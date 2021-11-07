Федун замолчал и перестал ходить на футбол. Куда пропал владелец «Спартака»?

«Спартак» в этом сезоне лихорадит больше, чем любой другой клуб РПЛ. С одной стороны – девятое место в таблице и поражение от «Зенита» 1:7. С другой – четвёртое место в чемпионате по ожидаемым очкам, победа над «Наполи» в Италии и гостевая ничья с «Лестером». Трибуны при этом протестуют: почти каждый матч фанаты красно-белых призывают владельца клуба продать команду, периодически переходя на оскорбления.

Сам Федун эти призывы слышит (если вообще слышит) только по телевизору. Владелец московского клуба в этом сезоне почти не появляется на стадионе, да и в СМИ выступает редко. Помните, совсем недавно «Спартак» был готов сняться с чемпионата, Федун говорил, что «Зенит» отхватит в Европе, а ещё предлагал болельщику купить клуб? Ничего похожего сейчас нет. Летом в СМИ царила Зарема Салихова – жена Федуна. В итоге её высказывания повлияли на уход из клуба Дмитрия Попова – Федун назвал поступок экс-спортдиректора «немужским». Потом он опровергал слухи о приходе в клуб Черчесова – и 15 сентября, перед матчем с «Легией», заявил, что команда должна смыть позор десятилетней давности. «Спартак» в тот вечер проиграл, а Федун замолчал почти на два месяца.

Матч с «Легией» вообще был последним из посещённых Федуном. Если в прошлом сезоне он появлялся на играх своей команды почти регулярно (из шести домашних встреч этого года он посетил пять + матч с «Локомотивом»), то в нынешнем ходит гораздо реже (на девять домашних матчей всего два личных присутствия). После матча с «Химками» (после которого у Федуна была встреча с вип-болельщиками) он даже уезжал со стадиона, избегая журналистов.

В начале октября появилась информация, что у Федуна не всё в порядке со здоровьем, из-за чего бизнесмен даже проходил курс лечения в Германии. В клубе её не стали ни подтверждать, ни опровергать. Но, по нашей информации, проблемы со здоровьем у владельца «Спартака» действительно есть. Более того, врач посоветовал боссу красно-белых поменьше нервничать: отчасти именно с этим связано отсутствие Федуна на матчах команды. Вряд ли возможно не нервничать, когда твоя команда пропускает дурацкие голы на 90-х минутах, а с трибун несутся оскорбления не только в твой адрес, но и в адрес твоей жены.

В паузе общения со СМИ тоже есть своё объяснение: зачем Федуну, например, объявлять от своего имени о поддержке главного тренера, чьё будущее в клубе всё равно под вопросом? Чтобы потом мы сделали очередную подборку его высказываний? Пусть лучше о поддержке говорит Дмитрий Зеленов, уполномоченный делать такие заявления от лица «Спартака». Учитывая переговоры с CFG о продаже акций клуба (и желания Федуна продать «Спартак» в принципе), решение взять паузу в публичных выступлениях (порой очень эмоциональных) также выглядит логичным.

При этом совсем из медиа Федун не пропадает. Перед «Химками» (на фоне первых слухов об уходе Руя Витории) приехал поддержать команду на тренировку, недавно подал в суд на блогера Михаила Борзыкина. Так что вряд ли молчание Федуна стоит воспринимать как сигнал к тому, что он отходит от дел. Это молчание, скорее, стечение обстоятельств, а они в «Спартаке», как и настроение Леонида Арнольдовича, меняются постоянно. На стадионе он может появиться также «внезапно», когда у клуба появится новый тренер. Так что скоро на стадионе «Спартака» станет на одного болельщика больше.