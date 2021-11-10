Сафонов — красавец. Выбрался из кризиса в начале сезона и тащит сборную Карпина

«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещё до сентябрьских матчей провёл две хорошие игры с «Рубином» и «Локомотивом». После «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», – этими словами тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов объяснял вызов голкипера «Краснодара» в сборную на матчи со Словакией и Словенией.

К тому моменту Сафонов пропустил первый сбор команды Карпина из-за того, что угодил в игровой кризис в начале сезона. Тот же Кафанов в интервью «Чемпионату» говорил, что Матвей в двух стартовых матчах из трёх допустил результативные ошибки, да и вообще не излучал уверенность. Но Сафонов вернулся на свой высокий уровень, провёл несколько сильных матчей в РПЛ, заслужил доверие Кафанова и полностью его оправдал. Матвей – одна из главных причин того, что наша сборная подходит к двум последним матчам лидером группы. Без него мы бы точно не выиграли в Казани у Словакии, да и в Словении вратарь действовал максимально уверенно и надёжно.

Ещё одна причина уверенности в Сафонове – он умеет слушать тренера и подмечать мелочи. К примеру, помните момент словаков в первом тайме матча в Казани? Тогда игрок соперников нанёс обводящий удар в дальний угол, но Сафонов дотянулся до мяча и перевёл его на угловой. Он бы не смог спасти в этом моменте, если бы не подсказ Кафанова на тренировках. Об этом сам Матвей рассказал Виталию Витальевичу после матча: «Помните, когда в дальний били в первом тайме? Я, как вы и говорили, назад отскочил, поэтому дотянулся. Если бы не отскочил, то не дотянулся бы».

У Кафанова и Сафонова сложился отличный союз тренера и игрока. На видео со сборов постоянно видно, что они много общаются и обсуждают каждую мелочь. Это вселяет во вратаря уверенность.

Эту уверенность Матвей смог перенести и на игры «Краснодара». Да, у команды Гончаренко сейчас не самый удачный отрезок, но к перформансам Сафонова в этих матчах вряд ли можно предъявлять претензии. Самое главное, что он не растерял уверенность и внешне выглядит психологически расслабленно.



Почти нет сомнений, что место в рамке с Кипром и Хорватией займёт именно Сафонов. Конкурент у него сейчас только один – Гильерме, но Матвей смотрится намного предпочтительнее. После игры на Евро с Данией Сафонов говорил Кафанову, что хочет как можно чаще выходить на поле в таких матчах, так что опыт у Матвея уже есть. Вполне возможно, что в Сплите от вратаря сборной потребуется выдать лучший матч в жизни, чтобы мы остались на первом месте. Из наших вратарей на это сейчас способен только Сафонов.