Чуть не подрались с турками! «Локомотив» зажёг в Стамбуле, но не выиграл

Серия не прервалась. «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Это уже 15-я подряд еврокубковая встреча, в которой железнодорожники не смогли победить. Зато матч получился огненным!

Первый тайм получился на удивление равным с точки зрения статистики. «Локомотив» атаковал острее и порой здорово прессинговал, но «Галатасарай» после этих выпадов убегал в контратаки. И одна из них завершилась голом. Особенно неприятно, что случилось это всего за несколько минут до перерыва. Софьян Фегули вместо напрашивавшегося паса на свободного партнёра решил пробить. Риск оправдался — никаких шансов для Маринато Гильерме.



Маркусу Гисдолю первый тайм, видимо, не особо понравился. Поэтому в перерыве главный тренер «Локомотива» сделал аж две замены — Дмитрий Живоглядов и Фёдор Смолов вышли вместо Максима Ненахова и Виталия Лисаковича.



Во втором тайме «Локомотиву» нужно было отыгрываться. Железнодорожники забрали мяч, но моменты создавали с трудом. И всё же добились своего. Франсуа Камано хватило нескольких минут после выхода на замену, чтобы забить. Спасибо Константину Марадишвили, который прострелил на пустые ворота.



В концовке игра стала совсем безумной. Команды носились от ворот до ворот и совсем забыли про центр поля — ничья явно никого не устраивала. Убойнейший момент был у «Локомотива», но спас Фернандо Муслера. А потом чуть не случилась драка. Футболисты «Галатасарая» хотели побыстрее разыграть штрафной, но соперники не спешили отдавать мяч. У бровки началась потасовка, в которой поучаствовали даже болельщики — они стали бросать пластиковые стаканы. Ещё одна стычка, но менее серьёзная, произошла на противоположной бровке за минуту до конца. Жара!

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Ничья — закономерный результат, хотя и «Галатасарай», и «Локомотив» легко могли вырвать победу. Уж слишком много моментов было у команд в концовке матча. Теперь у железнодорожников 2 очка и по-прежнему последнее место в группе. Остаётся следить за конкурентами.