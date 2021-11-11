Джеррард вернулся в Премьер-лигу и возглавил «Астон Виллу». Объясняем, чем он крут

«Астон Вилла» проиграла пять матчей подряд, упала на 16-е место после 11 туров и выкинула Дина Смита. Руководство присматривалось сразу к шести кандидатам на замену: Стивен Джеррард, Роберто Мартинес, Ральф Хазенхюттль, Томас Франк, Паулу Фонсека и Каспер Юльманн. В итоге выбрали перспективного Джеррарда, который разорвал шотландский чемпионат с «Рейнджерс» и подарил первое за 10 лет чемпионство.

Детали сделки не раскрываются, но Sky Sports делится инсайдом, что контракт рассчитан на 2,5 года. Джеррард уже дал интервью клубному каналу.

«Астон Вилла» – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе. Безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером. С нетерпением жду возможности помочь им в достижении амбициозных целей.

Хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс» – за предоставленную возможность тренировать культовый клуб. 55-й титул навсегда останется в моем сердце. Хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем».

Легенда «Ливерпуля» регулярно залетал в шорт-листы к функционерам английских команд ― так летом он мог возглавить «Тоттенхэм» или «Эвертон», а недавно у него на руках был оффер от «Ньюкасла».

Уже 11 декабря Джеррард вернется на «Энфилд» в рамках Премьер-лиги.

Джеррард ― герой Глазго: за три года протащил «Рейнджерс» к чемпионству

С февраля 2017-го тренерская карьера Стивена стартовала в структуре «Ливерпуля». Казалось, он воспользуется кейсом Зидана: прокачает скиллы в молодёжке любимого клуба, а затем заменит Юргена Клоппа. Но есть нюанс: немец выстроил успешный проект и покидать «Энфилд» не собирался.

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В схожем ключе размышлял и Джеррард, поэтому в мае 2018-го принял приглашение от «Рейнджерс». «Такого шанса больше может и не быть. Если он согласится, то попадёт в великий, но проблемный клуб», ― такими словами Стивена провожал в Шотландию эксперт Sky Sports и бывший тренер «Рейнджерс» Грэм Сунесс.

Ситуация на тот момент в «Рейнджерс» действительно была трудной. Клуб переживал депрессию после ссылки в четвёртый дивизион и никак не мог приблизиться к главным конкурентам и соседям по Глазго ― «Селтику».

Руководство «Рейнджерс» серьёзно рисковало: доверили перезапустить сложный проект тренеру без опыта, главным достижением которого на тот момент была 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов с молодёжью «Ливерпуля». Но стороны не сомневались в успешном союзе: «Недостаток тренерского опыта не является проблемой для меня, для других — может быть. Я уважаю мнения людей, но не могу повлиять на них. Есть только один способ набраться опыта — верить в себя и в то, что ты сможешь пройти испытание».

В дебютном сезоне Джеррард вернул «Рейнджерс» на второе место, впервые за шесть лет победил в дерби и дошёл до группового этапа Лиги Европы. В следующем сезоне ― снова вторые, но уже проползли в плей-офф ЛЕ, где сенсационно выбили «Брагу», а в 1/8 отлетели от «Байера».

Уже в третьем сезоне «Рейнджерс» прорвало: выиграли чемпионат, но главное ― скинули «Селтик». Джеррард провёл феноменальный сезон:

«Рейнджерс» впервые за 10 лет выиграл чемпионат. Сделал это за шесть туров до конца, а к финишу привёз сразу 25 очков.

Сезон без поражений: 32 победы, 6 ничьих – до этого в Шотландии только Брендан Роджерс с «Селтиком» в сезоне-2016/2017 заканчивал без проигрышей.

19 домашних побед из 19 ― рекорд шотландского чемпионата.

По разнице мячей тоже всё прекрасно: 92 гола, всего 13 пропущенных (рекорд) и сразу 26 «сухих» матчей (тоже рекорд).

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Стиви Джи тут же словил респект от Алекса Фергюсона: «Он трудится изумительным образом. Правда изумительным ― на поле и за его пределами. Он хладнокровен, он владеет собой, он даёт правильные ответы. Это настоящее искусство, и он очень хорош».

Джеррард с ходу изменил «Рейнджерс»: создал дружескую атмосферу и улучшил дисциплину

В «Рейнджерс» Стиви Джи сразу начал прокачивать командный дух: модернизировал столовую на тренировочной базе, чтобы футболисты больше общались, и запретил пользоваться телефонами. Плюс всю первую неделю посвятил разговорам с персоналом и игроками ― так англичанин добился дружеской атмосферы внутри коллектива.

Когда Джеррард изучал игры «Рейнджерс» перед назначением, обратил внимание, что футболисты недостаточно выносливы: «Мы повысили интенсивность тренировок с первого дня. Некоторые игроки не справлялись с такими нагрузками, поэтому с ними пришлось расстаться». Для этого он даже перетащил из «Ливерпуля» Джордана Милса.

С болельщиками англичанин быстро словил одну волну: он с ходу понравился за честность и порядочность. После окончания матча Джеррард без исключений жал руку каждому игроку и каждому члену тренерского штаба команды соперника. От своих футболистов требует того же. В сентябре 2018-го Джеррард даже наказал Альфредо Морелоса и Даниэля Кандейаса, которые не пожали руку сопернику после поражения.

«Победили или проиграли, но вы обязаны оставаться честными и порядочными», ― так объяснял этот поступок Джеррард.

Еще Стиви Джи ― отличный мотиватор. В преддверии важнейшего матча с «Фейеноордом» в Лиге Европы он лично изучал голландскую прессу в поисках цитат, которые в негативном ключе раскрывали «Рейнджерс». Перед стартовым свистком принёс вырезки и скриншоты в раздевалку, чтобы завести команду. И это сработало ― шотландцы минимально обыграли соперника.

Когда в первый год футболисты получили 12 прямых красных карточек, он поднял штрафы за дисквалификацию. Больше других проблем доставлял Альфредо Морелос, которого в сезоне-2018/2019 трижды выгоняли с поля. После ужесточения системы штрафов за 2,5 года у него 13 жёлтых и ни одной прямой красной. А в прошлом сезоне «Рейнджерс» стал единственной командой в лиге, что прошла чемпионат без удалений. Плюс они меньше всех сфолили ― 425 раз.

В Шотландии Стиви Джи продемонстрировал отличные организаторские способности, собрав вокруг людей, которые обладают схожими качествами. Один из таких ― Майкл Бил, который наблюдает за матчами с трибуны, а затем делится своими мыслями с тренером. Бил отвечает за бóльшую часть тренировок с первой командой и тактику.

Джеррард не раз респектовал помощнику: «Мне нужно 15-20 лет, чтобы так же хорошо руководить командой на поле, как это делает Майкл».

Помимо этого, в штабе Стивена трудятся Том Кушлоу и Гари Маккалистер. Первый улучшил стандарты команды (47 голов за два сезона), а второй отлично знает нюансы шотландского футбола. Во время пандемии Джеррард пригласил в клуб доктора Марка Уэллера, который сделал всё, чтобы у футболистов было чёткое понимание, что можно и нельзя делать в период пандемии для поддержания физической формы.

Прокачал атаку и слепил бетонную оборону

Все три года Стивен Джеррард поступательно развивал «Рейнджерс».

Прогресс «Рейнджерс» при Джеррарде (данные от Wyscout) Сезон-2017/2018 Сезон-2020/2021 Улучшения, % Владение 57,17 64,73 11,67 xG 65,35 76,28 14,32 xGA 50,47 28,39 77,77 Касания в чужой штрафной 765 1029 25,65 Передачи в финальную треть 2357 2606 9,55 Передачи в разрез 318 341 6,74 Передачи с продвижением 3247 3292 1,37 PPDA 7,13 8,77 минус 18,70 Набор очков 1,84 2,68 31,34

Джеррарда-тренера действительно есть за что похвалить. К моменту его прихода в команду «Рейнджерс» пускал 1,32 гола за матч. За три сезона при Стиви этот показатель трансформировался до невероятных 0,34.

Такая же ситуация и с набором очков. До Джеррарда клуб собирал 1,84 балла, в первый и второй сезоны Стиви Джи ― 2,05 и 2,31, а в прошлом ― 2,68.

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Он прокачал все параметры в атаке, начиная от ожидаемых очков (прогресс на 14,32%) и до касания в чужой штрафной (на 25,65%). Остальное можно увидеть на таблице выше.

В обороне у «Рейнджерс» тоже всё в полном порядке.

Джеррард прокачал оборону «Рейнджерс» на 90 минут Место в чемпионате Пропущено голов 0,34 1-е Допущено ударов 6,7 1-е Допущено ударов в створ 2,2 1-е xGA 0,7 1-е Качания соперника в своей штрафной 11,1 1-е Интенсивность единоборств 7,5 3-е

«Рейнджерс» качественно ограничил соперника у своих ворот. Только одна команда забила больше одного гола за матч во всём прошлом чемпионате ― «Хиберниан» в сентябре (2:2), создав при этом всего на 0,6 ожидаемых гола.

Джеррард ― отличный тактик, с ключевой особенностью: объясняет сложные вещи простым языком. Этот скилл он прокачивал у Рафы Бенитеса, Роя Ходжсона, Кенни Далглиша и Брендана Роджерса. Бенитес с первых дней в «Ливерпуле» заметил интерес Джеррарда к тактике: «Стиви всегда интересовался тактикой. Его бесило, если он что-то не понимал».

Также Стивен отлично развивает футболистов. Лучшей кейс ― правый защитник Джеймс Тавернье, который при Стиви Джи выбил 39 голов и 51 голевую. За три года его цена взлетела практически в 10 раз. Плюс Джеймс в прошлом сезоне стал вторым в клубе и четвёртым в чемпионате по забитым мячам ― 12, больше в «Рейнджерс» только у нападающего Кемара Руфа.

Сюда же можно отнести Яниса Хаджи и Райана Кента.

Стал ещё на шаг ближе к возвращению на «Энфилд»

Стиви Джи не скрывает, что однажды мечтает вернуться на «Энфилд» в качестве главного тренера: «Ливерпуль — мой клуб. Это было потрясающее приключение. Мечтаю ли я стать когда-нибудь главным тренером «Ливерпуля»? Конечно, но не сейчас, да и кто даст гарантии, что однажды я буду достаточно хорош для этой работы?»

Джеррард понимает, что пока это место застолбил Юрген Клопп. За шесть лет в «Ливерпуле» немец вывел команду в топы и взял четыре трофея: Премьер-лигу, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Болельщики «Ливерпуля» активно обсуждали возвращение легенды весной после триумфа в Шотландии, позже к ним подключились инсайдеры. Плюс в тот момент были слухи, что Клопп может возглавить сборную Германии. На этом решил сыграть близкий друг Джеррарда Джейми Каррагер: «Жду в «Ливерпуле» в следующем сезоне». Фанаты были в восторге.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

На волне слухов о рокировке Стиви Джи поддержал Юргена Клоппа и предложил установить немцу памятник: «Считаю, что такой человек, как Юрген, должен быть награжден уже сейчас. Они уже должны начать устанавливать памятник в его честь».

Джеррард понимает, что для возвращения в «Ливерпуль» нужен подходящий момент. Отличный пример ― камбэк Фрэнка Лэмпарда, который качественно отработал в «Дерби», однако в «Челси» пробыл всего полтора года. Работа в «Астон Вилле» ― отличный шаг в развитии: сложнейшая лига, проблемный клуб и качественный состав. Если Стиви Джи справится и тут, то назначение в «Ливерпуль» ― логичный и правильный ход со стороны американского руководства.

Тем более действующий контракт Клоппа до 2024-го, поэтому у Стивена ещё есть время заявить о себе. Очевидно, что он не сможет отказать от возвращения на «Энфилд», если поступит такое предложение.