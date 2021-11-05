Игроку «Локомотива» показали две жёлтые карточки, но не удалили. Это как?!

Концовка матча «Галатасарай» — «Локомотив» получилась настолько напряжённой и нервной, что в какой-то момент поплыл и главный арбитр. Швейцарец Сандро Шерер показал две жёлтые карточки игроку «Локо» Дмитрию Живоглядову, но не удалил его с поля.
Как так получилось? Давайте разберём всё по кадрам.
90+2. Живоглядов, срывая контратаку соперника, фолит на Кереме Актюркоглу.
Шерер сразу показывает Дмитрию жёлтую карточку. На этом кадре трансляции «Матч ТВ» видно только ноги Живоглядова (в правом верхнем углу), который возвращается к своим воротам. Но других кандидатов, чтобы дать предупреждение, у арбитра не было.
Дальше начинается потасовка с участием сразу нескольких игроков обеих команд, и Шерер отвлекается на то, чтобы успокоить футболистов.
90+3. Конфликт погашен, и судья начинает раздавать жёлтые. Первым карточку получает Мбайе Дьян.
Потом Дмитрий Баринов.
И, наконец, Живоглядов. На этом скриншоте он справа.
Почему Живоглядова не удалили? Самое логичное объяснение: Шерер просто забыл, что он наказал Дмитрия за срыв атаки ещё до начала потасовки. А потом просто продублировал жёлтую карточку.
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