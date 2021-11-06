Тест о дерби Манчестера, в котором нет вопросов о Роналду

10 вопросов о дерби, которое становится значимее с каждым годом. Субботняя программа английской Премьер-лиги начинается с дерби Манчестера. Уле-Гуннару Сульшеру по-прежнему грозит отставка: матч с «Сити» последний перед перерывом на сборные, когда удобнее всего менять тренера любому клубу. При этом «Ман Сити» тоже нельзя терять очки: команда из-за нескольких осечек с середняками уже на пять очков отстаёт от лидера чемпионата и буквально в прошлом туре проиграла на своём поле «Кристал Пэлас».

Хотя претендовать на титулы оба соперника по дерби стали только в последнее десятилетие, в истории их противостояния было немало интересных страниц. В честь большой игры мы подготовили онлайн-викторину из 10 вопросов, посвящённую истории дерби Манчестера. Старайтесь рассуждать логически: во многих вопросах это может вам помочь.

Удачи!