«Арбитр из Москвы не удалил бы никого». Справедливо ли «Спартак» остался в меньшинстве?

Одна из главных тем для споров после дерби «Спартак» — «Локомотив» — судейство. В первом тайме главный арбитр Иван Сиденков за две жёлтые удалил спартаковца Руслана Литвинова. А за восемь минут до этого не показал второе предупреждение Константину Марадишвили из «Локо». Хотя основания вроде бы были. Разбираем оба эпизода.

На 35-й минуте Литвинов получил вторую жёлтую карточку за фол на Марадишвили. Решение главного Сиденкова вызвало недоумение у игроков «Спартака». По их мнению, молодой полузащитник не сыграл в этом моменте на «горчичник».

Вот этот момент на видео:

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Специально для «Чемпионата» эпизод разобрал арбитр Игорь Федотов:

– Вторую жёлтую Литвинову в матче с «Локо» судья показал верно. Он летел прямыми ногами, не играл в мяч. Карасёв не показал бы здесь карточку, сохранил бы игру. Ему так можно, а другие этого не умеют. Для Сиденкова это жёлтая, а что это московское дерби, когда сам он из Питера, он не понимает. Как и не понимает, где дать играть, а где нет.

За восемь минут до удаления Литвинова второй «горчичник» мог получить Марадишвили. Игрок «Локомотива» опасно сыграл против Зобнина, но обошёлся устным предупреждением. Судья Игорь Федотов считает, что Марадишвили не сыграл на вторую жёлтую карточку, в отличие от Литвинова:

«Эпизод с фолом Марадишвили – жёлтая карточка на 70-75%. Но это не вторая жёлтая. Для второй это мало. Все сравнивают эпизоды, так как он удалил Литвинова. Если бы показал обоим жёлтые карточки – вопросов бы не было. Он не захотел показывать Марадишвили вторую, ему чего-то не хватило для неё. Был бы арбитр из Москвы – не удалял бы обоих».

А вот что говорили по поводу судейства после игры.

Руслан Литвинов, игрок «Спартака»: «Понимаю, что серьёзно подставил команду, но она смогла исправить мою ошибку. Я извиняюсь за момент, не смог сдержать эмоции, хотел всеми силами отдаться и помочь. После перерыва Спартак преобразился, наверное, мы заслуживали победы. Что касается судейства, у всех бывают ошибки».

Наиль Умяров, игрок «Спартака»: «Нормальное судейство, РПЛовское. Момент с Марадишвили я даже не видел. Чем отличается судейство? Наверное, меньше борьбы. В любом случае, оставшись вдесятером, нам нужно было перестраиваться».

Руй Витория, главный тренер «Спартака»: «Удаление Литвинова показалось мне не самым справедливым. Я принимаю это решение, хоть оно мне и не нравится, но манера судейства сегодня была не очень. В ситуации с Литвиновым странно, «Локомотиву» за такое в дерби карточки не дают, а нам дают. Это не самое справедливое решение. Но я бы отметил, что ситуация с карточками внесла в игру дисбаланс».

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива»: «На такие матчи нужно ставить более опытных и мастеровитых судей. Это всё-таки дерби, их не так много. У нас есть хорошие арбитры, зачем молодого парня ставить в эту мясорубку? Естественно, что он растерялся, принимал нелогичные решения: одного удаляем, другого — нет, непонятные остановки, когда идёт атака. Это всё мешает игре. В сегодняшней игре было очень слабое судейство».