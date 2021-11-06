Страшный «привоз» Дивеева. За оборону сборной России тревожно

Что случилось с ЦСКА? В 14-м туре РПЛ армейцы приехали в Сочи на матч с одноимённой командой. И сгорели за треть тайма. Но что пугает больше всего — одним из главных виновников случившегося был Игорь Дивеев. А ведь это защитник сборной России.

«Сочи» забил уже на 3-й минуте. В том эпизоде накосячили Иван Обляков на пару с Якой Бийолом. А дальше включился Дивеев. На 13-й минуте он оказался с мячом на линии своей штрафной. Вариантов было море: отдать вратарю, выбить в аут, выбить за лицевую. Но Дивеев неуклюже подарил мяч нападающему Матео Касьерре, против которого остался только бедный Игорь Акинфеев. Страшный «привоз»!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Для третьего гола «Сочи» понадобилось всего две минуты. Здорово играла команда Владимира Федотова, но и тут не обошлось без ошибки Дивеева. Он проспал прострел с фланга и вообще никак не помешал Касьерре оформить дубль. 0:3 после 15 минут игры. Катастрофа для ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Ошибки Дивеева особенно пугают в преддверии матчей сборной России. После этого тура РПЛ Игорь отправится в расположение национальной команды. 11 ноября наши сыграют с Кипром, а 14-го — с Хорватией. Решающий момент в борьбе за выход на ЧМ-2022. Главное — не повторить сегодняшних «подвигов».