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«Сочи» — ЦСКА — 4:1, 6 ноября 2021: разбор матча РПЛ, провал ЦСКА, в чём Березуцкий ошибся

Эксперименты Березуцкого вредят ЦСКА. Команда до сих пор не понимает, во что она играет
Михаил Гончаров
Эксперименты Березуцкого вредят ЦСКА
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Первый тайм в матче с «Сочи» — недопустимое безобразие.

ЦСКА потерпел очень болезненную неудачу в Сочи – Березуцкий впервые проиграл с разгромным счётом в роли тренера, а команда продолжила падение вниз. Но страшнее даже не сам результат, а тот факт, что в первом тайме ЦСКА оказался настолько беспомощным. Соперник был умнее, быстрее, интереснее – и запросто мог забивать более трёх голов. Недопустимое безобразие со стороны армейцев.

Да, все игровые недостатки ЦСКА усугубились вдобавок грубыми индивидуальными ошибками – при первом пропущенном голе Бийол подсунул неудобную передачу Облякову, а сам Обляков поскользнулся и упал; при втором голе Дивеев необъяснимым образом не выбил мяч после несложного заброса за спину. Кто знает: возможно, не случись эти досадные просчёты, ЦСКА не поплыл бы и лучше выглядел до перерыва.

Но всё же предлагаю не сбиваться на частности, а поговорить о более системных моментах. В них ЦСКА ощутимо проседал, проблем просматривалось слишком много.

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ЦСКА вообще не контролировал опорную зону из-за гибридной схемы и нехватки игрока в средней линии

ЦСКА вышел в Сочи с гибридной схемой: 4-4-2 в атаке (Набабкин становился правым защитником, Марио поднимался выше), 5-3-2 в обороне в низком блоке (Марио садился в линию, Набабкин превращался в правого центрального защитника). В прессинге или среднем блоке ЦСКА также мог обороняться по системе 4-4-2. Нужно всё это было для контроля ширины: если «Сочи» владел мячом и заходил за центральную линию, то вверх у него поднимались оба латераля. Соответственно, пятёркой сзади защищаться в таких случаях гораздо проще, четвёрка может не справиться.

Но гибридная схема всё равно приводила к проблемам. ЦСКА, защитив пятёркой заднюю линию, не смог надёжно защитить среднюю. По ширине растягивалась тройка Зайнутдинов – Обляков – Эджуке, никто из них не давал необходимого объёма, никто не контролировал зону и не смотрел на позиции партнёров, а Эджуке вообще путался и забывал переключаться. В итоге в первом тайме ЦСКА пропустил много мячей между линиями, после чего «Сочи» легко разворачивал атаки на фланги или атаковал середину.

Здесь, к примеру, Обляков решил вытянуться за Юсуповым, увлёкся, бросил зону – и пошла передача между линиями. Нобоа и Касьерра разыграли связку, Зайнутдинов не смог сыграть на перехвате, атака развернулась направо – и последовал очень опасный прострел на дальнюю штангу. Момент состоялся сразу после третьего гола на 21-й минуте.

Здесь Юсупов совершил индивидуальный проход сквозь всю опорную зону: Обляков не успел переключиться, потом промахнулся в подкате. А Эджуке вообще выключился и застрял впереди.

Или момент, состоявшийся на 42-й минуте: Эджуке в полупозиции, Обляков разрывается между несколькими соперниками, продольная передача на Нобоа проходит. Эквадорец на открытом мяче прямо перед штрафной.

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Фланг Эджуке и Щенникова был слишком слаб в обороне. Традиционно

Показательно, что большинство опасных передач в штрафную «Сочи» выполнил именно с правого фланга. Команда Владимира Федотова за счёт перенасыщения полусредних позиций и чётких открываний Заики в ширине выводила последнего на удобные точки для прострелов и навесов. Правый латераль «Сочи» в итоге выполнил четыре навеса и две ключевые передачи, одна из которых стала голевой.

Третий гол в матче – следствие разворота атаки от «Сочи» и медленной реакции ЦСКА на него. Эджуке не успел перестроиться, а Щенников сначала среагировал на открывание Бурмистрова и приоткрыл коридор, после чего плохо сыграл в отборе против Заики. Другие защитники ЦСКА потеряли Касьерру в створе.

Далее до перерыва фланг тоже несколько раз взламывался. ЦСКА не понимал, как защищаться в эпизодах, когда «Сочи» насыщал полуфланговую зону (в неё смещался Бурмистров, один из опорников, эпизодически – Касьерра), а Заика открывался в ширине. Щенников переключался на Бурмистрова, а Эджуке просто зависал.

ЦСКА эпизодически путался при построении атак и становился уязвимым в переходах

Как мы заметили выше, до перерыва ЦСКА атаковал по схеме 4-4-2. В такой расстановке важно либо разграничение атакующих функций между крайними защитниками, либо чёткая страховка зоны от опорников в ситуациях, когда оба крайних защитника поднимаются высоко. ЦСКА в начале матча путался: высоко могли уйти и Набабкин, и Щенников, в результате чего команда становилась уязвимой после потерь мяча.

Кстати, первый пропущенный гол – это пусть и несчастный случай (кто ж знал, что Бийол так подсунет, а Обляков упадёт), но на самом деле в эпизоде тоже было не самое безопасное расположение при построении атаки: Набабкин уже раскрылся и был очень широко, расстояния между футболистами в принципе были большими, центральная ось не насыщалась, в случае потери пять игроков «Сочи» атаковали четверых армейцев. Случилась потеря – и именно Набабкин не успел заузить.

Почему команда играла так примитивно в первом тайме?

Первый тайм – это не только оборонительный провал ЦСКА, а ещё и атакующий. Команда вообще не справлялась с прессингом от «Сочи», хотя он не всегда был таким уж агрессивным: команда Владимира Федотова позволяла сопернику сделать первые передачи, после чего уже могла постепенно включиться в отбор.

Причина: плохая работа центра поля ЦСКА и странные алгоритмы атаки. Постоянно не хватало промежуточных звеньев в центре поля и полуфлангах, атакующие футболисты дружно поднимались в переднюю линию, опорники не успевали смещаться по горизонтали к мячу. Например, вот эпизод из 7-й минуты: Щенников получает мяч на фланге, к нему на связь не успевает ни один из опорников. Чалов и Заболотный атакуют глубину, Эджуке в закрытой позиции. Щенникову приходится просто забрасывать мяч вперёд.

Или возникали такие характерные эпизоды: опорник Зайнутдинов сел на фланг, позволив Щенникову подняться выше. Эджуке вроде бы должен уходить в полусреднюю позицию и опускаться глубже, но он застрял высоко. Обляков ближе к противоположной стороне поля (и это тоже небезопасно с точки зрения контроля переходов), а Чалов не успевает на связь. «Сочи» легко перекрывает всю эту удивительную структуру, где расстояния между футболистами большие, а понятных принципов вывода мяча вперёд, кроме выносов на Заболотного или диагоналей на Марио вправо, не прослеживается.

В первом тайме ЦСКА слишком часто применял длинные передачи – и фактически сам выключил свою атаку. После перерыва Березуцкий сделал тройную замену, выпустив Дзагоева, Ахметова и Мухина вместо настрадавшихся и напрочь проваливших тайм Чалова, Облякова и Щенникова. Схема приняла вид 3-1-4-2: Мухин обеспечивал страховку сзади, Дзагоев и Ахметов работали в полуфлангах. Появилось больше промежуточных адресов, укоротилась игра. Пошли моменты. Только было уже поздно.

Выводы

Эксперименты Березуцкого со сменой позиций у футболистов и перестроениями из матча в матч смотрятся любопытно, иногда они вполне уместные, но, кажется, настало время стабилизировать футбол и чётко проработать базисные игровые принципы. Потому что ЦСКА всё ещё остаётся командой без стабильного игрового рисунка, а футболисты путаются в своих функциях. Нет устойчивости ни в одной из зон.

Да, глупо спорить, что у ЦСКА есть несколько проблемных позиций, из-за которых в том числе и проводятся все эти постоянные трансформации. Но всё же даже в текущих условиях пора пробовать обретать монолитность. Иначе команду так и будет трясти – она, похоже, слишком часто сама не понимает, во что играет.

Использован графический инструмент Tactic Lite.

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