Два гола сборной России за минуту! И оба — издевательские

Сборная России рвётся на чемпионат мира! В первом из двух решающих матчей в отборе соперником нашей команды стал скромный Кипр. Сборная России забила в самом начале встречи, но потом игра складывалась напряжённо — соперник создал пару голевых моментов. Зато во втором тайме начался праздник.

Второй гол забили на 55-й минуте. Алексей Миранчук обокрал неудачливого кипрского защитника и улетел решать, но не пожадничал и отпасовал Фёдору Смолову. Тот ещё и издевательски усадил вратаря на замахе.

Кстати, Смолов остаётся самым результативным футболистом нашей команды при Валерии Карпине. Два гола и четыре ассиста — столько не набил никто. А всего у Фёдора 16 мячей за сборную. И он поднялся на седьмое место в списке лучших бомбардиров команды — позади остался Дмитрий Сычёв.

Видео тут.

Для третьего гола сборной России понадобилась всего минута. Здесь уже всё было в соло — Андрей Мостовой по-бразильски накрутил нескольких соперников и не простил при завершении. Красиво. После этого сборная раскрепостилась и забила ещё и четвёртый.

Видео третьего гола.

А уже вечером весь фокус будет на матче Хорватии с Мальтой. Если действующие вице-чемпионы мира потеряют очки, то наша команда получит прямую путёвку в Катар. Поболеем!