7 главных рекордов в истории сборной России. Сразу несколько — у Игнашевича

Сборная России – один из главных футбольных ньюсмейкеров 2021-го. Осечка на Евро, смена главного тренера и сопутствующие изменения. Теперь национальная команда готовится ко дню икс. 14 ноября сборная сыграет на выезде с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022, который определит победителя нашей группы. Тот, кто финиширует первым, гарантированно поедет в Катар. В преддверии важнейшего матча вместе с Volkswagen, официальным автомобильным партнёром сборной, вспомним знаковые моменты в истории сборной России. А именно – семь главных рекордов, установленных нашей командой, её футболистами и даже болельщиками.

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Вряд ли вас удивит, что рекордсменом по матчам за сборную России является именно Сергей Игнашевич. Защитник с бесконечной карьерой провёл за национальную команду умопомрачительные 126 встреч. 8 сентября 2015 года – именно в тот день Игнашевич сыграл 110-й матч за сборную и побил рекорд своего предшественника Виктора Онопко. В дальнейшем отрыв только увеличивался. Кстати, нынешний тренер сборной Онопко в итоге откатился на третье место – Игорь Акинфеев обошёл его ровно на один матч.

Встреча со скромными сборными – отличный повод улучшить статистику и установить приятный рекорд. Сборная России такой возможностью воспользовалась и с лёгкостью переиграла Сан-Марино – 9:0. Это случилось 8 июня 2019 года. Наша команда проходила квалификацию Евро-2020, и тут ей попался немощный оппонент. К чести Сан-Марино, они удерживали нули на табло до середины первого тайма. А потом началось веселье. Покер Артёма Дзюбы, дубль Фёдора Смолова, забил даже защитник Фёдор Кудряшов.

Переходим к голам. Примечательно, что рекорд принадлежит не одному, а сразу двум футболистам. Это нападающие Александр Кержаков и Артём Дзюба. Первый стал лучшим бомбардиром сборной 3 сентября 2014-го. Кержаков положил два Азербайджану и обошёл Владимира Бесчастных, а впоследствии добил до 30 мячей. Дзюба же окончательно закрепился в сборной уже после ухода Александра и отправился в погоню. Чтобы сравняться с легендой, Артёму потребовалось в полтора раза меньше матчей. Дзюба забил 30-й мяч в провальном матче с Данией на Евро-2020. Нападающий ещё не закончил карьеру, но не исключено, что единоличным рекордсменом уже не станет – сейчас Артёма в сборной нет.

Уделим внимание голкиперам. Здесь абсолютный рекордсмен – Игорь Акинфеев. Вечный лидер ЦСКА больше всех отыграл в воротах сборной. Логично, что по сухим матчам Акинфеев тоже безоговорочный топ-1. За время в национальной команде Игорь 47 раз отстоял на ноль. Рекорд он установил 15 ноября 2016 года в товарищеском матче с Румынией. Тот «сухарь» стал для Акинфеева 45-м. За оставшиеся два неполных года в сборной он не пропустил всего в двух встречах. Зато ушёл из команды максимально эффектно, напоследок подарив России четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Очередной рекорд имени Сергея Игнашевича. Раз защитник сыграл за сборную России больше всех матчей, логично, что и закончил он позднее остальных. Явных конкурентов у него и нет. Справедливости ради помог ЧМ-2018. Игнашевич к тому моменту уже два года не играл за сборную, но Станислав Черчесов включил его в список из-за тяжёлой ситуации с травмами. В итоге Сергей закрепился в статусе самого возрастного игрока национальной команды. Финальный аккорд – обидно проигранный по пенальти матч с Хорватией в четвертьфинале. Игнашевич вышел на поле за неделю до 39-летия.

Ещё один неоднократный рекордсмен сборной России. Помимо профильных вратарских достижений, Игорь Акинфеев ещё и самый молодой дебютант в истории национальной команды. 28 апреля 2004 года голкипер ЦСКА вышел на товарищеский матч нашей сборной с Норвегией. Игорю было всего 18 лет и 20 дней. Кстати, чтобы побить рекорд Акинфеева, нынешней восходящей звезде сборной Арсену Захаряну не хватило всего двух с половиной месяцев. Динамовец занимает второе место в этом списке. Партнёр Акинфеева по ЦСКА Алан Дзагоев в 2008-м тоже был близок, но не сложилось.

Завершим перечисление рекордов особенным пунктом – болельщиками. Большую часть домашних матчей сборная России проводит в Москве, в том числе на главной арене страны, в «Лужниках». Вы могли бы подумать, что именно там прошла самая посещаемая игра с участием нашей национальной команды. Но нет! 12 сентября 2007 года сборная играла на лондонском стадионе «Уэмбли» в отборе Евро-2008. Матч с англичанами завершился для нашей команды разгромным поражением, зато его посетили 86 106 зрителей. Разумеется, большинство болело за хозяев, но рекорд есть рекорд. В домашних матчах сборной России все достижения посещаемости принадлежат, конечно, «Лужникам».



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