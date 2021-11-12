Зря Россия ждала помощи! Хорватия забила больше, чем мы Кипру

После победы сборной России над Кипром (6:0) болельщики с нетерпением ждали результата матча между Мальтой и Хорватией. Ведь в случае ничьей или победы Мальты наша команда досрочно получила бы прямую путёвку на ЧМ-2022. Увы, этого не произошло.

Для хорватов потеря очков означала борьбу за выход на ЧМ-2022 в стыковых матчах. Команду Златко Далича такой расклад не устраивал, и уже на шестой минуте Перишич открыл счёт. На 14-й Мальта забила, но гол был отменен из-за положения «вне игры» после просмотра VAR.

Давление хорватов было колоссальным, и к середине тайма в воротах Мальты оказался ещё один мяч – Модрич выполнил классную подачу, а Чалета-Цар выпрыгнул выше всех, сделав счёт 2:0. Не без помощи хорватов хозяева отквитали один гол: после навеса Брозович в прыжке ногой перевёл мяч в сетку собственных ворот.

Концовка первого тайма получилась тяжёлой для Мальты. Сначала Крамарич сделал всё, чтобы Пашалич не промахнулся и забил третий гол, а затем сам Марко выкатил мяч на Модрича. 4:1 – и Хорватия ушла на перерыв, решив исход матча в первые 45 минут.

Во втором тайме сценарий игры не поменялся. Хорватия включила режим сборной России в матче с Кипром и разгромила соперника с разницей в шесть мячей: Майер оформил дубль, а Крамарич, отдавший две голевые передачи, выступил в роли автора гола. За 90 минут мальтийцы не нанесли ни одного удара в створ, а хорваты забили 7 мячей с 12-ю ударами в створ.

Таким образом, победа Хорватии со счётом 7:1 оставляет их в борьбе за прямую путёвку на ЧМ-2022. Решающая встреча за первое место в группе состоится в воскресенье, 14 ноября: сборная России сыграет с командой Златко Далича. Матч пройдёт в городе Сплит, начало — в 17:00 по Москве.