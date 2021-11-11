Россия может выйти на ЧМ-2022 уже сегодня. Что для этого нужно?

Момент истины. В течение трёх дней станет ясно, получит ли сборная России прямую путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в ноябре и декабре следующего года. Сегодня, 11 ноября, команда Валерия Карпина сыграет с Кипром, а в воскресенье, 14-го, — с Хорватией. И хотя главным будет именно второй матч, не исключён вариант, при котором сборная выйдет на ЧМ-2022 уже через несколько часов. Что для этого нужно?

Главное условие — наша победа

Быстро напомним турнирную ситуацию. За два тура до конца отбора сборная России занимает первое место в группе H с 19 очками. Строчкой ниже располагается Хорватия, у которой 17 очков. Остальные сильно отстали и уже ни на что не претендуют.

При равенстве очков в отборочных группах ЧМ-2022 учитывается разница забитых и пропущенных мячей. Если сборная России сыграет вничью с Кипром, а Хорватия победит Мальту, то у команды Карпина и хорватов будет по 20 очков. Но разница мячей у нашего конкурента будет лучше. При таком раскладе в заключительном матче с Хорватией сборную России устроит только победа. И это на выезде, в Сплите. Звучит жутко.

Поэтому Кипр надо побеждать обязательно. В таком случае нашу сборную устроит любая потеря очков Хорватией. Если Мальта выиграет, у России будет отрыв в 5 очков. Ничья тоже сойдёт — наша команда оторвётся от хорватов на 4 очка. И эту разницу уже будет не отыграть.

А Хорватия теряет очки в матчах с более слабыми соперниками?

Бывает и такое. За последние несколько лет хорваты порой неожиданно оступались. Это происходило даже в отборе к ЧМ-2018, на котором сборная Хорватии выстрелила и добралась до финала. Ту квалификацию команда Златко Далича начала с домашней ничьей с Турцией. Во втором круге хорваты не просто не реабилитировались, а проиграли этому сопернику. В том же отборе были проигрыш Исландии и ничьи с Финляндией и Грецией.

Удивительно, но даже с учётом ухода нескольких лидеров и старения оставшихся Хорватия в нынешнем отборочном цикле стала реже терять очки. Поражение от Словении и ничьи с Россией и Словакией — в остальных матчах хорваты неизменно побеждали. Справедливости ради, наша сборная тоже стабильно переигрывает «карликов» вроде Кипра и Мальты.

И всё же в футболе случаются неожиданные сюжеты. Сейчас цель только одна — победить Кипр. А дальше можно держать кулачки за Мальту, которая вдобавок сыграет с Хорватией на своём поле. Если сюрпризов не будет (Россия победит киприотов, а хорваты — мальтийцев), то всё решится в последнем туре. Но там нашу сборную будет устраивать и ничья.

Россия — Кипр. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20:00 мск. Вперёд!