«Кононов не смотрел мне в глаза, когда здоровался». Как дела у Ханни после «Спартака»?

В январе 2018 года Софьян Ханни перешёл в «Спартак» за € 8 млн. Во второй половине сезона-2017/2018 алжирцу было трудно закрепиться в составе, поэтому он провёл только семь матчей в чемпионате, забил два гола и отдал столько же голевых передач. С уходом Массимо Карреры из «Спартака» увеличилось игровое время атакующего полузащитника. Новый тренер Олег Кононов стал доверять Ханни, и алжирец заработал 3+6 в 27 играх во всех турнирах сезона-2018/2019.

В 2019-м «Спартак» устроил распродажу, которая летом затронула Ханни. В июле футболист подписал трёхлетний контракт с «Аль-Гарафой», став одним из самых дорогих игроков клуба. Красно-белые получили € 3,5 млн за трансфер алжирца.

Перебравшись в Катар, Ханни вспомнил про свои бомбардирские навыки – забил 11 мячей в чемпионате, а в дебютной встрече отметился голом и двумя голевыми передачами. Находясь в новом клубе, полузащитник рассказал, почему решил поменять команду.

«Я видел, что «Спартак» катится вниз, мне хотелось помочь остаться на уровне. Но связи с тренером (Кононовым) больше не было. Нет смысла лгать. Раньше мы общались каждый день — и однажды этого не стало. Он даже не смотрел мне в глаза, когда здоровался по утрам. Он не разговаривал со мной и ничего не объяснял. Нужно было уходить. Я не мог терять ещё год, сидя без практики. Или ожидая, что команда посыпется и тренера уволят. Я решил искать что-то ещё. Но не для того, чтобы уйти из клуба — это слово мне не нравится. Я просто не ожидал, что сложится такая ситуация», – объяснял полузащитник.

В следующем сезоне Ханни предстал в новой роли – вернул ассистентские качества, которые растерял за время в «Спартаке». Теперь Софьян записал на свой счёт 11 голевых передач в катарской Лиге звёзд. А вот в сезоне-2021/2022 алжирец не так ярок: в чемпионате обходится без забитых мячей и сделал всего три голевые передачи, более того, в одной из последних игр не реализовал пенальти.

Всего за 2,5 года в «Аль-Гарафе» у экс-спартаковца 19 голов и 20 ассистов. Но с начала этого года болельщики клуба были недовольны игрой Ханни: многие из них устроили в соцсетях травлю легионера и потребовали ухода полузащитника из команды. Их не устраивает ни упавший уровень Софьяна, ни его самоотдача, ни любовь футболиста к игре на чистых мячах. Пока Ханни находится в тени, в команде появились новые лидеры, которые помогают «Аль-Гарафе» идти в топ-5 чемпионата. Контракт 30-летнего алжирца с катарским клубом завершается летом 2022-го и трудно представить, что он будет продлён.