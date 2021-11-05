Россия — 29-я. Пробуем не заплакать, глядя на коэффициенты УЕФА

Изначально было мало надежд на эту неделю. Три наших клуба встречались ровно с теми же соперниками, которым уступили перед этим. Только теперь «Зенит», «Локомотив» и «Спартак» играли ещё и не дома, а на выезде. Однако сразу две наши команды зацепили ничью. Если сравнивать с сегодняшними конкурентами в таблице, то получается так.

Шотландия: +0,600 (ничья «Глазго Рейнджерс», победа «Селтика»)

Россия: +0,400 (ничьи «Локо» и «Спартака»)

Украина: +0,400 (победа «Зари»)

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?



Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Таким образом, победа российских клубов на этом этапе даёт +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 делится на 5 (количество изначально заявленных команд в еврокубки). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.

Похоже, что оба украинских клуба в ЛЧ окажутся на последнем месте в группе. У «Шахтёра» и «Динамо» сейчас по одному очку, хотя у обоих есть шанс на третье место, которое перемещает команду в Лигу Европы. Ну и «Заря», даже несмотря на победу, может остаться без евровесны. В группе Лиги конференций нужно занимать первые два места, чтобы остаться в еврокубках, в отличие от ЛЧ и ЛЕ. «Заре» осталось сыграть с «Ромой» и «Будё-Глимт». А эти два клуба идут выше и встретятся со слабейшей командой группы (ЦСКА, София).

Правда, Украина нас почти наверняка обгонит уже этим летом. Как мы уже писали, Россия рухнет ориентировочно на 18-е место, когда перестанет учитываться сезон-2017/2018. Собственно, как раз с этого лета и перестанет. Вероятно, что чемпион России — 2023/2024 уже не будет попадать сразу в группу ЛЧ — придётся проходить трёх соперников в отборе.

Чтобы мы оказались выше Украины к началу следующего сезона, нам нужно в этом обойти соседей на 3,018 балла (пока же мы, наоборот, уступаем им на 0,900). То есть необходимы 10 побед в этом сезоне еврокубков от российских команд при условии, что украинские клубы проиграют все оставшиеся матчи (короче, почти нереально). Хотя даже это не гарантирует нам попадание в топ-10 к старту следующего сезона.

Ну и чтобы отбросить последние иллюзии: Россия – 29-я страна в рейтинге за этот сезон. У нас пока лишь 2,900 балла. Среди 28 стран, у которых на сегодня лучше рейтинг этого сезона: Азербайджан (3,875), Словакия (3,875), Финляндия (3,250), Болгария (3,125), Эстония (3,000).