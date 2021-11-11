Семь причин порадоваться за сборную России. И одна — огорчиться

Сборная России победила 6:0! Кто бы ни был соперником, как бы Смолов ни отдавал мяч в ноги киприотам, это крайне приятный выпуск эмоций – крупно победить в момент волнительной борьбы за прямой выход на чемпионат мира и сделать это на несколько часов раньше, чем прямой конкурент.

Поэтому в этом ура-тексте мы собрали семь дополнительных поводов порадоваться за сборную. Пока можно!



1. Шесть голов. И самая крупная победа сборной с лета 2019 года (тогда в Саранске забили девять в ворота Сан-Марино).



2. Эта победа не только крупная, но и крайне окрыляющая перед выездом в Хорватию. Там точно будет нелегко, поэтому уверенность в себе не помешает.



3. У сборной не только новые лица, но и новые авторы голов. За команду дебютировал ростовский капитан Глебов, а зенитовцы Сутормин и Мостовой впервые забили за главную команду, ещё и на стадионе своего клуба.



4. Мостовой провёл лучший матч за сборную, а его место в команде явно переосмыслили. В Словакии при Черчесове нападающего обратно заменили по ходу второго тайма через 20 минут после выхода на замену. Андрей искренне удивился и развёл руками.



Сегодня же он уходил с поля как самый обводящий и непредсказуемый игрок матча – только в моменте с голом накрутил троих, продолжил эффективно финтить и после.



Благодаря Мостовому сборная победила изящно.

5. Сафонов спас в единственном (и оттого главном) моменте матча: в конце первого тайма после удара головой почти в упор. Отбил не перед собой, а защитники к тому же подчистили штрафную.



Итог – очередной сухой матч сборной (пятый из шести при Карпине). И уверенный Сафонов в воротах.

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6. В «Зените» Ерохин – джокер. В сборной – один из главарей атак. Развивающий им скорость и страхующий сборную в моменты, когда молчит центральный нападающий. Визуально — Александр в стабильно хорошем настроении. Смотреть на такого лидера сборной – приятно.



7. Как и на злость Антона Заболотного. Который вышел с программой – забить любой ценой. Злой и выцарапанный гол в моменте, когда можно было покатить Миранчуку, – доказательство. Выходить агрессивным и уверенным в себе на добивание соперника – это сильно.



1+1 от Заболотного – как финал разгрома 6:0.



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Ну и единственная причина огорчиться (вы же внимательно читали заголовок?). Пять голов во втором тайме скрыли не самую внятную игру сборной до 55-й минуты. Там был и навал киприотов в конце первого тайма, и безликие атаки в исполнении Миранчука, и потери Смолова.



В общем, радуемся, но осторожно.