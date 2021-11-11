Встретились с Абрамовичем, но проиграли. Как Россия провалила важнейший матч с Израилем

В четверг сборная России сыграет предпоследний матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром. Главной все справедливо называют воскресную игру с Хорватией, но и Кипр ещё надо победить. Ситуация немного напоминает 2007 год. Тогда в предпоследнем туре отбора на Евро-2008 россияне играли на выезде с Израилем. В победе сомневались немногие.

Матч в Тель-Авиве в ноябре 2007-го должен был стать демонстрацией мощи российского футбола. Поверженная в Москве Англия опустилась на третье место в группе, поэтому выход в финальную часть Евро-2008 зависел исключительно от команды Гуса Хиддинка. Обыгрывай Израиль, который к тому моменту потерял не только все шансы на плей-офф, но и несколько лидеров. А после – Андорру. И всё – путевка в Австрию и Швейцарию в кармане. Но проблемы возникли в первом же матче, по итогам которого многие смирились: шансов на выход нет.

80 чартеров в Израиль

Игра в Израиле изначально преподносилась в российской прессе как формальная встреча с логичным результатом. Слишком уж поверили в Россию после драматичной победы над Англией в «Лужниках». Это позволило команде Хиддинка выйти на второе место в группе. И теперь всё зависело только от неё самой.

Стать частью успеха решил весь российский бомонд. «КП» со ссылкой на Сергея Капкова сообщала, что на игру прилетело 80 чартерных рейсов из России. В Израиле встречали Юрия Лужкова (тогда ещё мэра Москвы), Сергея Степашина, Михаила Прохорова, Леонида Федуна и многих других. Вообще, Израиль в тот ноябрьский вечер точно стал чуть более российским. Перед матчем у стадиона ходили тысячи людей с триколором, многие из которых жили в Тель-Авиве. А те, кто даже болел за соперника, точно не желали зла России. Ничто не должно было повлиять на результат.

«Эту сборную мы должны порвать, если даже в её составе на поле выйдут 13 игроков», – эмоционально заявил перед игрой Александр Кержаков.

Фото: РИА Новости

Провокации шли разве что из Англии. Местные журналисты совсем не верили в Израиль, который теоретически мог вытащить их сборную в плей-офф. По мнению англичан, израильтяне должны были умереть на поле ради результата. Но и это могло не помочь. Некоторые журналисты выдвигали предположение, что Роман Абрамович уже обо всем договорился, поэтому результат предрешён.

Бизнесмен действительно приехал на игру, получил билеты из рук того же Капкова и молчаливо прошагал на трибуну. Вряд ли к концу матча он был удовлетворён.

«Мёртвая» Россия и нереализованный план Хиддинка

Главной проблемой для Гуса Хиддинка стала физическая форма футболистов. Сезон в чемпионате России к тому моменту уже завершился, поэтому многие готовились к отпуску. Но голландец понимал, как важно сохранить тонус, поэтому перед Тель-Авивом повёз команду на тяжёлые пятидневные сборы на Кипр.

Оттуда парни приехали готовыми физически, но не ментально. Встреча с Абрамовичем накануне игры, общая расслабленная атмосфера привели к очевидной недооценке соперника. Хоть и состав вышел максимально сильный: в центре нападения Павлюченко заменил Кержакова, в остальном появились все те, кто добывал победу над англичанами.

Первый опасный момент израильтяне создали уже на 8-й минуте, но тогда защитники вынесли мяч из-под ног Барака Ицхаки. Но уже через две минуты тот самый Ицхаки выкатил передачу на Эльянива Барду — 1:0 к 10-й минуте. Думаете, это заставило россиян собраться и полететь отыгрываться? Нет. Команда продолжала безынициативно контролировать мяч, периодически доходила до штрафной соперника, но и там не получалось создавать ничего опасного. Наблюдая за такой беспомощностью, Хиддинк уже на 30-й минуте заменил Семшова на Торбинского. Игра в центре поля оживилась. Но тут прозвучал свисток на перерыв.

Фото: David Silverman/Getty Images

На второй тайм вышла заряженная и агрессивная сборная России. Но эмоций хватило примерно на 25 минут. Билялетдинов сравнял счёт, а потом наступила та же самая апатия первых минут. В атаке снова ничего не получалось. Хотя именно в этот момент от России ждали гола. В самой концовке последний шанс забить упустил Сычёв – он получил мяч на скорости и в окружении двух защитников пробил. Мяч коснулся штанги – удар от ворот. А уже в дополнительное время грубо ошибся Игнашевич. Оставаясь последним защитником, он потерял мяч, и Израиль забил второй – победа, которая оставляла только математические шансы на выход из группы.

Но в тот момент об этих шансах никто не думал. Поражение восприняли как провал, а в медиа уже рассуждали о шансах в отборе на ЧМ-2010. Сам Хиддинк так описал причины поражения.

Гус Хиддинк главный тренер сборной России «Перед матчем мы анализировали ситуацию и пытались спланировать возможный сценарий игры. Если бы мы смогли не пропустить в течение полутора таймов, то я практически уверен, что соперник начал бы ошибаться и мы смогли бы забить гол. Однако провалы в защите и полузащите позволили Израилю забить очень лёгкие мячи. И игра, которую мы в целом контролировали, превратилась для нас в чрезвычайно сложную. У нас никак не шёл последний пас. Это является главной причиной нашей невыразительной игры. Мы очень разочарованы. Возможно, в сегодняшнем матче нам надо было быть более ожесточёнными. Тем не менее я хочу поблагодарить футболистов за то, что они проявили свои лучшие качества. Возможно, что именно они помогут построить хорошую команду в ближайшем будущем».

Даже Гус уже думал о будущем. Никто не верил, что хорваты, к тому моменту уже обеспечившие себе место в финальной части, сыграют с Англией на победу в последнем матче.

Чудо в Лондоне и русская рулетка

Сборная поехала в Андорру с теми же мыслями. Полное отсутствие веры игроки демонстрировали на первых минутах. Команда атаковала лениво, без особого желания менять счёт на табло. И очевидно всё-таки следила за тем, что происходит на «Уэмбли». В конце первого тайма россияне выстрадали один гол – Торбинский навесил в штрафную и Сычёв опередил выходящего голкипера. После – снова спокойная игра и ожидание новостей из Англии.

Они приходили весь второй тайм: 2:1 в пользу Хорватии, 2:2 и наконец 3:2. Последние минуты с Андоррой Россия доигрывала на жутком нервяке. Как следствие – удаление Аршавина. Нельзя было ни в коем случае пропускать. Но в итоге победа 1:0, и информация, что Англия проиграла. Ликование. Россия сыграет в финальной части Евро-2008.

– Это невероятно! – сказал Хиддинк «СЭ» сразу после финального свистка. – Наша команда на финише отборочного цикла сыграла в русскую рулетку – и выиграла! Я неимоверно счастлив, потому что мы всё-таки добыли путёвку на чемпионат Европы. Но в будущем надо стараться не доводить дело до столь инфарктной концовки. И, конечно, мы должны отдать должное хорватской сборной: в том, что она будет биться на «Уэмбли» за свою честь, я не сомневался.

В итоге Россия поехала на Евро-2008 и добилась лучшего результата в XXI веке – бронзовых медалей.