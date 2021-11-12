5 легендарных хорватов в РПЛ. Как сложилась их судьба?

Исторически считается, что для России именно сербы – близкий народ. Хотя наш футбол не меньше связан с хорватами. Тут и на уровне сборных много пересечений. Речь не только про нынешнюю отборочную группу, но и про ту самую победу на «Уэмбли», и про легендарный четвертьфинал ЧМ-2018. А еще через чемпионат России прошли десятки хорватских футболистов. О ком-то из них вы уже не вспомните, а другие действительно вошли в историю турнира. Мы выделяем пять футболистов, которые ярче всего проявили себя в РПЛ.

Ивица Олич

В ЦСКА с 2003 по 2006 год

Сейчас впечатление от Олича смазалось из-за его работы главным тренером ЦСКА. Провалилась изначально странная задумка – человек с нулевым опытом работы главным тренером получил сразу топ-клуб РПЛ. Но вообще-то Олич – важное имя для клуба. Фанаты ЦСКА до сих пор приходят на футбол в майках с его именем на спине, а на фасаде «ВЭБ Арены» можно увидеть граффити с изображением Олича.



Нужно признать, что Олича немного оттенил Вагнер Лав, который пришёл чуть позже. Бразилец стал вообще лучшим легионером в истории чемпионата России. Плюс Дуду и Карвалью с большей охотой пасовали на соотечественника, чем на Олича. И всё же именно при нём ЦСКА взял три чемпионства и Кубок УЕФА. Плюс так, по мелочи, Кубки и Суперкубки России.

Ведран Чорлука

Играл в «Локомотиве» с 2012 по 2021 год

Что объединяет Чорлуку и Олича – так это персональные тренеры (кстати, с первого дня в России). Оба были настолько помешаны на тренировках, что за свои деньги наняли себе личного помощника. Правда, в случае с Оличем это был тренер по физподготовке, а у Чорлуки – личный реабилитолог. Оба футболиста не только прокачивали себя, но и подавали пример партнёрам по команде. Олич был и вовсе первым, кто приехал в ЦСКА с персональным тренером. Что касается Чорлуки, то его помощник Марио стал частью «Локомотива» – ему даже выдали клубную форму, но зарплату ему платил именно Чорлука.

Он отыграл в России девять лет. Мало кому из иностранцев удавалось провести 200 матчей в РПЛ. Почти половину из них защитник отыграл с капитанской повязкой. Увы, из-за тяжёлой травмы Чорлука пропустил большую часть сезона-2016/2017, когда его команда выиграла РПЛ. Показалось, что хорват ушёл из «Локо» преждевременно. Мог бы до сих пор играть в команде, но ему не понравилось, как к нему обратилось новое руководство. Казалось, что Чорлука продолжит в «Локомотиве» в качестве одного из тренеров. Об этом даже объявили в июле, когда он приехал на сбор в новом качестве. Однако проработал он тренером «Локо» лишь 13 дней.

Стипе Плетикоса

Играл в «Спартаке» с 2006 по 2010 год и в «Ростове» с 2011 по 2015 год

Войцех Ковалевски был любимцем фанатов «Спартака», но с 2006 года началась эпоха другого вратаря. Плетикоса дважды брал с командой серебряные медали, правда, затем у него не заладилось с Карпиным. Тренер давал понять, что при лимите ему нужен именно российский вратарь. Плетикоса жаловался, как его уход был обставлен – Карпин не стал ничего объяснять, а агенту вратаря угрожали, что его клиент будет бегать по 6 часов.



В 2017-м хорватский вратарь дал большое интервью в редакции «Чемпионата» и среди прочего рассказал: «Ещё когда Лаудруп уходил, он сказал мне: «Будь аккуратнее. Карпин всегда давил на меня, чтобы ты не играл из-за лимита. А я как могу тебя не поставить, когда ты на тренировках один из лидеров?»



Со второй попытки Плетикоса ушёл в «Тоттенхэм» (сначала трансфер сорвался из-за травмы). Зато потом в его карьере был «Ростов», где он дважды признавался лучшим футболистом года по версии болельщиков. Ну и наконец выиграл свой первый трофей в нашей стране – Кубок России. Матч с «Краснодаром» закончился со счётом 0:0, а в серии пенальти Плетикоса отбил решающий удар Газинского.

Ивица Крижанац

Играл в «Зените» с 2005 по 2010 год

Его брал Петржела, когда «Газпром» ещё не вложился в «Зенит». Однако защитник пригодился и Адвокату. Крижанац казался если не психом, то как минимум импульсивным. И уж точно с характером. Мог разбить кубок, мог первым встать и уйти из-за несогласия с фанатами «Зенита», которые оскорбляли Быстрова.



А ещё Крижанац был помешан на единоборствах. Даже спорил с Риксеном, где бойцы круче – в Хорватии или Нидерландах. Однажды даже взял футболку у Александра Емельяненко. Защитник и сам жёстко рубился на тренировках. И именно на тренировке он получил травму (в столкновении с Канунниковым), из-за которой выпал во второй половине 2010 года, а в январе 2011-го уже вернулся в чемпионат Хорватии. Важно, что до этого он успел взять Кубок УЕФА, где сыграл во всех матчах плей-офф.



Кстати, на ЧМ-2018 Крижанац приезжал на мотоцикле, преодолев 1800 километров. Поступок вполне в его стиле.

Никола Влашич

Играл в ЦСКА с 2018 по 2021 год

Нахождение Влашича в этом списке наиболее спорно. В отличие от четырёх других хорватов, он не выиграл в России ни одного трофея. Да и отыграл не так много – лишь три сезона с небольшим. И всё же он выделялся все эти годы. Был лидером команды, которая победила в Лиге чемпионов «Реал» – и в «Лужниках», и на «Сантьяго Бернабеу».



Возможно, Никола произвёл такое впечатление, потому что оказался в России именно в последние годы, когда наш футбол на спаде и РПЛ сильно не хватает звёзд. А ещё, конечно, жаль, что он не лучшим образом ушёл из ЦСКА. Показалось, что в последнее время в России он был уже не сильно мотивирован, заставляя клуб отпустить его в чемпионат Англии. Своего добился и, вероятно, правильно сделал для карьеры. Ну а фанаты ЦСКА точно не забудут праймового Влашича, который каждый сезон забивал «Спартаку».