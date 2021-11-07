Может, «Спартаку» сразу играть в меньшинстве? Вытащили дерби с «Локо» вдесятером

От этого дерби стоило ждать многого, помня о последних результатах «Спартака» и «Локомотива» – ничьих в выездных матчах соответственно с «Лестером» и «Галатасараем». Игры в Лиге Европы навели на мысль о том, что обе команды выздоравливают. Руй Витория решил вопрос с вратарём и наладил оборону, а Маркус Гисдоль – высокий прессинг и позиционную атаку.

Первую плохую новость Витория получил ещё во время предматчевой разминки. У Жиго возникли проблемы с коленом, поэтому включённый в стартовый состав защитник был экстренно заменён на Кутепова. Наверное, болельщики «Спартака» подумали в тот момент: хорошо, что не на Рассказова. Сам португальский тренер, возможно, подумал о другом. В последний раз без Жиго его команда пропустила семь в Санкт-Петербурге.

Вторая плохая новость – гол Керка на 23-й минуте. Не сказать чтобы до этого игра шла по сценарию Витории, но, по крайней мере, «Локомотив» не создавал моментов. К середине первого тайма соперники на двоих нанесли 0 (ноль) ударов в створ. Однако в эпизоде с забитым мячом команда Гисдоля всё сделала так, как и готовил тренер: насытили зону группой из пяти-шести игроков, сместили спартаковскую оборону и разрезали её крутым проникающим пасом Камано на Керка, впервые отличившегося за железнодорожников. Айртон с Джикией прозевали эту передачу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

У «Спартака» не получался выход из обороны в атаку, а «Локомотив» грамотно играл в переходах, провоцировал ошибки соперника. Пусть и ценой того, что оба опорника – Марадишвили с Куликовым – сели на карточки уже к истечению получаса игры. Потом был ещё один фол Марадишвили, но, пожалуй, он не тянул на второй «горчичник». А вот спартаковца Литвинова удалили на 35-й минуте. Это третья плохая новость для Витории в дерби. Очевидно, что петербургский судья Сиденков принял верное решение: например, сегодня за похожий фол хавбек «Зенита» Клаудиньо вообще получил прямую красную карточку.

«Вторую жёлтую Литвинову судья показал верно, – считает эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов. – Он летел прямыми ногами, не играл в мяч. Карасёв бы не показал здесь карточку, сохранил бы игру. Ему так можно, а другие этого не умеют. Для Сиденкова это жёлтая, а что это московское дерби, когда сам он из Питера, он не понимает. Как и не понимает, где дать играть, а где нет».

Вообще в первом тайме было больше ярких эпизодов, связанных с борьбой за мяч, нежели с владением. Так «Спартак» с «Локомотивом» и ушли на перерыв с одним-единственным ударом в створ.

Парадокс, но удаление Литвинова пошло на пользу красно-белым, а не железнодорожникам. Может, всё дело в том, что, оставшись вдесятером и проигрывая, спартаковцы вынуждены были играть проще и смелее? Тут уже Руй мог, скорее, надеяться на волю и кураж футболистов, а не на какие-то тактические хитрости (переход на 4-4-1 сам по себе мало что менял в такой ситуации). И команда побежала! Есть ощущение, что Гисдоль за месяц лучше донёс свои идеи до игроков «Локомотива», чем Витория – до спартаковцев почти что за полгода совместной работы.

Однако после перерыва поймавший свою волну «Спартак» удивил и своих болельщиков, и немецкого тренера соперника. Железнодорожники то ли потеряли концентрацию, поверив раньше времени в свою победу, то ли просто оказались не готовы к изменившейся игре красно-белых. Вице-чемпионы России выиграли первые 20 минут второго тайма. Гол «Спартака» на сто процентов вытекал из логики игры. Ключевой момент – пассивность Смолова на подборе: Фёдор не помешал Умярову пробить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Насколько же отличались друг от друга вторая и первая половины матча! Как «Спартак» Витории – от «Спартака» Тедеско, даже играя по одинаковой схеме. Расправил плечи Соболев, цеплявшийся за любой мяч (57 касаний – впечатляющий показатель для форварда, больше всех в команде), ожил Промес, который «отдыхал» на поле в стартовые 45 минут. Руй, почувствовав запах крови, стал выпускать атакующих футболистов – невероятное решение при игре 10 на 11, – а на фланги обороны поставил Мозеса с Ломовицким. «Локомотив» рисковал тоже остаться вдесятером под давлением «Спартака», но Гисдоль благоразумно убрал с поля имевших «горчичники» Марадишвили, Живоглядова и Куликова, причём, кажется, ещё и затянул с этими заменами.

«Спартак» спас ничью, а при доле везения имел шансы победить. Команда Витории, выдав мощные 45 минут, в результате не уступила по статистике ударов – 12:12 (в створ – 2:2). Дерби оправдало ожидания. Пусть и «Спартак», и «Локомотив» частично провалились. А после финального свистка красную карточку заработал и игрок железнодорожников – Едвай. Эмоции!