Случай вернул Кутепова в основу «Спартака». Как он использовал свой шанс?

Илья Кутепов провёл 90 минут за основной состав «Спартака» впервые с 25 апреля. Это произошло в матче с «Локомотивом», футболист отыграл первый за полгода полный матч. Защитник постоянно оказывается в запасе и провёл всего четыре игры из 20 возможных. Кутепов проиграл конкуренцию Кофрие и не проходил в основу, даже когда бельгиец отсутствовал.

Кутепов стал игроком скамейки при Витории

Нынешний главный тренер «Спартака» в первых матчах использовал схему 4-2-3-1, а пару центральных защитников составляли Жиго и Джикия. Первое появление Кутепова состоялось в игре с «Нижним Новгородом»: Джикии предоставили отдых, а Илья подменил партнёра, сыграв в паре с французом. Уже на старте матча «Спартак» пропустил гол – Кутепов и Айртон не уследили за Гоцуком.

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Илья провёл на поле 66 минут, нанёс один удар, выполнил 56 точных пасов из 59, выиграл одно верховое единоборство и однажды нарушил правила. По версии Whoscored, защитник вместе с Максименко стал худшим игроком встречи. «Сегодня вышел Крал – игрок сборной Чехии, Мирзов – его качества не вызывают сомнения, Кутепов – игрок сборной России. Если не доверять им, то кому тогда можно доверять? У Джикии к тому же была небольшая травма, нужно быть аккуратным», – объяснил свой выбор после игры Витория.

В следующий раз Илья появился на поле через три недели, но матч с «Сочи» (1:2) получился для защитника далеко не лучшим. Илья выиграл три единоборства из четырёх, совершил один перехват, выполнил два выноса, но в какой-то степени поучаствовал в двух голах соперника. Сначала выиграл борьбу в воздухе после подачи в штрафную, но мяч полетел к Маргасову, записавшему ассист.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице РПЛ в «Инстаграме».

Затем Кутепов не дотянулся до мяча в подкате во время второй голевой комбинации «Сочи».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице РПЛ в «Инстаграме».

Илья попросил тренера об игре за дубль

С тех пор 28-летний защитник провёл три матча на скамейке запасных, а затем вылетел из строя на 19 дней из-за простуды. Вернувшись в команду, Илья снова оказался вне основы. По информации «Чемпионата», он вместе с Гапоновым попросил главного тренера об игре за дубль. Кутепову не нашлось места в новой схеме с тремя центральными защитниками. Илья провёл два матча за второй состав, выйдя на поле в играх с «Ротором» (1:1) и «Торпедо» (0:1).

«Играть за «Спартак-2» – моя инициатива? Да, я сам просил выходить за вторую команду, потому что мне нужна практика, игровой тонус. До матча с «Локомотивом» я провёл несколько игр за «Спартак-2» и считаю, что это помогло мне и в психологическом, и в физическом плане. Я стал увереннее себя чувствовать. Тяжело, когда у тебя нет игровой практики. Всегда говорил, что не хочу сидеть на месте. Я хочу играть. Посмотрим, что будет дальше», – сказал защитник.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Кутепов показал себя прекрасно»

Если с «Лестером» Кутепов вышел в концовке, то с «Локомотивом» появился с первых минут. В основу «Спартака» Илью вернул случай. «Сразу после игры с «Лестером» Жиго пожаловался на дискомфорт, поэтому предыгровую тренировку он пропустил. Когда его поставили в состав на матч с «Локомотивом», подумал, что с ним всё в порядке. Но за пять минут до конца разминки Жиго сказал, что всё-таки не сможет сыграть. Так я и узнал, что выйду в старте. Конечно, я был к этому готов и морально, и физически. Чувствую себя хорошо, работаю на полную, так что это не стало для меня проблемой. Получил кайф от этого матча. Давно не играл, хотел почувствовать этот ритм. Болельщики, наш стадион – эмоции зашкаливали, конечно», – сказал защитник после игры.

С железнодорожниками Илья провёл пока что лучший матч в этом сезоне: выполнил 27 точных пасов из 33, совершил один отбор, четыре выноса и выиграл три единоборства из пяти. Помимо этого, Кутепов не стал виновником пропущенного гола.

«Позиция центрального в тройке? Мне она нравится. Но мы недолго играли в три защитника – после удаления Литвинова пришлось перестраиваться. Кофрие ушел на правый фланг, а мы с Джикией остались вдвоём в центре. В первом тайме у нас был более выжидательный футбол. Мы не прессинговали соперника, ждали его на своей половине поля, старались выбегать в контратаки. Удаление – часть игры. Все собрались, поняли, что нужно отработать за себя и за Литвинова, больше бегать», – сказал защитник.

Действия Кутепова отметил и главный тренер красно-белых: «Травма у Жиго была несерьёзной, это последствия игры в четверг. Он почувствовал дискомфорт и сказал об этом мне. Но Кутепов, оказавшийся в сложной ситуации, попав в стартовый состав перед игрой, показал себя прекрасно и отлично развивал игру».

Хороший матч с «Локомотивом» должен сыграть на руку Кутепову. Теперь главному тренеру красно-белых необязательно использовать на непривычной позиции Рассказова, когда есть воспитанник, воспользовавшийся отсутствием Жиго. Учитывая, что летом у Кутепова истекает контракт, ему необходимо чаще играть и подменять лидеров обороны. Главное – не растратить кредит доверия.