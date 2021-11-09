В АПЛ мало забивают. Почему так и кто круче?

«Ливерпуль» разгромил «МЮ» 5:0, «Челси» уничтожил «Норвич» 7:0, а девятый тур АПЛ с 40 голами серьёзно выпал из статистики. За ним последовали более скучные и статистически верные 10-й (30 голов) и 11-й (20) туры. В АПЛ мало забивают, и это не записки сумасшедшего, а реальность, в которой 20 клубов АПЛ за 10 матчей иногда забивают друг другу всего два десятка голов.

В АПЛ забивают меньше, чем в Бундеслиге и Серии А

2,67 гола за игру – таков средний показатель АПЛ, начиная с сезона-2000/01. Если рассматривать только пять последних сезонов – 2,72 гола. Общая результативность турнира растёт и с сезона-2009/2010 всего один раз падала ниже среднего показателя по голам в топ-5 чемпионатах за 20 лет. Казалось бы, цифры полностью противоречат тезису из заголовка, но не всё так просто.

Ситуацию в АПЛ на дистанции хорошо иллюстрирует положение дел в других топ-лигах. В XXI веке в топ-5 чемпионатах средний показатель по голам за сезон – 2,68. В последние пять лет он неизменно пробивался, так что можно говорить о тренде на большее количество голов по сравнению с началом века.

Главный генератор голевой статистики – Бундеслига. Немецкий чемпионат ни разу за 20 лет не опускался ниже средних 2,66 гола за игру. В последние три сезона немецкие клубы и вовсе пробивают отметку в три гола за игру (причём минимальные 2,68 в сезоне-2002/2003 примерно равны лучшему показателю в новейшей истории Лиги 1 (2,72 мяча за игру). Два раза подряд это удалось сделать клубам Серии А. Клубы АПЛ не добивались таких цифр ни разу в ХХI веке.

Во французской Лиге 1 среднее значение по голам пробили всего лишь один раз – в сезоне-2017/2018. Вторая лига по скуке – Серия А. В итальянском чемпионате за 21 сезон показатель в 2,66 гола в среднем за игру перекрыли 9 раз. Правда, в последних восьми розыгрышах это случилось 7 раз. По 12 и 13 раз среднее значение перекрывалось в АПЛ и Ла Лиге.

Если говорить грубо, то в АПЛ с начала века в среднем забивают меньше (2,67), чем в Бундеслиге (2,9 гола за игру, явный лидер с отрывом), Ла Лиге (2,68) и даже стереотипно закрытой Серии А (2,68).

Сезон первого титула «Сити» – лучший по голам в АПЛ в ХХI веке

В сезоне-2011/2012 20 клубов высшего английского дивизиона наколотили друг другу 1066 мячей (в среднем 2,81 за матч), а главными страйкерами стали Робин ван Перси из «Арсенала» (30 голов), Уэйн Руни из «МЮ» (27) и Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» (23). Ещё пятерым игрокам удалось пробить отметку 15+ голов.

«Сити» не только стал чемпионом в последнем туре, обыграв «КПР» благодаря голу Агуэро на 94-й минуте, но и лидером лиги по голам (93 против 89 у «МЮ). Голевая феерия клубов из Манчестера смогла нейтрализовать жалкие 36 мячей в сезоне от «Стока» (0,95 гола в среднем за игру) и 37 от «Астон Виллы» (0,97).

Кстати, в том сезоне было сыграно сразу несколько великих матчей. «МЮ» потоптался на «Арсенале» (8:2), «Манчестер Сити» в свою очередь разбил соседей 6:1 в матче с «Why Always Me?» от Марио Балотелли. А, например, в проходном матче между «Астон Виллой» и «Арсеналом» Марк Олбрайтон забил 20 000-й гол в истории АПЛ.

Почему в Бундеслиге забивают так много, а в Англии близко к среднему?

Назвать однозначные причины результативности каждого чемпионата сложно. В итоговые показатели могут вкрапляться необъяснимые факторы, способные портить картину. Однако сделать некоторые предположения можно.

Одна из возможных причин идеальной статистики Бундеслиги – количество матчей в сезоне. Немецкий чемпионат – единственный в Европе, включающий не 38 туров, а 34 (306 матчей в сезоне против 380). В связи с этим у игроков банально больше времени на отдых и сил, чтобы активнее атаковать.

Близкие к средним по Европе показатели АПЛ трактуются сложнее. С одной стороны, может сказываться эффект количества больших клубов, против которых закрываются не только андердоги, но и середняки. Это снижает количество потенциальных голов и тех, и других. С другой стороны, может влиять общий класс клубов. В топ-25 клубов мира по стоимости состава по данным Transfermarkt входят сразу 10 представителей АПЛ. В рейтинге силы клубов от FiveThirtyEight 10 представителей АПЛ находятся в топ-35. Наконец, в Англии банально хуже условия для забивания мячей. Выматывающего Boxing Day, где клубы зачастую не выкладываются в победных матчах на максимум, чтобы сохранить силы, нет ни в одной стране мира.

Клубы АПЛ стабильно недозабивают, но в пандемийный год цифры почти равные

Статистика ожидаемых голов точнее показывает тренды в создании моментов, поэтому интересно сравнить реальные показатели АПЛ с ожидаемыми. Статистика реальных и ожидаемых голов в последних трёх сезонах чемпионата Англии выглядит следующим образом:

сезон-2018/2019: реально забили 1036 мячей (2,73 в среднем за игру), ожидаемых — 1085 мячей (2,86 в среднем за игру);

сезон-2019/2020: реально забили 1034 мяча (2,72 в среднем за игру), ожидаемых — 1083 мяча (2,85 в среднем за игру);

сезон-2020/2021: реально забили 1024 мяча (2,69 в среднем за игру), ожидаемых — 1029 мячей (2,73 в среднем за игру).

Цифры показывают минимум два больших тренда. Во-первых, заметно снижение количества мячей в годы пандемии. Возможно, ключевую роль сыграло отсутствие зрителей. Во-вторых, видно, сколько мячей недополучает АПЛ из-за плохой реализации. Если в сезоне-2020/2021 ожидаемые и реальные цифры почти совпали, то в двух сезонах до этого клубы создали моментов на 50-60 голов больше.

Как дела в сезоне-2021/2022?

Пока что в АПЛ сыграно только 11 туров (на момент написания материала). В них клубы забили 302 мяча, это 2,76 в среднем за игру. Пока что темп близок к рекордному, что подтверждает и статистика ожидаемых голов. 20 участников уже набили 311,3 xG, что дает 2,83 гола в среднем за игру. Кажется, рекорд XXI века (2,81 гола за игру) падёт уже совсем скоро.