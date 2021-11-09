Первый после Аршавина. Русский вратарь будет тренироваться с основой «Арсенала»

Думаете, что знаете всех российских вратарей? Похоже, что нет. В лондонском «Арсенале» прямо сейчас растёт очередной талант. По информации «Спорт-экспресса», 16-летний Алексей Рохас Федорущенко в ближайшее время приступит к тренировкам с основой «канониров». Рассказываем, кто это такой.

Почему Алексей Федорущенко ещё и Рохас?

Федорущенко — необычный футболист. Отец — колумбиец, мать — русская. А родился Алексей в Англии, в нескольких десятках километров от Лондона. Итог: у вратаря сразу три гражданства. Редкое сочетание, хотя в сборной России похожий игрок уже есть, и это тоже голкипер. Только Никита Хайкин, в отличие от юного коллеги по амплуа, гражданин не Колумбии, а Израиля. Кстати, Рохас — это вторая фамилия. Отца Алексея зовут Фернандо. А ещё у юного вратаря есть брат — Ромео младше его на два года. Вы удивитесь, но в столь юном возрасте он невероятно деловой. Ромео связывается с компаниями и представляет интересы брата.



Основная информация о Федорущенко — из его интервью. В «Арсенале» Алексей оказался не сразу. Перед этим он тренировался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Уотфорда». Затем Федорущенко попал в «Арсенал», там его высоко оценили и подписали двухлетний контракт. Впоследствии соглашение продлили ещё на два сезона — до конца нынешней кампании. По словам Алексея, в октябре этого года клуб должен был решить, начать ли выплачивать ему стипендию. Чем всё закончилось, пока неизвестно.

Кстати, контракт у Федорущенко не только с «Арсеналом». У юного футболиста есть договор с известным производителем экипировки. И, похоже, это практически уникальная история для его возраста. По словам Юлии, матери Алексея, в Англии это большая редкость: «Мы не знаем ни одного футболиста из нашего окружения, из юношеской команды «Арсенала», кому предложили бы контракт на таких условиях. Его выделили из толпы».

Самое главное. Что насчёт сборной России?

Федорущенко в своём возрасте уже знаком с международным футболом. Он ездил на сборы юношеской сборной Англии, куда вызывают кучу игроков и в ходе знакомства выбирают лучших. А потом Алексея вызвали в колумбийскую команду. Там его тепло приняли, а местные СМИ даже дали прозвище — Эль Русо (русский). За юношескую сборную Колумбии Федорущенко провёл несколько товарищеских матчей, однако потом всё обрубилось из-за пандемии коронавируса. Но за Алексеем в Южной Америке всё ещё следят, на него рассчитывают. Несмотря на такую любовь, родители вратаря надеются, что их сын в будущем сыграет за Россию. Интересно, что Алексей бывал в нашей стране намного чаще, чем в Колумбии.

Самое главное — Федорущенко заинтересован в игре за сборную России. В уже упомянутом интервью он сказал следующее: «В августе прошлого года разместил на сайте РФС резюме и ссылку на моё видео. Через день позвонил Сергей Пестряков, он занимается селекцией. Завязалась переписка. С тех пор мы на связи. Меня хотели пригласить на несколько сборов — в Турцию, Санкт-Петербург и Испанию. Но из-за ковида не получилось».



Федорущенко — первый русский в «Арсенале» со времён Андрея Аршавина. Хочется верить, что Алексея ждёт большая карьера в Европе. И в сборной России, конечно же.