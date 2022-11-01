8 игроков, которых может потерять Карпин
Вспоминаем всех, кто пропустит игру с Хорватией, если получит жёлтую карточку в матче с Кипром.
Дмитрий Баринов
Железный игрок основы сборной Карпина. Во всех пяти осенних матчах отбора ЧМ-2022 Дмитрий отыграл по 90 минут. С Кипром был капитаном.
Александр Головин
В сентябре Головин сыграл с Хорватией, а в выездном матче с Кипром получил травму. Карпин говорит, что рассчитывает на Александра.
Александр Ерохин
Александр этой осенью сыграл за сборную пять матчей, причем три — в старте. Главное, что сделал, — забил победный гол в ворота Кипра.
Рифат Жемалетдинов
У Карпина Рифат, если играет, то выходит на замену. В первом матче с Кипром ему этого хватило, чтобы забить гол.
Фёдор Кудряшов
Перед матчем со Словенией у Карпина возник дефицит левых защитников. Позицию закрыл Кудряшов, и больших вопросов к нему не было.
Фёдор Смолов
При Карпине пропустил только игру с Хорватией. В следующих четырёх матчах на счету Смолова гол и три передачи. А ещё он был одним из пяти капитанов сборной этой осенью.
Алексей Сутормин
Дебютировал в матче со Словакией, а уже на следующую игру со Словенией вывел сборную в качестве капитана. «Это просто висит тряпочка», — сказал потом Карпин про капитанскую повязку.
Даниил Фомин
При Карпине отыграл второй тайм тяжёлого матча со Словакией и почти всю игру со Словенией. В ней и получил жёлтую карточку.
8 игроков, которых может потерять Карпин
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