«Повторять московский триллер «Спартак» не стал». Что пишут в Англии о ничьей в Лестере

«Спартак» увозит из Англии ничью – в концовке матча Джейми Варди не реализовал пенальти, из-за чего «Лестер» не смог вырваться вперёд. Английские СМИ пишут о борьбе в группе за выход в плей-офф, глухой обороне москвичей и заслуженной победе, которой не случилось.

The Guardian. Охота за выход из группы продолжается

«Джейми Варди упустил шанс одержать победу, слабо пробив пенальти Александру Селихову. Голкипер взял удар и подарил «Спартаку» очко, из-за чего все четыре команды в группе C продолжают охоту за местом в квалификации».

The Sun. Не время Варди

«Вскоре после начала матча стало очевидно, что «Спартак» не в настроении открываться и повторять тот триллер, свидетелями которого мы стали в Москве.

Через четыре дня после того, как «Лестер» забил четыре гола дома, «Спартак» пропустил СЕМЬ, потерпев унизительное поражение от лидера российской лиги «Зенита» со счётом 1:7. Это привело к тому, что их возмущённые фанаты задали несколько серьёзных вопросов команде. Неудивительно, что находящийся под давлением португальский босс «Спартака» Руи Витория был очень осторожен.

Его защита из пяти человек сумела подавить атаку «Лестера» в безголевом первом тайме. Дойдя до перерыва невредимым, «Спартак» имел наглость заставить замолчать стадион «Кинг Пауэр», вырвав лидерство через шесть минут после начала второго тайма. В результате «Лестер» оказался на дне группы – но ненадолго. «Лисы» отбились, сравняв счёт семь минут спустя.

Потом у «Лестера» появился шанс вырваться вперёд, но на этот раз Варди не справился. Это стало итогом разочаровывающей ночи для «лисиц», которые остаются третьими и нуждаются в победе над «Легией» в предпоследней игре, чтобы сохранить свои надежды на квалификацию».

Inews. Решимость не вызывает сомнений

«После усыпляющего первого тайма Виктор Мозес забил шокирующий гол, который грозил ввергнуть команду Брендана Роджерса в критическую ситуацию в Лиге Европы.

Победа «Наполи» над «Легией» в Варшаве упростила жизнь «Лестеру». Надо было обыграть «Спартак», а потом поляков дома, и спокойно лететь в Неаполь с гарантированной квалификацией в раунд плей-офф. Но они упустили этот шанс против команды, занимающей последнее место в группе.

«Спартак» действительно усложнил жизнь, но только намеренной однобокостью и оборонительной суровостью. «Выиграй или умри» – гласил баннер, который держали болельщики московской команды. Как минимум, решимость не вызывает сомнений.

Спартаковцы решили не рисковать: они защищались вдесятером, владели мячом 25% времени, но создали один момент, который Мозес прекрасно использовал. По игре, конечно же, «Лестер» заслужил победу, а не ничью по каждой статистической строчке. Но нужно использовать свои возможности, а не ждать, пока они появятся».

BBC Sport. Без инстинкта убийцы

«Они могли и, вероятно, должны были доминировать после того, как владели мячом 76,9%, дважды попали в створ и промахнулись с пенальти на домашнем стадионе. Тем более что гол «Спартака» на 51-й минуте был их единственным ударом по воротам.

«У нас никогда не было инстинкта убийцы, чтобы пользоваться предоставляемыми нам возможностями”, – сказал Роджерс BT Sport. — А особенно это непросто, когда 11 игроков сидят глухо в обороне”.