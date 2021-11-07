«Головин по-прежнему разочаровывает». Во Франции недовольны игрой россиянина

В матче с «Реймсом» Александр своей команде не помог.

Последний год Александра Головина преследуют травмы. Из-за повреждений россиянин пропустил 18 матчей «Монако» в прошлом сезоне и 5 на старте этого. В начале октября Головин принял участие в игре с «Бордо»: отметился голевой передачей, забил и на 57-й минуте покинул поле из-за травмы бедра. Небольшое повреждение оставило полузащитника вне игры на 20 дней или три игры.

Вернувшись после травмы, Александр провёл 33 минуты с «Брестом» и второй тайм с ПСВ. Ни в одной игре россиянину принести пользу команде не удалось – поражение в чемпионате (0:2) и ничья в Лиге Европы (0:0).

Пока Головин восстанавливался, «Чемпионату» стало известно, что им интересуется «Эвертон». «Клуб АПЛ проявляет серьёзный интерес к российскому полузащитнику. Пока всё находится на начальной стадии», — сказал источник, знакомый с ситуацией, «Чемпионату». Вице-президент «Монако» Олег Петров информацию подтвердил и посчитал, что у «Эвертона» вряд ли есть шанс подписать полузащитника.

В матче с «Реймсом» россиянин появился на поле с первых минут впервые за месяц, чему обрадовались болельщики.

«Головин наконец на своём месте».

«Хм, интересно. Умное решение Ковача сыграть и с Головиным, и с Диопом, так как в последнее время мы испытывали трудности с креативностью».

«Сегодня будет важная игра от Головина, вы увидите».

Жёлтая карточка Головина

Начало встречи проходило с небольшим преимуществом хозяев. На 10-й минуте Головин пошёл в подкат, но судья Жереми Пиньяр не стал наказывать игрока «горчичником», ограничившись устным предупреждением. Жёсткая игра российского полузащитника всё-таки была отмечена: на 25-й минуте Александр выполнил подкат на чужой половине поля и получил жёлтую.

Пока «Монако» пытался создать остроту у ворот «Реймса», многие фанаты не понимали, почему Головин играет на позиции правого атакующего. По их мнению, более оптимальное амплуа для россиянина — место под нападающим.

«Разве он не должен быть нашим плеймейкером?»

Второй тайм начался с владения «Монако», правда, острее были хозяева – «Реймс» нанёс три неопасных удара в сторону ворот в первые 15 минут. На 61-й минуте время Головина подошло к концу: вероятно, его замена не случилась, если бы он не получил жёлтую карточку в первом тайме. Опасной угрозы от россиянина было минимум: один успешный дриблинг, три ключевые передачи, 17 точных пасов из 28, две выигранные борьбы и два отбора.

«О Головине через некоторое время придётся говорить серьёзно. Разве он не должен быть нашим плеймейкером?» – задавались вопросом фанаты «Монако» после замены игрока.

«Головин по-прежнему разочаровывает».

После замен монегаски играть лучше не стали, отдали мяч хозяевам, а на 74-й минуте были близки к пропущенному голу – Кафаро создал самый опасный момент в матче: ударил со штрафного, но голкипер успел сложиться. Таким образом, «Монако» набирает 18 очков после 13 туров и занимает восьмое место. «Реймс» благодаря ничьей покидает зону вылета – 16-я строчка.