Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Андрей Шевченко возглавил «Дженоа» — условия контракта, подробности, шансы украинца тренировать «Милан»

Шевченко возглавил «Дженоа». Промежуточная точка перед «Миланом»
Дмитрий Зимин
Шевченко возглавил «Дженоа»
Комментарии
Украинский тренер не работал менее полугода.

Андрей Шевченко официально назначен главным тренером «Дженоа». Теперь он должен вытащить команду из нижней части таблицы и заодно продемонстрировать, что как тренер он готов к работе на клубном уровне. Ведь в будущем Андрей наверняка захочет в «Милан», где прошли самые яркие годы игровой карьеры.

Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины

Что сейчас с «Дженоа» и какой контракт дали Шевченко

У «Дженоа» всё очень плохо. Команда на 17-м месте в таблице, а когда тур завершится, может рухнуть ещё на две позиции вниз. Только одна победа в 12 матчах привела к закономерному увольнению главного тренера Давиде Баллардини. Это первое серьёзное решение новых владельцев – в сентябре клуб перешёл под управление американской инвестиционной компании, и она тут же обозначила цели борьбы за чемпионство. Именно поэтому Шевченко и его штаб получили отличный контракт. На них точно рассчитывают в досрочной перспективе.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 45-летний украинец будет зарабатывать € 2 млн в год – очень неплохо для тренера клуба-аутсайдера. Официально контракт до лета 2024-го, однако журналист Никола Скира утверждает, что в соглашении есть опция ухода в 2023-м. В штаб Шевченко войдут хорошо знакомые ему Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые помогали в сборной Украины.

Кто звал Шевченко, помимо «Дженоа»

После ухода из сборной Украины летом Шевченко стал одним из самых привлекательных вариантов на тренерском рынке. Правда, предложений из топ-клубов или сборных, вероятно, не было. В сентябре украинский журналист Олег Ящук сообщил, что Шевченко заменит Мирчу Луческу следующим летом. А Скира писал, что украинского тренера зовут несколько клубов США. Kicker, в свою очередь, утверждал, что есть интерес из сборной Турции, а The Sun отправлял украинца в «Селтик».

Но ни один из этих вариантов не впечатлил Шевченко. Сам он после ухода из сборной признался, что хочет поработать именно на клубном уровне. Пять лет в национальной команде – слишком много.

«Уже падая, Шева просил отдать ему пенальти». Как Киев громил «Барсу» на «Камп Ноу» «Уже падая, Шева просил отдать ему пенальти». Как Киев громил «Барсу» на «Камп Ноу»

Почему Шевченко ушёл из сборной Украины

Явный внутренний конфликт. Андрей хотел доработать хотя бы до конца отбора на ЧМ-2022, однако опция продления контракта так и не была активирована. Больше всего тренерский штаб возмутило поведение президента украинской федерации футбола Андрея Павелко, который, по словам Шевченко, даже не выходил с ним на связь после успешного Евро-2020.

«После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск и встретился ещё раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился», – объяснял Шевченко на прощальной пресс-конференции.

После этого с заявлением выступила украинская федерация футбола и сообщила, что тренер уведомил их о желании работать на клубном уровне.

Но сейчас, судя по всему, все довольны. Шевченко добился желаемого. И теперь поработает в чемпионате Италии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021