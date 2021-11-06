Самые эффективные бомбардиры в истории РПЛ. Дзюбы нет даже в топ-30

Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, отличившись в матче с «Динамо». Нападающий забил 144-й гол и обошёл Олега Веретенникова. Многие считают, что рекорд форварда «Зенита» «нечестный» – его визави сыграл на 101 матч меньше.

В таблице самых эффективных бомбардиров в истории РПЛ Дзюба занимает только 33-е место: забивает в среднем 0,38 гола за матч и тратит 189 минут на забитый мяч. Рассказываем о самых эффективных снайперах лиги.

Эммануэль Эменике, «Спартак»

Матчи: 42 (3.020 минут).

Голы: 21.

Голов за матч: 0,5.

Минут на гол: 144.

Эменике быстро влился в красно-белую команду: отличился в дерби с ЦСКА, огорчил «Краснодар» и оформил хет-трик в ворота «Локомотива». За два года в «Спартаке» Эммануэль дважды забивал «Зениту». Перед уходом из московской команды нападающий отличился в трёх матчах подряд – забил «Уралу», «Динамо» и «Кубани».

Вагнер Лав, ЦСКА

Матчи: 169 (13.758 минут).

Голы: 85.

Голов за матч: 0,5.

Минут на гол: 162.

Сезон-2008 стал самым успешным для нападающего в ЦСКА – Вагнер Лав забил 20 мячей в 26 матчах. Однако большую часть голов форвард наколотил во втором круге: дубли в ворота «Сатурна» и «Амкара», хет-трик с «Рубином», покер «Москве». У бразильца шесть сезонов с девятью и более голов в чемпионате, чаще всего он огорчал «Москву» (10 мячей).

Владимир Бесчастных, «Спартак», «Кубань», «Динамо», «Химки»

Матчи: 124 (9.594 минут).

Голы: 63.

Голов за матч: 0,51.

Минут на гол: 152.

Перед отъездом в «Вердер» Бесчастных провёл лучший сезон в «Спартаке» – забил 24 гола в 29 матчах. В чемпионате 1994 года нападающий отличился 10 раз в 13 играх. Поиграв в Германии и Испании, форвард вернулся на родину и забил девять голов в сезоне-2001 и 12 в сезоне-2002. Если за «Динамо» Бесчастных отличился дважды, то за «Кубань» и «Химки» — ни разу.

Олег Веретенников, «Ротор», «Урал», «Сокол»

Матчи: 263 (23.216 минут).

Голы: 140.

Голов за матч: 0,53.

Минут на гол: 166.



Легенда волгоградского футбола трижды забивал более 20 голов за сезон. Кроме того, Веретенников дважды завершал чемпионат с 19 точными ударами. Все 140 голов нынешний тренер «Рубина» забил за девять лет (с 1992-го по 2001-й). Для сравнения: нынешний сезон уже 15-й для Дзюбы в РПЛ.

Веллитон, «Спартак»

Матчи: 104 (8.067 минут).

Голы: 57.

Голов за матч: 0,55.

Минут на гол: 142.

Веллитон – лучший бомбардир чемпионатов России в 2009 (21 гол) и 2010 годах (19 голов). За «Спартак» бразилец по пять раз огорчал «Амкар», «Спартак» Нальчик, «Томь», «Ростов» и «Ахмат». Важно отметить, что только один гол Веллитон забил с пенальти.

Жо, ЦСКА

Матчи: 53 (4.563 минут).

Голы: 30.

Голов за матч: 0,57.

Минут на гол: 152.

Каждый шестой гол Жо забивал с пенальти. Своими точными ударами нападающий принёс немало очков ЦСКА в 2006 и 2007 годах. Бразилец показал отличную статистику в начале сезона-2006 – забил 13 голов в первых 10 матчах (четыре раза огорчил «Шинник»), а через год оформил четыре дубля – «Зениту», «Ростову», «Лучу» и «Крыльям Советов».

Халк, «Зенит»

Матчи: 97 (7.983 минут).

Голы: 55.

Голов за матч: 0,57.

Минут на гол: 145.

15 из 55 голов бразилец забил с пенальти. Из всех самых эффективных бомбардиров РПЛ у Халка больше всех голевых передач (40). Это больше, чем у Веретенникова и Вагнера, сыгравших 263 и 169 матчей соответственно. «Крылья Советов» – «любимый клуб» бразильца в России (семь голов).

Георгий Деметрадзе, «Алания» и «Локомотив»

Матчи: 77 (5.916 минут).

Голы: 44.

Голов за матч: 0,57.

Минут на гол: 134.

Все голы Деметрадзе в чемпионатах России забил за «Аланию». Форвард стал лучшим бомбардиром в сезоне-1999, отличившись 22 раза в 29 матчах. Почти треть голов (14) нападающий забил с пенальти.

Сейду Думбия, ЦСКА

Матчи: 108 (7.813 минут).

Голы: 66.

Голов за матч: 0,61.

Минут на гол: 118.

Экс-нападающий ЦСКА остаётся самым эффективным бомбардиром в истории чемпионатов России. Думбия забил всего девять голов с одиннадцатиметровой отметки. В переходном сезоне Сейду наколотил 28 мячей в 42 матчах, став лучшим бомбардиром. Любимыми клиентами форварда в России были «Томь» и «Локомотив» (забил по шесть голов).