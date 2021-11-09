Джикия и Дивеев стали основными защитниками сборной России. Как так получилось?

После тура РПЛ перед паузой на матчи сборной за оборону Карпина стало менее спокойно: команды основных центральных защитников Дивеева и Джикии не выиграли, а сами они «поучаствовали» в пропущенных мячах.

В матче «Сочи» – ЦСКА Игорь Дивеев в собственной штрафной ошибся на дриблинге и выложил мяч на ногу Касьерре. И вообще армейцы проиграли 1:4, пропустив три гола за 16 стартовых минут.



«Спартак» вдесятером выстоял во встрече с «Локомотивом» (1:1), но в моменте с голом спартаковские защитники Джикия и Айртон упустили вбегавшего в штрафную Керка. Форвард «Локо» пробежал между ними и расстрелял Селихова, забив первый мяч за железнодорожников.



При этом в сборной пара 2D (Дивеев + Джикия) стала незаменимой. Мощно отработала в первом матче с хорватами (сыграли «на ноль», Дивеев вообще стал лучшим по количеству выигранных единоборств), а новая сборная с такой обороной не пропустила ни разу. Словения забила России в Мариборе, когда Дивеева на поле уже не было из-за повреждения.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В сочетании 2D защитники провели в сборной 11 матчей, начав прошлой осенью в товарищеской игре с Молдавией (0:0). И за это время:

8 из 11 матчей – «сухие»;

сборная пропустила 9 голов;

то есть сопернику нужно 83 минуты, чтобы забить команде, когда на поле есть Джикия и Дивеев;

худшие матчи этой пары – 0:5 с Сербией (при 2D на поле пропустили 4 гола) и 1:4 с Данией на Евро;

лучший матч – со Словенией в Мариборе, когда оба защитника отличились, а Россия победила — 2:1. Джикия забил через себя, а гол Дивеева назвали потрясающим.

Итого – 2D стали основными защитниками сборной, и такой стабильности в обороне не было со времён пары Василий Березуцкий – Сергей Игнашевич.

Джикия в сборной: выбор между Россией и Грузией, пас в аут на глазах у Путина

Георгий получил первый вызов в сборную в ноябре 2016-го (перед матчами с Катаром и Румынией) и тогда же – на первом сборе – услышал от Акинфеева: «Здесь времени на раскачку нет, надо показывать себя с первой тренировки. И не стесняйся, не надо здесь ноги убирать».



В том же году ярко выступавший за «Амкар» Георгий Тамазович Джикия общался с Федерацией футбола Грузии, ему были готовы в ускоренном режиме выдать паспорт, но в итоге победила Россия, а уже через год, будучи чемпионом РПЛ с московским «Спартаком», Джикия играл за сборную на Кубке конфедераций. Тогда его первый пас в матче с Новой Зеландией улетел в аут. Получилось в стиле Романа Адамова.



«Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович, первые секунды, мне дают пас, и я как даю правой в аут, – вспоминал Джикия. – Думаю: нормальное начало…». Продолжить карьеру в сборной на домашнем чемпионате мира не получилось из-за разрыва крестообразных связок колена (Георгий давал себе один шанс из ста, что поедет на турнир), а через два года – осенью 2020-го – вывел сборную на матч с Молдавией с капитанской повязкой.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Джика, в стране 150 миллионов населения, а ты команды выводишь с повязкой. Что происходит с футболом?» – пересказывал защитник шутки друзей. А после следующей игры, когда сербы разгромили Россию 5:0, уже не так весело говорил о повязке: «После поражения надо выходить и что-то говорить — неважно, капитан или нет, молодой ты или старый».



При Карпине защитник снова стал капитаном – точнее, одним из. Такое решение принял в том числе Джикия, который о смене главного тренера сказал откровеннее многих других игроков: «При всем уважении к Станиславу Саламовичу эти изменения ожидаемы. Я не люблю сравнивать тренеров, но скажу, что Черчесов и Карпин – совершенно разные люди».



А приобретённые в «Спартаке» навыки помогают защитнику в сборной: ведь находясь в самом «громком» клубе России, Георгий обзавёлся «небольшим иммунитетом ко всему, что происходит в информационном поле».

Дивеев в сборной: не восхитился Лукаку, у Карпина полезен при аутах

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Лучший молодой игрок РПЛ 2020 года дебютировал в сборной в том самом матче с Молдавией (когда капитанил Джикия) и был после него крайне спокоен: «Не волновался ни капельки, никаких особых эмоций не было. Выходил просто показывать свою игру, выполнять установку тренера».



Перед Евро-2020 говорил, что готов на 99 из 100, а после проигранного со счётом 0:3 дебютного матча бельгийцам удивил фразой, что в плане игры в Лукаку нет ничего особенного.

Прямо сейчас Дивеев – самый высокий в сборной с ростом 195 см, так что с его участием Карпин наигрывал схему вброса аута – Самошников далеко выкидывает, Дивеев цепляется за мяч.

Как и Джикия, отмечает разницу между Карпиным и Черчесовым, объясняет её деталями. «Даже когда идём на массаж, уже заранее решено, что и как будут массировать, – радовался Дивеев. – Мне так нравится».

***

«Нашей связкой доволен, как и остальными, – говорит Карпин про 2D. – Но опять же чем доволен – самоотверженностью».



Получается, в качестве нужно добавлять.



И это особенно важно перед главными матчами отбора – с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).