Ибрагимович для Карпина. Новичок сборной России исполнил крутой удар пяткой с лёта

Несколько дней назад Валерий Карпин объявил окончательный состав сборной России на решающие матчи отборочного цикла ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. В заявку попали три нападающих – Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев. Если первые двое – неотъемлемая часть команды Карпина, то Сергеев впервые получил вызов и может дебютировать в сборной.

«Сергеев привлёк игрой, работоспособностью, самоотдачей. У него много полезных действий для команды. Он приносит большую пользу «Крыльям». Её не так отмечают журналисты, потому что больше обращают внимание на голы и передачи», – объяснял Карпин.

Тренер самарцев Игорь Осинькин добавил от себя, комментируя приглашение Сергеева в национальную команду:

«Думаю, Ваня сейчас голодный до всего – побед, очков, голов, передач – и понимает, что с этим связан вызов в сборную. Он хочет быть максимально полезным в играх за клуб. И, уверен, в сборной сделает всё, чтобы доказать тренеру, что может принести пользу, быть боевой единицей».

Сегодня Сергеев в очередной раз доказал, что действительно заслуживает шанса в сборной России. В матче с «Химками» 26-летний форвард забил с пенальти, который сам же и заработал, приняв крутое решение в штрафной соперника. Иван сыграл в стиле Златана Ибрагимовича.

Этот момент случился незадолго до перерыва при счёте 1:0 в пользу «Крыльев Советов». Антон Зиньковский сделал навес, который Сергееву, находившемуся спиной к воротам, было неудобно завершать. Но Иван быстро сообразил и удивил защитника – пробил пяткой с лёта. Максим Карпов заблокировал удар рукой. Судья назначил пенальти, и Сергеев сам же реализовал 11-метровый ударом в левый от себя угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

До этого Зиньковский также поучаствовал в голевой атаке «Крыльев Советов». Накрутив защитника, вингер сделал хороший кросс – Владислав Сарвели завершил его ударом головой. Вдобавок ошибся в эпизоде с первым голом вратарь «Химок» Илья Лантратов, для которого последний матч перед поездкой в сборную России получился неудачным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Сергеев же поучаствовал в третьем голе самарцев. Нападающий разогнал быстрый контрвыпад, после которого с передач Зиньковского и Сарвели забил ещё один кандидат в сборную России – Роман Ежов. Очень красивая атака! Фирменная для «Крыльев Советов». Команда Осинькина уже приучила нас к таким комбинациям.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Вообще Сергеев был очень активен. В результате он нанёс четыре удара по воротам и отдал 77% точных передач, но остальные свои моменты не реализовал. Кажется, Иван на самом деле готов составить конкуренцию Смолову и Заболотному. У нападающего уже семь голов в нынешнем сезоне (включая пять в РПЛ) и пять голевых передач. Как и отмечал Осинькин, Сергеев превращается в более разностороннего игрока. А «Крылья Советов» продолжают выигрывать: за последние 10 туров они одержали семь побед, уступив только на выезде топам – «Зениту», «Локомотиву» и ЦСКА.