднеется бутылка пива – конечно же, тайского.

На стене с инициалами Вичая – табличка с трогательной надписью: «Его взгляды, его вера и стремление улучшить жизнь всех, кто его окружает, заставили нас искренне поверить в то, что всё возможно. Кхун Вичай был человеком доброты, великодушия, человеком, чья жизнь определялась любовью, которую он дарил своей семье и тем, кем так успешно руководил. «Лестер» под его руководством стал семьёй».

«Он создал клубу хорошую карму». Три года назад погиб владелец «Лестера» «Он создал клубу хорошую карму». Три года назад погиб владелец «Лестера»

Стрит-арт

Большие памятные граффити нарисовали около местного университета: Вичай в кишае (традиционная одежда буддистских монахов. – Прим. «Чемпионата»), тигр, слон, Будда и эмблема «Лестера». Смотрится мощно.

Вообще, Лестер можно назвать городом уличного искусства – здесь столько граффити, что в какой-то момент можно сбиться со счёту. И чаще всего это не странные надписи, а настоящие картины.

Колонны моста, например.

В этом месте вообще изрисованы все стены – как будто его специально выделили для безумств граффитчиков.

На улице Гари Линекера (да, тут есть такая – это его родной город!) стены единым полотном покрыты граффити.

Но самые классные – посвящённые «Лестеру». Лисы, которые «нападают» на Кубок Англии, – в прошлом сезоне клуб взял этот трофей, обыграв «Челси» на «Уэмбли».

«Футбол объединяет» – граффити с болельщиками разных национальностей в футболках «Лестера». Город является одним из самых многонациональных в Англии: после Второй мировой войны сюда началась массовая иммиграция со всего мира, и больше всего сюда приехало азиатов и индийцев.

Kasabian и стадион

По пути к стадиону «Кинг Пауэр» ещё одни граффити, связанные с «Лестером» и другим достоянием города, – группой Kasabian. Джейми Варди I'm on Fire – авторы в этом арте соединили и крутость футболиста, и одну из самых известных песен бэнда.

Kasabian появились здесь, поэтому к «Лестеру» у них особенное отношение: в чемпионский сезон они выступали на стадионе, а потом дали ещё один концерт для 10 тысяч фанатов.

Дорога до «Кинг Пауэр» проходит через типичные спальные районы.

Стадион очень органично вписан в район: никаких заборов или ограждений – переходишь дорогу, и ты уже на территории. Настолько органично, что напротив арены – автомобильный салон.

На одной из стен стадиона – кирпичики с именами фанатов.

Ну и заходим внутрь! Стадион открыли в 2002-м, вмещает он порядка 34 тысяч зрителей, но клуб планирует увеличить количество мест до 40 тыс.

«Спартак» здесь уже побывал – вчера вечером команда провела тренировку. Теперь главное — увезти с этого стадиона победу.

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