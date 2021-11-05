«Спартак» и «Локомотив» ещё поборются за плей-офф Лиги Европы? Расклады в группах

Ещё одна еврокубковая неделя позади. И в этот раз всё не так плохо. После ожидаемого, но не стыдного поражения «Зенита» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов мы переживали за «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы. И те и другие достойно сыграли на выезде. Красно-белые заработали очко в матче с «Лестером», железнодорожники — с «Галатасараем». Самое время посмотреть на турнирные расклады, ведь до конца группового этапа осталось всего два тура.

«Спартак» по-прежнему занимает последнее место в группе, но ситуация далеко не критичная. В активе красно-белых сейчас 4 очка. Лидирует «Наполи» (7), на втором месте «Легия» (6), которая после яркого старта дважды подряд проиграла. А «Лестер» из-за ничьей не сумел оторваться и остаётся на третьей строчке с 5 очками.



Напоминаем: команда, которая займёт третье место в группе, всё равно продолжит путь в еврокубках. Она сыграет в Лиге конференций. Без евровесны останется только последнее место.

В 5-м туре «Спартак» встретится с «Наполи». Плюс – играть дома. Минус – итальянцы захотят поскорее решить задачу и отомстить за поражение в первом круге. Но и тут есть нюанс: «Легия» в это время будет играть в гостях с «Лестером». А в последнем туре польская команда примет «Спартак». Из-за плотности в таблице сюжет непредсказуем. Теоретически «Спартак» может занять хоть первое место, хоть последнее. Но вывод очевиден: с «Наполи» будет очень трудно, а вот «Легию» на выезде нужно обязательно побеждать.

Теперь про «Локомотив». Железнодорожники, как и «Спартак», занимают последнее место в группе. Но и у них не всё безнадёжно. В активе всего 2 очка, зато конкуренты никуда не оторвались. Выше — «Марсель» (4), «Лацио» (5) и лидер группы «Галатасарай» (8).

Главная проблема «Локомотива» — календарь и в целом имена соперников. Группа настолько ровная, что трудно назвать команду, которую железнодорожники должны побеждать при любых раскладах. Но хотя бы за третье место и выход в Лигу конференций побороться нужно. В 5-м туре будет домашний матч с «Лацио». А в последнем — выезд к «Марселю». Ух!