«Легенда «Лестера» работал у меня в магазине». Гид по городу, где сегодня играет «Спартак»

Лестер — небольшой город в паре часов езды на машине от Лондона. После шумной и быстрой столицы Великобритании здесь до неуютного спокойно, но это чувство быстро сменяется ощущением внутреннего комфорта. Дело не столько в компактности города, его двух-трёхэтажности, историчности и неспешности, сколько в людях: тут у всех есть время тебе помочь, улыбнуться и пожелать прекрасного дня.

В остальном Лестер — типичная английская провинция. И если днём тут ещё есть какая-то жизнь, то вечером всё рано закрывается, улицы пустеют, и разглядеть человеческие лица можно только в окнах пабов.



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Центральная пешеходная улица High Street со множеством магазинов упирается в площадь с часовой башней, под которой с самого утра глубоко верующие в бога пытались донести до прохожих, что нас всех может спасти только Иисус.

Если свернуть с улицы, то можно выйти к кафедральному собору, где захоронен король Ричард III – это, пожалуй, самое туристическое место в этом городе.

В 2012-м, во время раскопок, на месте парковки нашли руины разрушенного в XVI веке монастыря, а в его фундаменте – могилу. При помощи радиоуглеродного анализа учёные установили, что человек погиб в середине XV века, после чего соотнесли несколько фактов и сделали вывод, что найденное захоронение – могила Ричарда III. Король погиб в 1485 году в битве при Босворте – он воевал за трон с Генрихом Тюдорским.

Несколько веков никто не знал, где захоронен английский король: из доступной историкам информации был лишь факт, что его могила была в лестерском монастыре, и легенда о брошенных в реку Суар останках. Поэтому находка стала большим событием, и заново похоронили Ричарда III уже со всеми почестями.



Сейчас на территории собора ведутся какие-то строительные работы.

На логотипе собора можно увидеть либо верующего, который раскинул руки и открыл свою душу богу, либо Джейми Варди, празднующего гол (простите, если задели чьи-то чувства).

По прямой от собора – большой крытый рынок, где по соседству с овощами продают дешёвую обувь, одежду и какие-то безделушки.

А ещё рождественские открытки, упаковочную бумагу с Санта-Клаусами и различный декор в красно-зелёных тонах. С едва пожелтевшими листьями вокруг это трудно соотносится, но во многих странах готовиться к Рождеству начинают сразу после Хэллоуина.

Огромная надпись «Рождественские приветствия» на здании городского совета это только подтверждает.

История одного магазина

Рядом с рынком – небольшой магазинчик с синей витриной и узнаваемым логотипом.

Внутри ассортимент очень скромный: в базовый набор входят футболки, магниты, значки, шарфы, журналы… Ничего примечательного, кроме своеобразного алтаря над кассой: фото Варди, какая-то золотая медаль, коллекционный ром, вино и джин.

Всё это – не для продажи, а личная коллекция владельца магазина. Ашок Чатвани переехал в Лестер из Найроби в 14 и с тех пор большой фанат местного клуба.



«Город пропитан любовью к команде, – говорит он. – Здесь сложно найти безразличного к «Лестеру». Вот и для меня команда – это большая любовь. Как и этот магазин! Открыл я его, кстати, лет 8-9 назад: у меня тогда была большая торговая точка, где продавались футболки разных футбольных команд, но потом ко мне пришли люди, сотрудничающие с «Лестером», и предложили работать только с их мерчем. Я согласился. Как я мог отказать! Тем более что мой путь в торговле тоже начинался с «Лестера». Я работал на заводе компании, которая раньше была их техническим спонсором, но потом она разорилась. Футболки остались, и мне пришла в голову идея: пойти на рынок и распродать их. Я попросил, и мне их отдали – за символическую плату. Со временем из небольшой точки дело выросло в магазин в большом торговом центре. Знаете такого футболиста Эмиля Хески? Легенда «Лестера»! Вот он работал у меня, когда ему было 16-17 лет. Развешивал футболки, следил за порядком… Прибегал ко мне после тренировок, чуть-чуть помогал и убегал.



А это, – говорит он, показывая золотую медаль с полки, – подарок на 60-летие владельца всем фанатам, кто пришёл на игру. Иметь такое в коллекции – это что-то особенное. Особенно сейчас. Когда он погиб, было ощущение, что ты потерял всё. Город был полностью опустошён, это было очень тяжело.

Вичай значил и значит для города очень многое, – продолжает Ашок. – Когда он трагически погиб, люди неделями были в трауре. Вы не представляете, что это было. Море слёз. Люди переживали так, будто потеряли близкого родственника. Он был всем для этого города. То, что он делал для нас… Незабываемо. У меня дома собраны все подарки, которые он так любил преподносить по значимым для него и клуба праздникам. Они – бесценны».

Место памяти у стадиона

На месте, где разбился вертолёт Шривадданапрабха, сделали мемориальный сад: небольшой, но красивый и уютный.

Фигура слона – как символ Таиланда, откуда родом был Вичай.

Несколько мемориалов, где сейчас море свежих цветов: 26 октября было три года со дня трагедии.

Кто-то приложил к букету памятную записку. «Везде, где побывала прекрасная душа, остаются штрихи прекрасных воспоминаний. Земля пухом, Вичай. Спасибо за всё, что сделал для нас».

Среди множества цветов виднеется бутылка пива – конечно же, тайского.

На стене с инициалами Вичая – табличка с трогательной надписью: «Его взгляды, его вера и стремление улучшить жизнь всех, кто его окружает, заставили нас искренне поверить в то, что всё возможно. Кхун Вичай был человеком доброты, великодушия, человеком, чья жизнь определялась любовью, которую он дарил своей семье и тем, кем так успешно руководил. «Лестер» под его руководством стал семьёй».

Стрит-арт

Большие памятные граффити нарисовали около местного университета: Вичай в кишае (традиционная одежда буддистских монахов. – Прим. «Чемпионата»), тигр, слон, Будда и эмблема «Лестера». Смотрится мощно.

Вообще, Лестер можно назвать городом уличного искусства – здесь столько граффити, что в какой-то момент можно сбиться со счёту. И чаще всего это не странные надписи, а настоящие картины.



Колонны моста, например.

В этом месте вообще изрисованы все стены – как будто его специально выделили для безумств граффитчиков.

На улице Гари Линекера (да, тут есть такая – это его родной город!) стены единым полотном покрыты граффити.

Но самые классные – посвящённые «Лестеру». Лисы, которые «нападают» на Кубок Англии, – в прошлом сезоне клуб взял этот трофей, обыграв «Челси» на «Уэмбли».

«Футбол объединяет» – граффити с болельщиками разных национальностей в футболках «Лестера». Город является одним из самых многонациональных в Англии: после Второй мировой войны сюда началась массовая иммиграция со всего мира, и больше всего сюда приехало азиатов и индийцев.

Kasabian и стадион

По пути к стадиону «Кинг Пауэр» ещё одни граффити, связанные с «Лестером» и другим достоянием города, – группой Kasabian. Джейми Варди I'm on Fire – авторы в этом арте соединили и крутость футболиста, и одну из самых известных песен бэнда.

Kasabian появились здесь, поэтому к «Лестеру» у них особенное отношение: в чемпионский сезон они выступали на стадионе, а потом дали ещё один концерт для 10 тысяч фанатов.

Дорога до «Кинг Пауэр» проходит через типичные спальные районы.

Стадион очень органично вписан в район: никаких заборов или ограждений – переходишь дорогу, и ты уже на территории. Настолько органично, что напротив арены – автомобильный салон.

На одной из стен стадиона – кирпичики с именами фанатов.

Ну и заходим внутрь! Стадион открыли в 2002-м, вмещает он порядка 34 тысяч зрителей, но клуб планирует увеличить количество мест до 40 тыс.

«Спартак» здесь уже побывал – вчера вечером команда провела тренировку. Теперь главное — увезти с этого стадиона победу.