«У турок вспыхнул конфликт, а мы оказались между ними». Жена Лоськова попала в заварушку

Немногочисленным болельщикам «Локомотива», посреди недели добравшимся до Стамбула, предсказуемо пришлось поволноваться. Выезды в Турцию — всегда экстрим, и свежий не стал исключением. По словам представителя объединения болельщиков «Локо» United South Ивана Крылова, на знаменитом «Али Сами Йен» гости подверглись бомбардировке монетами, бутылками и прочим хламом. В свою очередь, комментатор Роман Нагучев сообщил, что местной полиции пришлось защищать от нападок местных супругу легенды железнодорожников Дмитрия Лоськова.

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В интервью «Чемпионату» Ольга Лоськова рассказала, как всё было на самом деле.



— В общем-то, ничего особо страшного там не произошло, — сразу успокоила она. — Вернувшись домой, прочитала, якобы турки напали на наших болельщиков, не попавших на гостевой сектор, и сильно этому удивилась. Ничего подобного не было. Я уже бывала на матчах в Турции и предполагала, что будут какие-то проявления агрессии, но в этот раз всё было довольно спокойно.

— А как же заварушка на секторе?

— Около 200 наших болельщиков посадили на гостевой сектор, наверху возле углового флага. А мы, человек 35, сидели на выделенных «Локомотиву» местах по центру, чуть левее скамейки «Галатасарая», по соседству с турками. Всё началось, когда Едвай пошёл давать флеш-интервью у поля. В него полетели с трибун бутылки с водой, и он ушёл. После этого часть местных фанатов начала кричать своим же что-то типа: «Зачем вы это устраиваете?» У них между собой вспыхнул конфликт, а мы оказались чётко посередине, между ними. Не могу сказать, что нас держали в оцеплении, но вокруг сидели полицейские и стояли стюарды. На протяжении всего матча не было никаких эксцессов. К нам вообще не проявляли никакого внимания. А когда они начали переругиваться, часть болельщиков с левой стороны вздумала прорваться к своим оппонентам — как раз через наш огороженный островок. Вот и всё. Полицейские сработали оперативно — раздвинули две конфликтующие кучки. А потом на сектор зашёл местный ОМОН — в касках, со щитами — и взял нас в оцепление. Единственное, когда заварушка началась, в нас полетели монеты, стаканчики, но это было явно не в наш адрес. Когда мы выиграли в Турции в 2002 году — вот тогда было реально страшно: в сектор «Локо» летели заточенные монеты, весь стадион полыхал файерами. Сейчас я не увидела ничего такого, чтобы можно было кричать: «Вау, караул».



— И нападок на вас, о которых сообщил комментатор Нагучев, тоже не было?

— Я видела «сториз», которую он выложил. Может быть, ему сверху было видно то, что не видела я, находясь в эпицентре. Повторюсь, я не заметила ничего страшного. Да, были крики, свист. Но, если ты имеешь хотя бы малейшее представление о турецких болельщиках, будешь к этому готов. Я во многих странах была на футболе — так вот, по эмоциям турки, наверное, стоят на первом месте.

— В общем, вы не пострадали?

— Нет-нет, всё в порядке. Никто не пострадал, потому что полиция сработала очень оперативно. Стадион покинули тоже без эксцессов.



— Дмитрий не успел за вас испугаться?

— Думаю, нет. Сотрудник службы безопасности им сказал, что у нас всё в порядке. Для других девушек, которые были впервые на футболе в Турции, всё выглядело ужасно. Для меня после 2002 года, повторюсь, это была ерунда. Я сразу видела, что агрессия была направлена не на нас — турки так общались друг с другом.