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Сборная России по футболу, лучшие игроки при Валерии Карпине — Сафонов, Джикия, Дивеев, Баринов, Смолов

5 футболистов, которые тащат сборную Карпина
Михаил Рождественский
5 футболистов, которые тащат сборную Карпина
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Эти парни должны помочь в матчах с Хорватией и Кипром.

Главные матчи года совсем близко. 11 ноября сборная России примет Кипр, а 14-го сыграет на выезде с Хорватией. И если в первом матче все ожидают победу и ничего, кроме неё, то с хорватами точно будет настоящая битва. Чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022 с первого места в группе, нашей сборной, видимо, хватит ничьей. Но даже такой результат добыть будет нелегко.

Как у всех команд, у сборной России есть лидеры. Футболистов, которые влияют на игру, хватает, но сегодня выделим пятерых. Пятерых игроков, которые тащат сборную Карпина.

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Матвей Сафонов

Начнём с вратаря. В первых матчах под руководством Карпина в сборной играл Маринато Гильерме, но потом роль основного голкипера перешла к Матвею Сафонову.

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Главная заслуга Сафонова — победа над Словакией. Встреча складывалась очень непросто, наша команда мало создавала и никак не могла помешать созидать сопернику. Но Сафонов тащил и стал лучшим игроком матча. К геройствам Матвея добавилось везение в виде быстрого гола. Итог — важнейшие три очка.

Георгий Джикия

Переходим к обороне. И здесь одно из главных действующих лиц — Георгий Джикия. Лидер на поле и за его пределами. Джикия — неотъемлемая часть основного состава. За время при Карпине он сыграл всего один плохой матч. И это та самая встреча со Словакией, где пришлось геройствовать Сафонову. Сам Георгий тоже любит эффектно спасать — прыгать в подкаты, выносить с ленточки, а ещё забивать.

Хайлайт Джикии в сборной Карпина — гол в выездном матче со Словенией. Георгий умудрился пробить через себя и сделал счёт 2:0. Забить так одному из лучших голкиперов в мире — Яну Облаку — это суперкруто. Словенцы потом один мяч отыграли, но победа была за нами. Во многом благодаря Джикии.

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Игорь Дивеев

Далее — партнёр Джикии по центру обороны. Игорь Дивеев за последние сезоны заметно вырос и возмужал, а их связка с Георгием стала для сборной чем-то необсуждаемым. У него тоже есть свои яркие моменты. Дивеев шикарно сыграл с Хорватией в первом матче под руководством Карпина. А ещё он забил Словении в той самой игре, где отличился Джикия. Когда все ждали голов от нападающих, за дело взялись защитники. Кстати, Дивеев — один из трёх игроков из этого списка, которые сыграли в каждом матче при Карпине. Железобетонная основа.

Дмитрий Баринов

В полузащите выделяются двое — Далер Кузяев и Дмитрий Баринов. Но, поскольку в итоговой заявке сборной остался только второй, поговорим о нём. Заодно поскорее убьём интригу: Кузяев и Баринов — те самые двое футболистов после Дивеева, которые всегда играют при Карпине.

Баринов — главный опорник сборной. Он не просто играет в каждом матче, а делает это без замен. Карпин пока не может нащупать оптимальную тройку полузащитников в своей любимой схеме «4-3-3», мешают многочисленные травмы. Но Дмитрию находится место в любом сочетании. И это неудивительно.

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Фёдор Смолов

Добрались до атаки. Конечно, здесь Фёдор Смолов. Всё очень просто — это главный нападающий сборной при Карпине. В единственном матче после смены тренера, где не сыграл Фёдор, наша команда не смогла забить. В остальных голы были. И во многом это заслуга Смолова, он даёт главное, что от него требуется. Четыре результативных очка (гол и три ассиста) — лучшая статистика среди атакующих игроков. Один из голевых пасов Фёдор отдал на Джикию, когда тот забивал Облаку. После углового он изящно подправил мяч пяткой.

Как и перечисленные выше футболисты, Смолов попал в заявку сборной на решающие матчи отбора ЧМ-2022. Давай, Фёдор, жги!

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