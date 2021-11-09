Место, где официально родился футбол. Там до сих пор собираются масоны

Футбол родился во дворах, но официально правила игры утвердили лишь годы спустя: первое время на полях творился такой сумбур, что команды зачастую перед началом игры договаривались, что можно, а что нельзя делать во время игры. Долгое время по правилам, установленным в некоторых университетах и школах, разрешалось не только касаться мяча рукой, но и брать его в руки. Первой командой, которая утвердила свои футбольные законы, стал «Шеффилд»: руководители указали, что мяч можно забивать только ногами, а брать его в руки строго запрещается.

В 1846 году под авторством Джона Чарльза Тринга появились «Кембриджские правила», которые должны были унифицировать систему игры, но следующие 15 лет команды всё равно играли как хотели. Тогда Тринг выпустил брошюру «Самая простая игра», где снова изложил своё видение на трактовку футбольных моментов. Решающим же стало письмо основателя одного из лондонских клубов, Эбенезера Кобба Морли. В 1862 году он обратился через газету Bell's Life с призывом объединиться ко всем руководителям и наконец принять единый свод игровых законов.

Год спустя в лондонском пабе Freemasons Tavern капитаны, секретари и другие представители дюжины лондонских и пригородных клубов наконец собрались, чтобы создать ассоциацию, которая утвердит единый свод правил. Так 26 октября 1863 года появилась Футбольная ассоциация, и с тех пор футбол принял организованный вид. Интересно, что изначально ФА разрешила брать мяч в руки, но потом всё же отказалась от этого правила.

Сейчас паб называется Freemasons Arms и сильно отличается от того, в котором когда-то решилась судьба футбола. Внутри сидят мужчины в чёрных костюмах и о чём-то чинно беседуют, но разговоров почти не слышно – их тихие голоса глушатся трансляцией матча.

– Это масоны, – шепчет мне администратор. – Они приходят к нам каждый день на обед и ужин. Обычно их ещё больше – сейчас просто довольно рано (на тот момент было пять вечера. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: «Чемпионат»

– Иди сюда, – открывает он дверь на улицу и зовёт наружу. – Видишь это здание? Это Freemasons Hall. Вот оттуда они к нам и приходят. Чёрт его знает, чем они занимаются на своих собраниях. Иллюминати, ха-ха!

Фото: «Чемпионат»

Здание, на которое бокалом пива указал администратор, – штаб-квартира Объединённой великой ложи Англии, где проводят свои собрания все лондонские ложи с 1775 года. За это время на этом месте трижды возводились разные постройки, и вот последняя, нынешняя, появилась здесь в период с 1927 по 1933 год. Зайти внутрь может любой желающий – посетить библиотеку или музей. Очень интересно и необычно, но фотографировать там нельзя, так что придётся поверить на слово или проверить самостоятельно.

Ну а в «масонском» пабе фотографировать можно, но из экспонатов – лишь небольшая рамка с текстом: бла-бла-бла, была основана Футбольная ассоциация – очень похоже на часть статьи из Википедии.

Фото: «Чемпионат»

В конце паба – ещё одна рамка, но уже с историческими ценностями. Бутсы, шипы, которые нужно самостоятельно вбивать в подошву, газетные заметки – занимательно, конечно, но мало.

Фото: «Чемпионат»

– Если хотите узнать побольше об истории английского футбола, езжайте в Манчестер – там огромный музей, в котором можно потеряться, – говорит он. – К нам примерно человек пять в неделю заходят по той же причине, что и вы. В основном все азиаты: читают что-то в интернете, приходят, думая, что тут какой-то музей, но нет. У нас только пиво и масоны.

Впрочем, для знакомства с этой частью истории – набор вполне себе интересный.