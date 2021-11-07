Шевченко возглавил «Дженоа». Промежуточная точка перед «Миланом»

Андрей Шевченко официально назначен главным тренером «Дженоа». Теперь он должен вытащить команду из нижней части таблицы и заодно продемонстрировать, что как тренер он готов к работе на клубном уровне. Ведь в будущем Андрей наверняка захочет в «Милан», где прошли самые яркие годы игровой карьеры.

Что сейчас с «Дженоа» и какой контракт дали Шевченко

У «Дженоа» всё очень плохо. Команда на 17-м месте в таблице, а когда тур завершится, может рухнуть ещё на две позиции вниз. Только одна победа в 12 матчах привела к закономерному увольнению главного тренера Давиде Баллардини. Это первое серьёзное решение новых владельцев – в сентябре клуб перешёл под управление американской инвестиционной компании, и она тут же обозначила цели борьбы за чемпионство. Именно поэтому Шевченко и его штаб получили отличный контракт. На них точно рассчитывают в досрочной перспективе.



По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 45-летний украинец будет зарабатывать € 2 млн в год – очень неплохо для тренера клуба-аутсайдера. Официально контракт до лета 2024-го, однако журналист Никола Скира утверждает, что в соглашении есть опция ухода в 2023-м. В штаб Шевченко войдут хорошо знакомые ему Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые помогали в сборной Украины.

Кто звал Шевченко, помимо «Дженоа»

После ухода из сборной Украины летом Шевченко стал одним из самых привлекательных вариантов на тренерском рынке. Правда, предложений из топ-клубов или сборных, вероятно, не было. В сентябре украинский журналист Олег Ящук сообщил, что Шевченко заменит Мирчу Луческу следующим летом. А Скира писал, что украинского тренера зовут несколько клубов США. Kicker, в свою очередь, утверждал, что есть интерес из сборной Турции, а The Sun отправлял украинца в «Селтик».



Но ни один из этих вариантов не впечатлил Шевченко. Сам он после ухода из сборной признался, что хочет поработать именно на клубном уровне. Пять лет в национальной команде – слишком много.

Почему Шевченко ушёл из сборной Украины

Явный внутренний конфликт. Андрей хотел доработать хотя бы до конца отбора на ЧМ-2022, однако опция продления контракта так и не была активирована. Больше всего тренерский штаб возмутило поведение президента украинской федерации футбола Андрея Павелко, который, по словам Шевченко, даже не выходил с ним на связь после успешного Евро-2020.

«После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск и встретился ещё раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился», – объяснял Шевченко на прощальной пресс-конференции.



После этого с заявлением выступила украинская федерация футбола и сообщила, что тренер уведомил их о желании работать на клубном уровне.



Но сейчас, судя по всему, все довольны. Шевченко добился желаемого. И теперь поработает в чемпионате Италии.