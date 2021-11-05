«Соперники часто не успевали протрезветь». Джейми Варди начинал в команде своего паба

Джейми Варди – одна из легенд «Лестера», чья история больше похожа на сказку, которую кто-то решил воплотить в реальность. О своём пути он рассказал в автобиографии «Из ниоткуда», которая вышла в 2016 году, подробно описав места его детства и юности.

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Отправляемся в Шеффилд – город графства Йоркшир, которое считают самым британским во всей Великобритании. Здесь был основан старейший в мире клуб, произошла одна из страшнейших трагедий в истории футбола («Хиллсборо», 1989) и родился Варди.



Первые годы своей жизни он провёл на Овертоун-роуд, что рядом с печально известным стадионом, потом его семья переехала в соседствующий с Хиллсборо район Малин Бридж. Там Варди ходил в начальную школу – вот она.

Когда-то он сидел там за партой у окна и с нетерпением ждал перерыва: «Я глазел на улицу, попутно кидая взгляд на стрелки часов в ожидании перемены, во время которой можно было выскочить на площадку и попинать мяч с моими друзьями-одноклассниками». Единственное, что интересовало Джейми в школе, – это уроки математики. И это было единственным, в чём он был успешен.



Жила семья Варди на Локсли-роуд в доме с тремя комнатами – вокруг были только небольшие магазинчики и пабы.

Самым важным местом для Варди в детстве был стадион «Хиллсборо», куда его в пять лет в первый раз привёл отец. Форма «Уэнсдей», матчи по выходным, мяч – это всё, из чего состояла жизнь маленького Джейми.

«Я стал ходить в Досуговый центр Хиллсборо, чтобы получить некоторые уроки игры в футбол, которые там давали детям, а затем вошёл в детскую команду, которая называлась «Йорк Каунти». Маленький, лёгкий и быстрый, я играл впереди и забивал по четыре-пять голов в большинстве игр», – пишет он в автобиографии.



Оттуда Варди попал в «Шеффилд Рейнджерс» – детскую команду «Уэнсдей». Его мечтой было играть в основе, поэтому такой «трансфер» он воспринял как начало профессионального пути. Но не сложилось: тренеры посчитали, что он слишком маленького роста, поэтому ему будет тяжело справляться с физическими нагрузками.



«Я старался стереть из памяти этот день спустя недели, месяцы и годы. Чувствовал, что у меня есть все подходящие качества. Я играл правой ногой, но так же хорошо играл и левой, потому что в детстве тренировал обе. У меня было видение поля, что помогало забивать голы. Были у меня и хорошая скорость, и упорство. Такими я видел свои качества».



Варди вернулся туда, где начинал, – в «Йорк Каунти». Оттуда попал в «Стоксбридж», выступавший в восьмом дивизионе Англии. В тот момент мечта стать профессиональным футболистом умерла, и Джейми решил просто получать удовольствие от игр по воскресеньям. Спустя год он начал играть ещё и по субботам – с дублем, – потому что не мог насытиться футболом. Параллельно Варди начал играть в бильярд в пабе «Олд-Блю-Болл», где раньше собирались все болельщики «Уэнсдэй» (сейчас заведения уже нет), и работать барменом в другом пабе – «Малин Бридж Инн».

Сейчас о Варди-бармене там уже и не помнят – разве что знают об этой истории от знакомых или бывших коллег.



«Некоторые постоянные посетители предлагали купить для меня пинту, пока я работал, – вспоминает он в книге. — Но по правилам во время обслуживания было запрещено пить. Ты мог выписать заметку, распечатать чек, выделить из него, какой напиток купили тебе, написать свои инициалы на верхушке банки, а потом, на выходных, придя в бар в качестве посетителя, попросить свой бесплатный напиток».



В один из дней парень, работавший в пабе вместе с Варди, спросил у него, не хочет ли он сыграть за команду другого паба, «Анвил», которая выступала в местной воскресной лиге. Джейми согласился.



«Турнир проходил довольно забавно, и мы часто играли против команды, игроки которой ещё не успели протрезветь с прошлой ночи, – рассказывает он в автобиографии. — Некоторые из них, человек 10, потягивали пиво прямо у кромки поля».

– Да, всё так и есть! – смеясь, говорит сын управляющей паба. – Сейчас той команды уже нет, но про Варди мы всё знаем. Где-то у нас даже была его фотография в нашей форме… Мам, посмотри на чердаке.



Женщина кивнула, а парень продолжил:

– Наша команда – для удовольствия тех, кто любит футбол. Джейми был один из таких. Пабы вроде нашего находят себе команду и становятся её спонсором: оплачивают поле, форму. А потом после игры футболисты приезжают к нам пить пиво – так мы не только отбиваем потраченное на их игру, но ещё зарабатываем сверх, потому что обычно один человек выпивает несколько пинт. Но Джейми любил не только пиво. Водка со скитлз! Легендарный напиток имени Варди.



Фотографию найти не удалось – прошло столько времени, что она потерялась в куче вещей.



– Он играл за нас какое-то время, – говорит мужчина. – Кстати, сходите в «Мали Бридж Инн» – у нас он отдыхал, а там работал. Правда, недолго – потом стал столяром, а потом вообще начал трудиться на местной фабрике. Читал, он уже думал, вообще никогда не сможет играть профессионально… Но смог. Удивительная история. Мы им восхищаемся.



Вскоре команда паба сменилась на регулярные выступления за «Стоксбридж». Потом были «Галифакс» и «Флитвуд Таун», откуда он в статусе лучшего бомбардира Лиги 2 в 2012-м попал уже в «Лестер».



А что произошло спустя четыре года, вы и так знаете.