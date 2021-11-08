«Рождение новой звезды!» Федун был в восторге от Реброва, и вратарь его не подвёл

В сентябре 2013-го вратарь «Спартака» Артём Ребров возвращался к тренировкам после самого тяжёлого периода в карьере. Стоило ему стать основным, как сначала он вылетел из-за повреждения капсулы плечевого сустава, а потом из-за рецидива «крестов». Он пропустил почти год, и мало кто верил, что после всего этого Артём вернётся в стартовый состав.

Ребров с трудом набирал форму. Много работал, наблюдая, как основным голкипером «Спартака» стал Песьяков. Это его не смущало. Сложно чем-то испугать человека, до этого игравшего в КФК и втором дивизионе. Он понимал: шанс вновь вернуться в ворота обязательно будет. Возможность появилась спустя пару месяцев – перед матчем с «Зенитом» Карпину надоели ляпы Песьякова. И на игру с Питером он выпустил в старте Реброва. «Спартак» выиграл 4:2 благодаря хет-трику Мовсисяна, но все говорили именно об Артёме. Его уверенная игра впечатлила медиа, болельщиков и даже владельца клуба Леонида Федуна. Вот такой эмоциональный спич он выдал «СЭ» сразу после матча:

«Надеюсь, сегодня мы стали свидетелями рождения новой звезды. Я имею в виду Реброва. Артём выстрадал свою позицию. Хоть Мовсисян и сделал хет-трик, но главная звезда сегодня – Ребров. Он отбил пенальти, отвёл угрозу после ударов Файзулина и Халка. И не его вина, что бразилец забил. Фактически Ребров развернул игру. Он действовал так, как и должен хороший вратарь», – сказал Федун.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После вратаря поддержал на тот момент главный тренер команды Валерий Карпин. Но при этом он не спешил расхваливать Реброва. И заявил, что до последнего думал поставить в ворота Песьякова. Однако выбрал другой вариант. И точно не ошибся.

В следующем туре Ребров вновь вышел в старте в матче с ЦСКА. Но звезда, родившаяся за пару недель до этого, в глазах многих быстро потухла. На 8-й минуте Артём выбежал далеко из ворот, махнул мимо мяча, а Думбия воспользовался ошибкой. ЦСКА победил 1:0, Карпин заявил, что проиграли именно из-за этого ляпа, а вратарь публично извинился.

«Тут и говорить нечего, пропущенный гол – моя вина. Начинать игру, пропустив такой мяч на 8-й минуте, скверно. Ребята старались, но моя ошибка дорого обошлась. Конечно, защитники чувствуют, как играет вратарь. И я им сегодня не придал уверенности. Сам не нервничал, но этот промах...» – говорил он журналистам.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В клубе и ранее отмечали умение Реброва брать ответственность и лидерские качества. А когда всё это совместилось с надёжной игрой, он стал сначала основным вратарём, потом вице-капитаном и капитаном команды. И не забывал благодарить Федуна. Вот цитата вратаря после открытия нового стадиона «Спартака», ведь именно Артём сыграл матч с «Црвеной Звездой».

«Я думаю, этому человеку миллионы людей будут долго говорить спасибо за то, что клуб с такой историей сможет теперь на своей собственной арене увековечить памятниками и музеем своих великих ветеранов и основателей клуба. Арене, на которую смогут приходить тысячи людей семьями и поколениями, поддерживая свою любимую команду. Арене, на которой нам, нынешнему и будущему поколению футболистов, предстоит отстаивать честь и традиции «Спартака» в различных турнирах», – говорил голкипер.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Конечно, в памяти многих болельщиков останется отличная игра Реброва с «Ливерпулем» в домашнем матче, несколько впечатляющих сейвов в важнейшей игре на пути к чемпионству с ЦСКА. Именно тот сезон стал последним для Артёма в качестве основного голкипера.

После он делил время с Селиховым и часто оставался в запасе. В сезоне-2018/2019 Кононов пытался вернуть его в ворота, но прежней стабильности уже не было. Поэтому Ребров снова сел в запас. В последние пару лет он трансформировался в рупора команды в медиа. Завёл блог и отчётливо понимал: первым номером больше не будет.

Мало кто удивился, что в конце октября голкипер приостановил карьеру и перешёл на административную должность. Как футболист он уже не мог помочь «Спартаку» и в любом случае завершил бы карьеру в мае 2022-го. Но решил сделать это раньше.

Ребров в памяти болельщиков будет ассоциироваться с чемпионским сезоном и полным отсутствием скандалов. В «Спартаке» он отыграл 10 лет, и о его приглашении из «Шинника» вряд ли кто-то хотя бы раз пожалел.