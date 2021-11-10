«Мы слишком зажали булки». Как команды Карпина играли в решающих матчах

Матчи сборной России с Кипром и Хорватией настолько важные, что Валерий Карпин прибегает к методу «В бой одни старики». В его тренерской карьере это не просто первый раз со сборной, а ещё и первая масштабная возможность – пробиться на чемпионат мира в Катаре.

Перед битвами в Петербурге и Сплите – вспоминаем главные матчи в карьере Карпина-тренера.

21 ноября 2009 года, 29-й тур РПЛ, «Спартак» – ЦСКА – 2:3

Фото: «Чемпионат»

28-й и 29-й туры того сезона для карпинского «Спартака» не сложились – а ведь команда билась за золото с «Рубином» и отставала от Казани на одно очко.



До двух ляпов Сослана Джанаева. Сначала спартаковский вратарь закинул мяч в свои ворота в игре с «Крыльями Советов» (проиграли 1:2), а в следующем, предпоследнем туре чемпионата, не справился с ударом Нецида из-за штрафной на 88-й минуте – отбил мяч настолько перед собой, что тот залетел в ворота.



Итог – 2:3. ЦСКА праздновал первую победу в дерби при Слуцком, «Рубин» оформил чемпионство, а «Спартак» досрочно забрал серебряные медали и путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.



Карпин уходил с поля вместе с Джанаевым.

11 мая 2011 года, полуфинал Кубка России, «Спартак» – ЦСКА – 3:3 (4:5 пен.)

Фото: «Чемпионат»

После пяти туров переходного сезона — 2011/2012 «Спартак» с четырьмя очками шёл на последнем месте. 19 апреля Карпин написал заявление по собственному желанию, через день спартаковцы обыграли «Краснодар» в четвертьфинале Кубка, выйдя на поле в футболках в поддержку Карпина – чтобы руководство его оставило.



«Надо в футбол нормально играть, а не футболки надевать», – говорил Карпин после игры, но действительно остался. «Спартак» под его руководством обыграл ЦСКА (1:0) и готовился к дерби в полуфинале Кубка: в будний день, в «Лужниках», когда из параллельного матча в финал выходила «Алания».



После голов Дмитрия Комбарова, Ибсона и Ари, а также Нецида, Думбия и Вагнера команды оказались в дополнительном времени, а потом и в серии пенальти, где Акинфеев потащил удар Комбарова.



3:3. И поражение «Спартака» по пенальти.



Удивительно – но Карпин предсказывал такой счёт до игры за неделю до матча.



«Я ничего не говорил, что нам надо играть 3:3 – это не от меня зависело. Говорят же, от тренера в «Спартаке» ничего не зависит – ничего и не зависело», – говорил Карпин про победу над ЦСКА 1:0 в чемпионате.



«Вам, наверное, понравилась игра: много голов, много моментов замечательных. Мне игра, естественно, не понравилась. Лучше 1:0 выиграть, чем сыграть 3:3 и тем более проиграть по пенальти», – его слова через неделю.

13 мая 2012 года, 44-й тур РПЛ, «Локомотив» – «Спартак» – 0:2

Фото: «Чемпионат»

«Зенит» – досрочный чемпион переходного сезона. «Спартак» за тур до конца шёл третьим, отставал от ЦСКА на одно очко и в последнем матче сезона играл на выезде с «Локомотивом». И обыграл его четвёртый раз из четырёх при Карпине.



Голы Сухи и Дзюбы обеспечили победу и второе место, ведь в параллельном матче ЦСКА проиграл «Рубину» (1:3). Но игроки «Спартака» об этом не знали: в перерыве Карпин запретил узнавать счёт и только в дополнительное время порадовал новостью Дзюбу.



«Спартак» – снова второй. В начавшемся с последнего места и заявления об отставке сезона. И снова с Карпиным, который на игру с «Локо» пришёл в майке с Эменике и надписью «В наших жилах – кровь Спартака, а у вас?». А после матча получил от корреспондента «Футбола Донецка» игрушечных маскотов Евро-2012.



«Буду отмечать не серебро, а окончание этого длинного сезона», – Карпин наконец радовался, а вскоре объявил, что финально уходит из «Спартака». Его сменил испанец Унаи Эмери.



Правда, расставание было недолгим.

13 августа 2013 года, плей-офф квалификации Лиги Европы, «Спартак» – «Санкт-Галлен» – 2:4

Фото: «Чемпионат»

Карпин вернулся в «Спартак» после неудачно-склочной жизни при Эмери и готовил команду к тем самым матчам со швейцарским «Санкт-Галленом». Начало было не очень: 1:1 на выезде, затем поражение от «Амкара» в чемпионате (1:2), через три дня важный матч Лиги Европы.



Поражение получилось ядерным и к началу второго тайма вполне ожидаемым:

Озбилиз забил на первой минуте;

на 17-й спартаковский вратарь Песьяков пропустил между ног от игрока по фамилии Коранович;

на 32-й Коранович сделал дубль;

четыре минуты спустя – провал в обороне, Родригес, 1:3;

дальше – гол Мовсисяна на 83-й (когда вратарь швейцарцев пропустил мяч под мышкой), четвёртый мяч в воротах Песьякова на 88-й — и «Спартак» вне Европы.

Карпин в недонастрой не верил: «Мне так не показалось. С «Амкаром» – согласен, а в игре с «Санкт-Галленом» – нет. Здесь большую роль сыграли ошибки».



Также тренер задавался вопросом: «А что, «Спартак» должен побеждать, потому что он «Спартак»? Нет, я согласен, что это имя, и красно-белые должны биться за победу в каждом матче. Однако вспомните вылет в плей-офф Лиги Европы от «Легии». «Спартак» тогда по итогам чемпионата занял второе место. ЦСКА же уступил АИКу, но в лиге взял золото.



Посмотрим, что будет в конце сезона».



«Спартак» в итоге занял шестое место в чемпионате, Карпин ушёл из «Спартака» по ходу сезона, после ничьей с «Анжи» (2:2) – после чего Федун назвал его сбитым лётчиком.



А тот самый «Санкт-Галлен» тогда ещё тренеру «Спартака» долго припоминали. Например, через два месяца после игры в шоу «90 минут плюс» Карпин говорил про матч так: «Ну, не простят мне его – и что? Ну, не будет меня. Что мне, застрелиться теперь?»



И повторял: «Уже всё, что об этом говорить. Этого не вернуть».

11 октября 2014 года, 8-й тур Сегунды, «Мальорка» – «Алавес» – 2:0

Фото: La liga

За семь стартовых туров карпинская «Мальорка» набрала два очка и шла последней. «Если проблема в тренере, я уйду», – говорил Карпин. И с ним действительно хотели расстаться, но не совсем могли – иначе бы пришлось платить € 400 тысяч неустойки.

Совет директоров дал ему последний шанс – в матче с «Алавесом». И карпинские испанцы победили, один из голов забил выступающий теперь за «Реал» Марко Асенсио.



«Абсолютно все знают, что совет директоров хотел меня уволить, – откровенничал Карпин. – Они это уже решили, но также решили посмотреть, как я работаю, изучить атмосферу в команде, поговорить с игроками. И поняли, что меня пока не стоит увольнять. Мне дали провести ещё один матч, и, если бы «Мальорка» проиграла «Алавесу», как бы хорошо мы ни работали на тренировках, меня бы уволили».

Сработало! После победы Карпин вместе с «Мальоркой» выдали серию из семи матчей без поражений (пять побед + две ничьих), но вскоре снова опустились вниз таблицы.

10 февраля 2015 года – после трёх поражений подряд – Карпина уволили.

13 мая 2018 года, 30-й тур РПЛ, «Ростов» – «Урал» – 1:0

Фото: ФК «Ростов»

Матч стал «генеральной репетицией и тестом» нового ростовского стадиона перед чемпионатом мира 2018 года. А также матчем спасения для «Ростова», который по итогам сезона мог оказаться в зоне стыковых матчей.

В первом тайме Алексей Ионов попал в штангу, но в начале второго забил и сделал большое для города дело: ростовчане обошли в таблице «Урал» благодаря лучшему результату в личных встречах (той самой победе 1:0 после 0:0 в первом туре), забрались на 11-е место и безопасно завершили сезон.

И это при том, что с момента назначения Карпина «Ростов» выиграл только три раза. Уровень соперников – хабаровский СКА, «Тосно» и «Урал». Начинали же с пяти матчей без побед (двух ничьих и трёх поражений).

«Сегодня было 90% потения, а вот везения было не так много – говорил Карпин после «Урала». – Иногда ещё нужно и везение: любой рикошет может залететь, а иногда бьешь по пустым и не попадаешь. Без везения – никуда, но, повторюсь, его нужно заслужить потением».

15 мая 2019 года, полуфинал Кубка России, «Ростов» – «Локомотив» – 0:2

Фото: «Чемпионат»

2:2 в московском матче полуфинала давали «Ростову» неплохие шансы дома. Тем более перед ответной кубковой игрой сыграли вничью с «Динамо» и лишились еврокубков. Но могли их добиться через победу в Кубке.



Ионов забил уже на 13-й секунде матча – но гол отменили из-за офсайда. Дальше радовался только «Локо» – в конце первого тайма Жемалетдинов из-за штрафной положил под перекладину, а на 62-й минуте Смолов прошёл пятерых игроков «Ростова» и оформил финал Кубка для «Локомотива».



«С самоотдачей никаких проблем не было. Только слова благодарности игрокам», – Карпин много не говорил.



«Ростов» вылетел из Кубка и занял девятое место в чемпионате – не хватило пяти очков до зоны еврокубков.

12 июля 2020 года, 28-й тур РПЛ, «Оренбург» – «Ростов» – 0:0

Фото: ФК «Ростов»

Перед этим матчем карантинной части сезона «Ростов» шёл в группе, претендующей на третье место (то есть на Лигу чемпионов). И шёл не очень уверенно: одна победа, две ничьих и два поражения – в том числе молодёжным составом от «Сочи» со счетом 1:10.



После нулей с «Оренбургом» (Попов забил всё же из офсайда) «Ростов» гарантировал себе место в еврокубках, но фактически лишил себя возможности побороться за ЛЧ. Теоретическая возможность была, но быстро таяла: «Ростову» надо было обыгрывать «Рубин» и «Зенит». А также ждать ошибок «Краснодара» и ЦСКА.

Этого не случилось. Карпин, видимо, и не надеялся. Так что после «Оренбурга» цитировал Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».

Тренер «Ростова» протестовал против правил карантинного сезона (когда его команда потеряла три очка в Сочи).



«Раньше он назывался «Росгосстрах чемпионат России», а сейчас «Роспотребнадзор чемпионат России», – бушевал Карпин. – Кто договорился с Роспотребнадзором, кто не смог; кто скрыл, кто не скрыл больных; кого закрыли на карантин, кого не закрыли. Это не чемпионат России, это не нормальный чемпионат России – во всём мире об этом говорят».

24 сентября 2020 года, 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, «Ростов» – «Маккаби Хайфа» – 1:2

Фото: ФК «Ростов»

«Ростов» попал в эту стадию с пятого места РПЛ и подошёл к матчу в форме: три матча без поражений (в том числе техническая победа над «Ротором» со счётом 3:0).



Карпин перед матчем: «Психологически готовы к старту в Лиге Европы на сто процентов, все в ожидании. Лига Европы – новое для нас соревнование».

Карпин после матча: «Вину чувствуем, но позора тут нет – если кто-то думал, что мы априори сильнее «Маккаби», то он глубоко заблуждался, они как минимум не слабее.



Рейтинги забудьте, они ничего не значат, они нужны для народа. Есть определённый момент и день. Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой, если говорить глобально. Еврокубки это показывают не первый год. Хотя мы не ищем оправданий и не снимаем с себя вины».



РПЛ не может быть слабее чемпионатов Грузии, Азербайджана и Израиля? Грузии и Азербайджана, наверное, нет. А Израиля может, почему нет?..

Расслабили ли игроки в том матче «булки»? «Нет. Скорее, если говорить такими терминами, то булки слишком зажали».

Состав «Ростова» был сильнее и опытнее? «Давайте вновь посмотрим на состав. Хаджикадунич, Осипенко, Норманн, Глебов, Чернов, Шомуродов, по-моему, в еврокубках не играли никогда.

Песьяков, Козлов, Еременко и Ионов – эти футболисты играли, но это было уже достаточно давно. Плюс Байрамян, который участвовал в евротурнирах, но тоже несколько лет назад».

***

11 и 14 ноября Карпина и его новую команду ждут новые решающие матчи.

Как сыграют. Что скажет тренер. И какую футболку наденет.

Узнаем совсем скоро!