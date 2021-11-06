ЦСКА не надо паниковать. Разгром от «Сочи» крайне полезен

Неделю назад мы писали, что «Сочи» в порядке: почти не отстаёт от «Зенита» и играет на тренерской магии Федотова составом эконом-класса.

Мы также фиксировали, что ЦСКА выжимает из себя и тренерского багажа Алексея Березуцкого максимум: игроки получают удовольствие от тренировок, команда уверенно идёт без поражений и зажигает молодых талантов.

Так было до тех пор, пока армейцы не проиграли два гостевых матча подряд – в Казани (0:1) и Сочи (1:4). Но если поражение от «Рубина» – история про разгерметизацию команды в последние минуты и пропущенный в дополнительное время гол, то разгромное поражение от «Сочи» – новый сигнал болельщикам и руководству ЦСКА. Какой именно? Сейчас объясним.

Фото: vk.com/pfc_cska

Но сначала – важные цифры в контексте матча:

ЦСКА пропустил три гола за стартовые 16 минут;

Особенно разрушительным получился второй: Дивеев провёл ногой мимо мяча в штрафной Акинфеева и отдал его набегающему Касьерре;

Касьерра оформил в этом матче 2+2, и теперь у него 7+2 в семи дебютных матчах РПЛ;

Колумбиец и воспитанник «Аякса» – второй бомбардир лиги вместе с Дзюбой, Смоловым и Азмуном;

Второй – после Агаларова – по количеству затраченных на гол минут (101 против 92);

И также второй – после Смолова – по количеству ударов в створ в течение матча (1,6, как у Малкома);

«Сочи» купил Касьерру у «Белененсеша» за € 1,2 млн (это в семь раз меньше, чем ЦСКА заплатил за Гайча).

Прямо сейчас дистанция показывает: ЦСКА не выходит из борьбы за Лигу Европы и не сильно удаляется от лидеров в таблице, но начинает страдать из-за хрупкости состава.



У Березуцкого нет наконечника: Чалова в сложные моменты снимают после первого тайма; Заболотный экстра-мотивирован, но не забивает регулярно. У Березуцкого есть оживший Эджуке – лучший по успешным обводкам в лиге – но нет стабильного тигра в атаке, короля голевой статистики. А ещё те самые футболисты эконом-класса – то есть основные, но не вызываемые в сборную (Обляков, Кучаев) – у тренера Березуцкого пока не делают разницу, как Юсупов или Бурмистров у «Сочи».

Фото: РИА Новости

Игроки ЦСКА по-прежнему воодушевлены новым тренировочным процессом, топят за Березуцкого и дружно переживают поражения. Раздражающего элемента в виде Влашича в раздевалке нет. Недовольств, негатива и слишком серьёзных лиц, как у Рассказова на тренировках «Спартака», – тоже. Отношения с фанатами в порядке – игроки, конечно, не залезают на активный сектор, но аплодируют своим и на «Мы – ЦСКА» стабильно отвечают «Мы – победим».

Неприличное поражение от «Сочи» не ломает ни одно из утверждений выше, но подтверждает:



1. ЦСКА нужны яркие, эффективные и экономные трансферы. По сути из игроков большой закупки нового финансово стабильного руководства играет только Эджуке. И двойной дубль Касьерры напоминает, что покупать можно и так. И что ЦСКА делал ровно так. Но было это давно.



2. Что эмоционально ЦСКА борется за высокие места, но объективно сил на это может не хватить. Признаков топ-клуба – мало. Работы, лёгкой футбольной магии и везения – сильно больше.



«Нет уникальной игровой структуры, минимальное количество звёзд в составе, есть проблемы с кадровым балансом, некоторые позиции (левый фланг обороны, правый фланг атаки, центр обороны) явно требуют усиления», – писал тактический автор Михаил Гончаров в середине октября, когда ЦСКА победил в Екатеринбурге и не пропускал четыре матча подряд.

Фото: vk.com/pfc_cska

3. На второй тайм в Сочи вышла обновлённая и заведённая команда, которая забила и не допустила сверхразгрома в матче, когда у соперника всё залетало (а у «Сочи» всё летело чётко и мощно).



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Диспозиция ЦСКА сохраняется даже после 1:4: команда не самая сильная и может пропустить четыре мяча, но стиль, характер и настрой на высокие места при ней.



Так что без паники.



Выезд в Сочи (куда весной ехать на Кубок) – полезный и подчёркивающий. ЦСКА совсем не идеальный, но ещё поборется.