«В вопросе Дзюбы я поставил точку». Карпин — перед Кипром

Сборная России входит в эндшпиль отборочной кампании к чемпионату мира в Катаре. Осталось два матча – Кипр и Хорватия, мы на первом месте, поэтому масштаб задачи все понимают. Валерий Карпин ещё вчера сказал журналистам, что самое главное — не допустить расслабленности с Кипром, а сегодня, за день до игры, ответил ещё на несколько вопросов журналистов вместе с Александром Головиным. Кстати, видимо, полузащитник «Монако» будет капитаном сборной в завтрашнем матче.

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Головин ограничился всего парой слов: «На 90 минут буду готов точно. Провёл три игры уже после травмы. Нахожусь в хорошем тонусе. Не знаю, буду ли я завтра капитаном. Но я готов. У нас любой готов. Это только положительный момент.



Мы сейчас готовимся к Кипру. Не видел интервью ни Чорлуки, ни Олича. Я лично никогда в сборную как в тюрьму не ездил»



Дальше слово взял Карпин.

О Джикии и физическом состоянии

— Джикия сегодня будет тренироваться. Завтра он готов сыграть. Посмотрели тесты физического состояния. Всё нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона. Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло.

О Дзюбе

— В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите — спрашивайте меня про это, хотите — нет. Это уже ваши проблемы.

О Кипре

— Хотелось бы полный стадион завтра. Хочу попросить всех любителей футбола и болельщиков сборной помочь завтра по максимуму. Будем очень благодарны.



Не открою секрета, что команды по типу Кипра умеют обороняться. Думаю, они выйдут в 5-4-1. Не так просто против большого количества обороняющихся атаковать, непросто находить свободные зоны. Хотя с Мальтой они играли более комбинационно.

О большом количестве игроков на жёлтых карточках

— Захарян не приехал в сборную. Жемалетдинов не сможет принять участие. Но у нас был горький опыт, когда мы вызвали мало игроков. Изначально вызвали 25 полевых футболистов. Возможно, кто-то ещё не доедет до сборной. У нас осталось 23 полевых. Этого более чем достаточно.



Нельзя убрать всех восьмерых на жёлтых карточках. Есть риск. У нас четыре опорника на карточках, кто-то сыграет по-любому. Надо выходить и выигрывать. Не стоит беречь кого-то конкретно из-за жёлтых карточек.