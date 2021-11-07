Какой же наглец! Игрок «Вест Хэма» пробил «Ливерпуль» прямым ударом с углового

«Ливерпуль» в последние годы успешно играет против «Вест Хэма», но редко уходит с поля без пропущенных голов от этой команды — всего 3 раза из 10 играли на ноль. Не получилось и сегодня — уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт. Гол сложился из топовой закрутки от Пабло Форнальса и «коробочки» для Алисона, которого закрыл Анджело Огбонна.
VAR долго проверял эпизод, но Крейг Поусон всё-таки засчитал мяч, влетевший в ворота «Ливерпуля» после удара Форнальса. До этого команду Клоппа с угловых в этом сезоне АПЛ пробивали всего один раз — в третьем туре Кай Хаверц из «Челси» замкнул подачу Риса Джеймса. Но «Вест Хэм» — одна из лучших команд лиги по игре на стандартах в атаке.
В прошлом сезоне команда Мойеса конвертировала в голы сразу 10 угловых, а в этом — уже 4 (с учётом удара Форнальса). «Вест Хэм» стабильно использует физические данные состава — высокие Огбонна, Зума, Соучек и Райс + мощный Антонио создают на стандартах давление, с которым не справляются даже самые крепкие команды.
С одной стороны, тут можно говорить о классном исполнении корнера Форнальсом, но с другой — эпизод с выходом Алисона решил персонально Огбонна. Отличная заготовка, в которой легко узнаётся стиль «Вест Хэма» при Мойесе.
Кстати, взятие ворот записали в протоколе как автогол Алисона — вратарь «Ливерпуля» действительно слегка задел мяч, но на траекторию навеса Форнальса это практически не повлияло.
- 7 ноября 2021
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