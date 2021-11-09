У восьми игроков «Зенита» истекают контракты. Главная интрига: продлят ли Дзюбу?

По ходу чемпионата «Зенит» продлил договоры с двумя ключевыми игроками — Дугласом Сантосом и Вильмаром Барриосом. Бразилец с колумбийцем подписали новые контракты до лета 2026 года. Однако это лишь малая часть той работы, которую должно выполнить руководство петербургского клуба с точки зрения сохранения и развития команды. По окончании сезона-2021/2022 истекают контракты ещё у восьми футболистов чемпионов России. Рассказываем, какая у кого ситуация.

Станислав Крицюк

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Крицюк пришёл в «Зенит» в сентябре 2021 года на место Андрея Лунёва, который как раз отказался продлевать договор с клубом после затянувшихся переговоров. Но и новый голкипер заключил на удивление короткое соглашение – по схеме 1+1. По словам самого Станислава, это была его инициатива. «Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99% это два года. Могло бы быть больше, но я посчитал, что так будет правильнее», – рассказывал Крицюк. Очевидно, сегодняшний первый номер чемпионов России почти наверняка останется в Санкт-Петербурге и на следующий сезон.

Михаил Кержаков

Привычная история: перед каждым новым сезоном Кержаков продлевает контракт с «Зенитом» на один год. Кажется, нет никаких причин, чтобы голкипер, которому в январе исполнится 35 лет, ушёл из команды будущим летом. Для вратаря возраст у младшего брата лучшего бомбардира клуба не критический. Получая место в основе, Михаил не подводит, а оказываясь на скамейке – не «мутит воду». Поэтому особенно ценен для коллектива. Кержаков после прихода Крицюка пропустил семь туров РПЛ, в которых «Зенит» ни разу не сыграл на ноль, а с «Уралом» вышел с первых минут и выдал «сухарь».

Ярослав Ракицкий

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В июле Ракицкий давал понять в интервью для «Чемпионата», что готов к уходу из «Зенита», так как клуб на тот момент не предложил ему продлить контракт. На днях агент украинца сообщил: новостей на эту тему нет. Ситуация для руководства клуба трудная. С одной стороны, найти на рынке центрального защитника с такой левой ногой за адекватные деньги почти невозможно. С другой — под Лигу чемпионов «Зениту» нужны более быстрые игроки этого амплуа. Впрочем, если выбирать между двумя центрбеками, то первым, безусловно, нужно менять Деяна Ловрена – у хорвата ни скорости, ни огня в глазах.

Алексей Сутормин

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Петербургский клуб подписывал Сутормина в качестве правого полузащитника, а он раскрылся как конкурент Вячеслава Караваева в обороне. Более того, попал в сборную России, где в последнем матче со Словенией вышел с капитанской повязкой. Алексей, безусловно, нужен «Зениту», а вопрос с его контрактом, судя по всему, упирается в финансовые условия. На днях агент игрока подтвердил, что переговоры идут, и диалог между сторонами — конструктивный. По информации «Чемпионата», к Сутормину проявляли интерес ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Рубин».

Магомед Оздоев

Оздоев в этом сезоне сыграл только в одном матче чемпионата. Уже в первом туре РПЛ он получил травму и покинул поле на 9-й минуте. Пока Магомед восстанавливался в течение 3,5 месяцев, мощно выглядели его конкуренты в «Зените» – Вильмар Барриос, Вендел и Далер Кузяев, регулярно забивал, поднимаясь со скамейки, Александр Ерохин, прогрессировал молодой Кирилл Кравцов. Возможно, всё это заставило руководство клуба задуматься о целесообразности продления контракта с Оздоевым. Недавно появилась информация, что центрхав может уйти из «Зенита» летом. Источник «Чемпионата» подтверждает её.

Александр Ерохин

Под вопросом будущее в «Зените» и ещё одного полузащитника сборной России. Ерохину уже 32 – старше его в команде из полевых игроков только Ракицкий, Ловрен и Артём Дзюба. Поэтому на долгосрочный контракт Александр вряд ли может рассчитывать. Однако он нашёл свою уникальную роль в команде: крутого запасного, который, выходя на замену, делает разницу своими голами. У Ерохина уже семь мячей в нынешнем сезоне. В «Зените» наверняка захотят продлить соглашение с атакующим хавбеком, всё опять же упирается в то, как стороны договорятся по финансовым условиям.

Сердар Азмун

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Иранец был близок к уходу из «Зенита» летом, но петербургский клуб не отпустил его, поскольку не смог найти подходящую кандидатуру на замену нападающему. Однако клубы из топ-лиг сохраняют интерес к Азмуну, по крайней мере, «Лион» не оставил попыток приобрести снайпера сине-бело-голубых. «Зенит», по имеющейся информации, предлагал Сердару подписать новый договор на более выгодных условиях, вот только сам игрок хочет в Европу. Его можно понять. Пожалуй, для чемпионов России лучшим решением будет продажа Азмуна зимой – время, чтобы наконец-то отыскать ему замену, есть.

Артём Дзюба

Самая обсуждаемая и противоречивая фигура. В его истории есть свои «за» и «против». В августе Дзюбе исполнилось 33 года, от фанатов «Зенита» он так и не добился хотя бы нейтрального отношения, а некоторые его поступки вряд ли нравятся Сергею Семаку. Но Артём остаётся звездой в РПЛ (7+4 в последних девяти турах), и среди российских форвардов просто не найти того, кто мог бы гарантированно заменить экс-капитана сборной без потери качества. В действующем контракте Дзюбы есть пункт о продлении ещё на год в случае, если он сыграет больше 70% времени. Пока нападающий получил лишь 60%. Если ситуация не изменится, решать будет только клуб, но, говорят, в «Зените» склоняются к сохранению игрока.