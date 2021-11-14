«Мы были дерьмом в последние 2-3 года». Почему Хорватия уже не так сильна, как на ЧМ-2018

На ЧМ-2018 Хорватия разрушила нашу мечту – переиграла российскую сборную в четвертьфинале по пенальти. Мы тогда остались без медалей, а команда Златко Далича дошла в итоге до финала, где уступила Франции (2:4). И вот теперь, в отборочном цикле ЧМ-2022, «шашечные» снова стоят на пути России. Спорим с хорватами за путёвку в Катар. Победитель группы точно сыграет на чемпионате мира, тогда как сборной, занявшей второе место, придётся ещё пробиваться через стыки.

Однако сегодня Хорватия не кажется такой крепкой, как 3,5 года назад. И команда Далича, несмотря на то что играет дома, – не явный фаворит. России вполне по силам добыть нужный результат в Сплите. Почему же хорваты не сохранили прежний уровень? Разбираемся в вопросе.

Сборная Хорватии потеряла несколько важных фигур

Прежде всего сборной Хорватии в том виде уже не существует. Финалист чемпионата мира в России потерял целую группу важных для него игроков. После ЧМ-2018 за национальную команду не выступали голкипер Даниэль Субашич, защитники Ведран Чорлука, Иван Стринич и нападающий Марио Манджукич. Последние трое вообще уже завершили карьеры, причём Стринич вынужденно – из-за проблем с сердцем. Ещё через несколько месяцев свой последний матч за «шашечных» провёл защитник Йосип Пиварич. А в 2020-м, после перехода из «Барселоны» в «Севилью», об уходе из сборной объявил полузащитник Иван Ракитич. Костяк у хорватов был сломан, опытных футболистов стало заметно меньше. Это отразилось на ментальной силе команды.

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Группа хорватских игроков пережила спад

Некоторые игроки сборной Хорватии уже не на том уровне, что были на ЧМ-2018. Постарели центральные защитники, которые цементировали центр обороны: Деяну Ловрену и Домагою Виде уже за 30. Пожалуй, особенно бросается в глаза спад у Ловрена, поскольку он выступает в чемпионате России. Если несколько лет назад Деяна критиковали за ошибки в «Ливерпуле» и АПЛ, то в нынешнем сезоне с ним похожая история уже в «Зените» и РПЛ.

Крайний защитник Шиме Врсалько превратился в «глухого» запасного в «Атлетико» и с Евро-2020 не получал вызовов в национальную команду. Не нужен сборной Хорватии и полузащитник Милан Бадель, которому через три месяца исполнится 33 года. Стоит вспомнить также Тина Едвая из «Локомотива»: тогда это был многообещающий защитник из «Байера», а сегодня – игрок РПЛ.

У Хорватии мало ярких талантов

Хорватский футбол всегда был богат на таланты. Для страны с населением около 4 млн человек (лишь 128-е место в мире по этому показателю) иметь такую сильную сборную – невероятное достижение. Но, кажется, среди тех, кто пришёл на смену героям ЧМ-2018, мало действительно крутых игроков. До сих пор так и не выстрелили по-настоящему Марио Пашалич, Марко Пьяца, Дуе Чалета-Цар, экс-армеец Никола Влашич, который ничего не показывает после перехода из ЦСКА в «Вест Хэм», тот же Едвай и другие игроки следующего поколения. У каждого своя причина, в том числе травмы. Может быть, новая генерация, в которой выделяются Йосип Станишич из «Баварии», Йошко Гвардиол из «РБ Лейпциг» и Лука Сучич из «Ред Булл Зальцбург», окажется успешнее.

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Тренер хорватов — не топ

Далич не был особо известным и успешным тренером до того, как возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. До 2010-го тренировал на родине и в Албании, а потом на семь лет застрял в Саудовской Аравии и ОАЭ. Что-то выигрывал, но за те трофеи, которые были в его коллекции, в европейские топ-сборные обычно не приглашают. Перед ЧМ-2018 сработал эффект появления нового лица, так как команда устала от прежнего тренера Анте Чачича.

Однако после чемпионата мира в России у хорватов нет прогресса. Далича критикуют, ведь игра команды при нём не улучшается, а вингер «Милана» Анте Ребич вообще выпал из сборной по причине конфликта с тренером. Когда закончился Евро-2020, в «инстаграме» Ребича появилась запись: «Мы были дерьмом в последние 2-3 года. У нас не было никого, кто мог бы использовать это талантливое поколение». Очевидный намёк на тренера. С тех пор Далич не вызывал игрока в команду.

Успех Хорватии на ЧМ-2018 — прыжок выше головы

Надо признать, что на ЧМ-2018 «шашечные» прыгнули выше головы. У Хорватии была хоть и сильная сборная, но всё же не великая. Отличная подготовка к конкретному турниру плюс стечение обстоятельств (Данию с Россией обыграли по пенальти) помогли Даличу и его игрокам удивить всех. Если брать в целом силу команды на дистанции, то хорваты, конечно, не входили в топ-3 или топ-5 мирового футбола. На предыдущем чемпионате мира они выбыли на групповом этапе, а на Евро-2016 проиграли в первом раунде плей-офф Португалии.

Конкретно в тот момент – на чемпионате мира в России – игроки сборной Хорватии находились в прекрасной форме. Мотивация была запредельной, отношения внутри коллектива и с тренером – очень хорошими. Поэтому летом 2018-го «шашечные» разрывали и Аргентину, и Англию. На Евро-2020 Хорватия вернулась на свой привычный уровень – вылетела в 1/8 финала. Но Испанию потрепала.