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Владелец «Спартака» Леонид Федун не ходит на футбол и не даёт интервью — куда он пропал?

Федун замолчал и перестал ходить на футбол. Куда пропал владелец «Спартака»?
Максим Пахомов
Куда пропал владелец «Спартака» Федун?
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Предпродажная подготовка или стечение обстоятельств?

«Спартак» в этом сезоне лихорадит больше, чем любой другой клуб РПЛ. С одной стороны – девятое место в таблице и поражение от «Зенита» 1:7. С другой – четвёртое место в чемпионате по ожидаемым очкам, победа над «Наполи» в Италии и гостевая ничья с «Лестером». Трибуны при этом протестуют: почти каждый матч фанаты красно-белых призывают владельца клуба продать команду, периодически переходя на оскорбления.

Сам Федун эти призывы слышит (если вообще слышит) только по телевизору. Владелец московского клуба в этом сезоне почти не появляется на стадионе, да и в СМИ выступает редко. Помните, совсем недавно «Спартак» был готов сняться с чемпионата, Федун говорил, что «Зенит» отхватит в Европе, а ещё предлагал болельщику купить клуб? Ничего похожего сейчас нет. Летом в СМИ царила Зарема Салихова – жена Федуна. В итоге её высказывания повлияли на уход из клуба Дмитрия Попова – Федун назвал поступок экс-спортдиректора «немужским». Потом он опровергал слухи о приходе в клуб Черчесова – и 15 сентября, перед матчем с «Легией», заявил, что команда должна смыть позор десятилетней давности. «Спартак» в тот вечер проиграл, а Федун замолчал почти на два месяца.

Матч с «Легией» вообще был последним из посещённых Федуном. Если в прошлом сезоне он появлялся на играх своей команды почти регулярно (из шести домашних встреч этого года он посетил пять + матч с «Локомотивом»), то в нынешнем ходит гораздо реже (на девять домашних матчей всего два личных присутствия). После матча с «Химками» (после которого у Федуна была встреча с вип-болельщиками) он даже уезжал со стадиона, избегая журналистов.

В начале октября появилась информация, что у Федуна не всё в порядке со здоровьем, из-за чего бизнесмен даже проходил курс лечения в Германии. В клубе её не стали ни подтверждать, ни опровергать. Но, по нашей информации, проблемы со здоровьем у владельца «Спартака» действительно есть. Более того, врач посоветовал боссу красно-белых поменьше нервничать: отчасти именно с этим связано отсутствие Федуна на матчах команды. Вряд ли возможно не нервничать, когда твоя команда пропускает дурацкие голы на 90-х минутах, а с трибун несутся оскорбления не только в твой адрес, но и в адрес твоей жены.

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В паузе общения со СМИ тоже есть своё объяснение: зачем Федуну, например, объявлять от своего имени о поддержке главного тренера, чьё будущее в клубе всё равно под вопросом? Чтобы потом мы сделали очередную подборку его высказываний? Пусть лучше о поддержке говорит Дмитрий Зеленов, уполномоченный делать такие заявления от лица «Спартака». Учитывая переговоры с CFG о продаже акций клуба (и желания Федуна продать «Спартак» в принципе), решение взять паузу в публичных выступлениях (порой очень эмоциональных) также выглядит логичным.

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При этом совсем из медиа Федун не пропадает. Перед «Химками» (на фоне первых слухов об уходе Руя Витории) приехал поддержать команду на тренировку, недавно подал в суд на блогера Михаила Борзыкина. Так что вряд ли молчание Федуна стоит воспринимать как сигнал к тому, что он отходит от дел. Это молчание, скорее, стечение обстоятельств, а они в «Спартаке», как и настроение Леонида Арнольдовича, меняются постоянно. На стадионе он может появиться также «внезапно», когда у клуба появится новый тренер. Так что скоро на стадионе «Спартака» станет на одного болельщика больше.

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