Россия разорвала Кипр! До чемпионата мира — один шаг

В России Кипр ассоциируется с отдыхом. И у футболистов, очевидно, тоже. Потому как наша сборная всегда побеждала киприотов, не особо напрягаясь, за исключением одной встречи в 1997 году, когда команда с Валерием Карпиным в составе неожиданно потеряла очки в Никосии. Но в этот раз мы Кипр опасались, ждали трудной домашней игры. Это был иррациональный страх, который не поддавался логическому объяснению. Его вызвал сам факт того, что сборная России проводила один из двух решающих матчей на финише отборочного цикла ЧМ-2022. Потерять на ровном месте всё нажитое непосильным трудом – это так по-нашему!

В матчах с такими соперниками, которые обороняются глубоко и большим количеством игроков, особенно ценен быстрый гол. И сборная России, начав по традиции с агрессивного давления, забила его! Киприоты защищались в рамках схемы 5-3-2 с вариациями, и в этой ситуации, когда оппонент вынуждает переводить игру на фланги, очень важны включения крайних беков. Против Кипра справа действовал Сутормин, а слева Терехов. Как раз при участии Сутормина (он, кстати, совершил 95 касаний мяча – больше всех в сборной России) и состоялся гол в ворота Деметриу. Правда, нельзя утверждать, что именно зенитовец посеял панику в обороне гостей. Киприоты в целом безобразно сыграли в обороне, позволив мячу дважды пролететь через штрафную. В концовке момента Смолов, казалось, чуть-чуть затянул, но среагировал на своевременный подсказ Ерохина: всё-таки выложил мяч на ногу хавбека.

Тут бы сборной России ещё поднажать да развить успех! Ведь были у команды Карпина и хорошие ходы, в частности, смена позиций и врывания за спины защитникам Мостового. Но чем дальше шла игра, тем более равной она становилась. Наши не всегда успевали за киприотами в центре поля, допускали и совсем необязательный брак, как, например, в эпизодах, когда Смолов зачем-то опускался слишком глубоко за мячом.

Часто ошибался и Миранчук, на игре которого, к сожалению, отражается недостаток практики в «Аталанте».

По статистике в первом тайме российская сборная значительно превзошла Кипр: удары – 10:4 (в створ – 4:1). Самым опасным в эти 45 минут у хозяев был Ерохин. Но на самом деле за результат было тревожно. Киприоты могли забить, если бы Сафонов не вытащил мяч после углового – единоборство проиграл Осипенко, который заменил в основе имевшего повреждение Джикию.

Начало второго тайма настроило на лирический лад (Смолов забил в первой же атаке, правда, из офсайда), но игра сборной России в следующие восемь минут заставляла болельщиков хвататься за головы. Карпина, видимо, тоже – тренер уже готовил замены, собираясь вместо Смолова и Головина выпускать Заболотного и Зобнина.

И тут игра сделала кульбит! Сборная России забила два гола в течение двух минут. Наши, конечно, молодцы, но нужно отдавать себе отчёт в том, что сборная, хотя бы более-менее сопоставимая по уровню с Хорватией, так бы не развалилась. По сути, в обеих голевых атаках защитники киприотов дарили мяч хозяевам. Лайфис, кажется, испугался самого вида Миранчука (всё-таки человек из «Аталанты» приехал), и Алексей наконец-то проявил свои лучшие качества – стал соавтором пижонского гола Смолова. Ещё один кикс киприота завершился красивым мячом Мостового: как же ловко Андрей разобрался с тремя противниками на пусть и не самом качественном, но хорошо знакомом ему газоне!

После яркого блицкрига сборной России оставалось только добить сдавший Кипр. И наши добили. В эпизоде с четвёртым голом Сутормина хозяева чувствовали себя в чужой штрафной, словно в собственной. Гости – массовкой, фоном для игры звёзд. Говорят, игроки киприотов очень зависимы от эмоций: при 0:3 преодолевать себя им уже совсем не хотелось.

Очень странный матч для анализа. До 55-й минуты не покидало ощущение, что наши могут потерять очки. Но потом голы посыпались в ворота киприотов как из рога изобилия. Забил сегодня Заболотный, оформил дубль красивым ударом с лёта Ерохин. По ударам сборная России выиграла – 21:7 (в створ – 13:1). Если судить по статистике, то наши снова «отдыхали» с Кипром. После победы со счётом 6:0 остался один шаг до чемпионата мира. Теперь главное – не быть туристами в Хорватии.