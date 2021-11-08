5 причин для беспокойства Карпина (не считая травм и риска дисквалификаций)

За три с половиной месяца руководства сборной России на Карпина столько разного рода кадровых неприятностей свалилось, что у него уже должен был выработаться иммунитет на дурные новости. К решающим матчам квалификации — против Кипра и Хорватии — травмы немного отпустили команду. Теперь тренера в большей степени должна беспокоить готовность ключевых исполнителей. А она у многих, судя по матчам уик-энда, оставляет желать лучшего.

Вратари не тащат

Высокая текучесть кадров во вратарской бригаде вызвана не только желанием Виталия Кафанова лично познакомиться с как можно более широким кругом кандидатов. Безоговорочного первого номера в сборной, каким долгие годы был Акинфеев, как не было, так и нет. В том числе и поэтому география поиска расширилась аж до Норвегии. На прошлых выходных пропускали все — и хорошо нам знакомые по РПЛ вратари, и для многих загадочный новичок Хайкин.

Со Словакией и Словенией ворота сборной защищал Сафонов. И делал это достаточно надёжно, чтобы остаться первой опцией Карпина-Кафанова на Кипр. Смущает, что в клубе у Матвея дела идут не очень: четыре тура с пропуском мячей, два подряд поражение и как неизбежный итог — не лучшее эмоциональное состояние. По щелчку тренерских пальцев его вряд ли изменишь.

Гильерме в дерби со «Спартаком» пустил необязательный мяч после дальнего удара Умярова, а последний полный матч на ноль провёл ещё 20 сентября с «Уралом» (против «Химок» 40 минут не доиграл из-за удаления).

Гильерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лантратов в последнем туре получил трёшку от «Крыльев» и вряд ли в этом цикле всерьёз рассчитывает на игровые минуты в сборной. Даже Хайкин после двух подряд «сухарей» в Норвегии пропустил парочку от «Хугесунда» (сыграли 2:2).

Выбор есть, однозначного кандидата — нет.

Основные центральные защитники «привозят»

Помощник Карпина Онопко, сидя на трибуне «Фишта» в субботу, тихо офигевал. Такого безобразия от хорошо знакомых по ЦСКА защитников Виктор Савельевич явно не ожидал (а кто ожидал?). Дивеев так просто подарил мяч сочинскому колумбийцу Касьерре прямо напротив ворот — только попади. Естественно, попал. Статистическая платформа Whoscored оценила совокупность действий Дивеева абсолютно худшим баллом в туре — 4,7 (даже у удалённого в дерби спартаковца Литвинова он на 0,1 выше). А ведь это — основной стоппер сборной, фактически безальтернативный.

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Напарник Дивеева по национальной команде Джикия днём позже избежал грубых ошибок, но тоже был не безупречен. В эпизоде с голом «Локомотива», очевидно, тоже была недоработка спартаковского капитана. И вообще красно-белые осенью просто неприлично много пропускают: три матча подряд по одному мячу, а до этого — 7, 4, 2…

Как тут не волноваться за надёжность тыла?

Один легионер не играет, другой — после травмы

Не добавили штабу сборной положительных эмоций и очередные туры во Франции и Италии. Самый креативный человек в этом составе, Головин, только набирает форму после повреждения бедра. 30 минут против «Бреста» и час против «Реймса» Александр провёл старательно, но не слишком продуктивно.

Но он хотя бы играет — у Миранчука всё совсем плохо. Всего два выхода на замену за четыре тура в ЛЧ (в общей сложности на полчаса) и уже шесть полных матчей на «банке» в Серии А (включая два последних). Есть, конечно, надежда, что нерастраченную энергию Алексей выплеснет в сборной, но ставить в старт человека без игровой практики — большой риск. Тем более — в связке с напарником, только залечившим травму.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающие не забивают

Из тройки вызванных на Кипр и Хорватию нападающих в выходные забил только один, и тот — с пенальти. Сергеев — «Химкам». Это было бы красивая история: бомбардир без опыта игр даже за юношеские сборные выходит — и одним ударом делает счастливой целую страну. Но больше похоже на сказочный сценарий. Карпин же сказал, что «в бой пойдут одни старики». А Иван в этом призыве — новобранец. Поэтому даже на Кипр в старте вряд ли выйдет — в лучшем случае на замену.

Видимо, из этого набора форвардов в приоритете у Карпина остаётся Смолов. А у него затяжной голевой застой. В чемпионате России Фёдор не забивает с 16 октября (до этого была сухая серия из четырёх туров), а в еврокубках — не поверите — уже пятилетку! Возможно, выбили из ритма травма и «корона». Но в дерби со «Спартаком» Смолов точно не произвёл впечатления сильнейшего российского нападающего прямо сейчас. Потенциальный конкурент Соболев выглядел как минимум более голодным и заряженным: 39 единоборств — запредельный показатель. А Фёдор за 75 минут нашёл один опасный момент, и тот не использовал.

У Заболотного цифры ещё более печальные — 1 гол за 5 матчей. Вот и думай теперь Карпину, как атаку строить. Хоть вообще без нападающих играй.

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Качели» «Зенита»

В национальной команде давно не существует понятия «базовый клуб», но больше других под это определение подходит «Зенит». У него в этой сборной наиболее широкое представительство — уже 6 человек (и это без травмированного Кузяева и здорового Дзюбы). Он чемпион, лидер. Влияние «Зенита» на сборную традиционно высоко, поэтому его выступления вызывают у Карпина повышенное внимание. И если матчи «Зенита» против москвичей его обнадёжили, то две последние игры — определённо озадачили. После мощнейшего всплеска (11 голов «Спартаку» с «Динамо») сине-бело-голубые будто бы рухнули в эмоциональную яму — безропотное поражение в ЛЧ от «Ювентуса» и убогая нулёвка в гостях у последней команды РПЛ.

Так что Карпину на этом сборе придётся ещё активнее включать режим психолога. Там сейчас многие нуждаются в моральной перезагрузке.