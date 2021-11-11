«России можно ждать подставу». На решающий матч сборной назначили судью-полицейского

Вы наверняка помните Маккели — он вытащил Англию в финал на Евро-2020.

Нидерландский арбитр Данни Маккели — самый обсуждаемый рефери прошедшего Евро-2020: своим решением в полуфинальном матче он, по сути, вывел Англию в финал, дав пенальти в ворота Дании за нарушение на Рахиме Стерлинге.

В это воскресенье арбитр будет работать на матче сборной России с Хорватией — самое время познакомиться с ним поближе.

Маккели за пределами поля: рос в армейской семье, совмещает судейство с работой в полиции

Маккели родился на Кюрасао – острове в Карибском море недалеко от берегов Венесуэлы. В XV веке земля была открыта испанским мореплавателем Алонсо де Охедой, но в 1634 году перешла под контроль голландской Вест-Индской компании. До 2010 года Кюрасао входил в группу Нидерландских Антильских островов, а после получил status aparte – самоуправляемого государства со значительной автономией в составе Королевства Нидерландов.

На Кюрасао семья Маккели переехала по службе: отец Данни – морской пехотинец.

Маленьким мальчиком он вернулся в Нидерланды, где в 10 лет начал заниматься баскетболом и футболом. В подростковом возрасте позицию полевого игрока он сменил на судейскую – работал на матчах взрослых непрофессиональных команд и, как он сам признавался в интервью УЕФА, часто заслуживал похвалы. «Это заставило меня поверить, что я, возможно, смогу построить карьеру судьи», – делился Данни. В 16 лет Маккели поступил в судейскую школу Королевской футбольной ассоциации Нидерландов (KNVB), спустя шесть лет дебютировал в качестве арбитра в профессиональном матче, а до Эредивизии дорос к 26 годам.

Параллельно с судейской карьерой Маккели работал в полиции – на службу он поступил в 18 лет. В 2017 году получил повышение: из небольшого Дордрехта его перевели в Роттердам на должность инспектора в местном районном отделении. «Официально я эксперт по операциям, – рассказывал Маккели в интервью журналу ELF Voetbal летом. – Моя задача заключается в том, чтобы координировать команду. Как наставник я даю инструкции, оцениваю профессионализм коллег, слежу, чтобы работа соответствовала всем правилам и нормам».

С успехами в судействе работа в полиции постепенно ушла на второй план – в какой-то момент даже пришлось взять годовой отпуск. Но Маккели быстро вернулся: «Мне не хватало динамики, формы, напряжения и проблем. Я тосковал и решил вернуться».

Сейчас на работу в полиции уходит 18 часов в неделю, то есть два-три дня. Маккели говорит, что ему не нужна служба, чтобы «сводить концы с концами», для него это увлечение и возможность делать что-то полезное для общества. «Как только узнаю о назначении на национальный или международный матч, я немедленно меняю свой график, – рассказывал он. – Судейство – моя основная работа. В полиции у меня частичная занятость».

Арбитр признался, что его известность как судьи часто помогает ему при работе на выездах на места происшествий: люди узнают его, успокаиваются, и гнев уходит на второй план.

Маккели рассказывал, что совмещать не всегда просто – нужно много и физических, и моральных сил. Но без этой части своей жизни ему сложно представить будни: «Что может быть лучше, чем работа, которая ощущается как хобби? Тем более статус полицейского добавляет признания и доверия».

Маккели на поле: странный пенальти на «Уэмбли» и ещё несколько ошибок в этом году

Португалия – Сербия, отбор ЧМ-2022. Март этого года. В концовке Криштиану Роналду забивает победный мяч, но арбитр его отменяет, ссылаясь на то, что мяч не пересёк линию. Португалец уходит с поля, бросая на поле капитанскую повязку.

«Единственное, что могу сказать – приношу свои извинения главному тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу, – говорит Маккели после игры. – Как судейская бригада мы упорно работаем, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем в подобные истории, мы несчастны».

Полуфинальный матч Евро-2020, «Уэмбли», Англия – Дания. Основное время заканчивается со счётом 1:1, команды выходят на первый овертайм. Спустя 12 минут Рахим Стерлинг получает мяч на правом фланге, влетает в штрафную, где его сзади пытается «обработать» Йоаким Мехле, но неудачно – попадает не по мячу, а по ноге нападающего. Стерлинг падает на газон, а Маккели свистит и показывает на точку. Датчане не понимают, что происходит. Весь мир не понимает.

Фото: ALEX MORTON — UEFA/UEFA VIA GETTY IMAGES

Гарри Кейн не реализовывает пенальти, но забивает после отскока мяча от рук Каспера Шмейхеля. Судьи VAR смотрят повтор и подтверждают решение Маккели.

Итоговый счёт в матче – 2:1. Англия в финал, Дания – в слезах.

«Я не вижу нарушения, – говорит после матча главный тренер датчан Каспер Юльманн. – Просто не вижу тут повода для пенальти. Одно дело проиграть бой, но когда это происходит именно так – это горький способ вылететь».

«Мы видели повтор – никакого фола там нет, – делится Даниэль Васс. – Очень спорное решение. Мы провели фантастический турнир. Но попасть в полуфинал на «Уэмбли», а потом вылететь из-за ошибки рефери… Обидно».

«Большая ошибка, – комментирует решение судьи Петер Шмейхель. – Споры будут идти очень-очень долго. Это не пенальти. Я бы отнёсся к поражению гораздо спокойнее, если бы Англия забила в одном из своих многочисленных моментов. Но, к сожалению, судья допустил большую ошибку».

Свою оценку даёт и известный бывший арбитр Марк Клаттенбург: «Пенальти спорный. Я бы предпочёл, чтобы фол не фиксировали, а затем посмотрели момент на экране. Не уверен, что поставил бы пенальти, но контакт был».

Жозе Моуринью в своей колонке для The Sun позже напишет: «Как футболист я разочарован тем, что на Рахиме Стерлинге был назначен пенальти. Может быть, болельщикам Англии не понравится моё мнение, но это никогда не пенальти… никогда».

В этот раз Маккели говорить ничего не стал.

Из последнего громкого про нидерландского арбитра – удаление в матче «Ливерпуль» – «Атлетико». На 36-й минуте Садио Мане, убегая в контратаку, в центре поля получил по ногам от защитника гостей Фелипе. Маккели подозвал его к себе, чтобы показать карточку, но игрок к нему не подошёл – и рефери издалека показал ему сразу красную.

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Арбитр Игорь Федотов, разбирая эпизод для «Чемпионата», сказал, что в этой ситуации можно было ограничиться только жёлтой карточкой:

«Да, Фелипе подбивал ногу, но в этот момент нога нападающего «Ливерпуля» уже была в воздухе – это главный критерий. Мог ли Маккели обидеться, что Фелипе к нему не подошёл? Учитывая, что этого человека вообще сложно назвать судьёй, – да. Но вообще игрок не обязан подходить к судье, чтобы тот показал ему карточку. Если Маккели реально обиделся – это просто цирк»

Маккели в матче сборной России: хорошо или плохо?

Отвечает Федотов: «Назначение Маккели – это какая-то беда. России можно ждать подставу. За его работой надо будет пристально следить – доверия его работа не вызывает. Почему он часто получает назначения? Это значит, он нравится Розетти. Всё пошло ещё с чемпионата Европы – там он явно ошибался, но всё равно получал назначения. Кто-то его лоббирует. Маккели ошибался в матче Италии и Турции, потом устроил скандал, назначив пенальти в ворота Дании в полуфинале Англии, а недавно выдумал удаление в игре «Ливерпуля» и «Атлетико».

Успокоить болельщиков России может только одно: все назначения судей на наши матчи были точечными. Арбитры против нас не ошибались, а иногда даже помогали – например, не показали вторую карточку Сутормину в игре со Словенией».