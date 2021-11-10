Хави — жёсткий. Сразу заткнул Пике и установил в «Барсе» суровые правила

«Попрошу игроков быть более требовательными к себе, потому что мы «Барса» — лучший клуб в мире. Во время работы нам нужно максимально выкладываться, прилагать большие усилия». Это первые слова Хави после назначения. Фанаты «Барсы» до сих пор в восторге от возвращения легенды, но главное — тренер не ограничился пафосными формулировками. Оказалось, что Хави — довольно жёсткий менеджер.

Первым делом Хави ввёл несколько новых правил. Список выглядит впечатляюще:

Игроки «Барсы» должны будут приезжать на базу за полтора часа до тренировки, чтобы к ней подготовиться. Члены тренерского штаба — вообще за два часа.

Футболисты будут обедать и ужинать вместе под присмотром диетологов. Диета нужна, чтобы предотвратить травмы.

Новая система штрафов, а вернее, забытая старая. Возвращается режим Луиса Энрике, при котором за повторное нарушение сумма возрастает в геометрической прогрессии.

За двое суток до матча игрокам запрещено приезжать домой поздно. Хави хочет, чтобы они были в лучших кондициях.

Контроль за досугом. Чтобы уехать далеко за пределы города, нужно спросить разрешения Хави. Заниматься сёрфингом и ездить на электровелосипедах — нельзя.

Самое очевидное — футболисты должны поддерживать хороший имидж «Барсы». Громких высказываний и скандалов можете не ждать. Иначе к игрокам будут применять санкции.

Не обошлось и без сокращений. По инициативе Хави из «Барсы» уволили тренера по физподготовке Альберто Роке и физиотерапевта Хуанхо Брау. Обоим уже нашли замену. Вместо Брау будет работать Карлес Ногейра, а вместо Роке — Иван Торрес. Обоих Хави перетащил из «Аль-Садда». Причина увольнений простая — в команде полно травмированных. И если у Серхио Агуэро особый случай — проблемы с сердцем, то сразу семеро футболистов выбыли из-за мышечных повреждений. Многовато. Не исключено, что изменения затронут и медицинский штаб. Хави и директор «Барсы» Матеу Алемани недовольны работой врачей.



А теперь самое весёлое. Хави, по сути, заткнул своего старого знакомого — защитника-ветерана Жерара Пике. Тот собирался дать интервью в программе El Hormiguero, но новый тренер всё обломал. Хави запретил Пике общаться с журналистами. Он заметил, что Жерар слишком разговорчивый и часто бывает на мероприятиях, которые слабо связаны с футболом. Теперь такого не будет. Начал Хави с отмены интервью с Пике, а в дальнейшем тренер будет рассчитывать, что игроки сосредоточатся на «Барсе».

Пока что положение у «Барселоны» печальное. Команда не может выиграть в чемпионате две с половиной недели, а в турнирной таблице плетётся на жутком девятом месте, отставая от топ-3 на 10 очков. В первом матче под руководством Хави «Барса» сыграет в дерби с «Эспаньолом». Интересно, поможет ли сине-гранатовым жёсткая рука нового тренера.