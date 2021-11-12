А если сборная России попадёт в стыки? Вот какие там расклады

Сборная России обошлась без неприятных сюрпризов и спокойно разделалась с Кипром в отборе ЧМ-2022. Перед судьбоносной встречей с Хорватией команда Валерия Карпина занимает первое место в группе, но опережает единственного конкурента всего на два очка. Если проиграем в Сплите, то станем вторыми и вместо путёвки в Катар получим приключения в стыковых матчах. А какие там расклады на данный момент? Посмотрим на группы и разберёмся.

Группа A

Здесь за выход на ЧМ-2022 бьются только две команды. У Португалии был матч в запасе, но своим шансом она не воспользовалась, сыграв вничью с Ирландией. И всё же по дополнительным показателям Криштиану Роналду и компания сербов обошли. Ситуация такая же, как в нашей группе — всё решится в последнем туре. Преимущество, кажется, на стороне португальцев: они ждут сербов на своём поле. Хозяев даже устроит ничья. Если неожиданностей не будет, то в стыки отправится Сербия.

Группа B

Ещё одна группа, в которой расписание удачно сведёт в последнем туре прямых конкурентов. Испания разобралась с Грецией и воспользовалась подарком Швеции, которая зачем-то проиграла не претендующей ни на что Грузии. Теперь испанцы занимают первое место, а шведы — второе. И через несколько дней эти команды решат судьбу прямой путёвки в Катар в очной встрече, которая пройдёт в Севилье. Пока фаворитом кажется Испания — ей будет достаточно не проиграть.

Группа C

В третьей группе матчей вчера не было, поэтому расклад такой же, как и месяц назад. За первое место бьются Италия и Швейцария. Многое решится в сегодняшнем матче лидеров, который пройдёт на поле действующих чемпионов Европы. Скорее всего, в стыки отправятся швейцарцы.

Группа D

Одна из самых запутанных групп, но — парадокс — с явным лидером. Франция пока не обеспечила себе первое место, однако наверняка сделает это в ближайшем туре. А вот за вторую строчку борются Украина, Финляндия и Босния. Пока впереди украинцы, но у их конкурентов в запасе очная встреча. Изменений ждём завтра, 13 ноября. К слову, если в стыки попадёт сборная Украины, то Россия с ней не сыграет, так как команды по традиции будут разведены при жеребьёвке.

Группа E

Бельгия, как и Франция, вот-вот обеспечит себе место в финальной стадии ЧМ. Зато идёт активная битва за второе место между Чехией и Уэльсом. По очкам равенство, но у валлийцев есть матч в запасе. Ситуация здесь пока что прежняя, так что ждём субботних встреч.

Группа F

Ещё раз поаплодируем Дании, которая прошлась катком по соперникам и обеспечила себе первое место. Со второй строчкой пока не всё ясно, но фаворитом выглядит Шотландия — она опережает Израиль на четыре очка. Чтобы отправиться в стыки, шотландцам достаточно победить скромную Молдавию. Или, если они любят рисковать, понадеяться на поражение израильтян в Австрии. Но сюрпризы здесь вряд ли будут.

Группа G

Здесь пока тоже без новостей. И всё же группа интересная. Первое место занимают Нидерланды, но совсем рядом Норвегия и Турция. Ключевой момент — календарь. Завтра лидеры встретятся с аутсайдерами, и, если первые выиграют, нас ждёт битва в последнем туре. Там голландцы примут норвежцев и постараются как минимум не проиграть, а турки попытаются украсть у скандинавской сборной место в стыках.

Группа H

Наша группа. Коротко мы уже рассказали о том, как тут обстоят дела. Если хотите поподробнее, то залетайте в наш материал.

Группа I

Здесь тоже есть интрига. Очень многое зависит от сегодняшних матчей. Если Англия победит Албанию, то поможет и себе, и Польше. Но судьба первого и второго мест останется под вопросом. В последнем туре англичане сыграют с Сан-Марино, а поляки — с Венгрией. При отсутствии сюрпризов команды распределятся по группе так же, как сейчас.

Группа J

В этой группе есть своя Дания. И это Германия, которая потеряла очки лишь однажды и досрочно вышла на ЧМ. За второе место борются Северная Македония, Румыния и Армения. От последних вряд ли стоит ждать подвига — им в заключительном туре ехать в Германию. Румыны не должны испытать проблем против Лихтенштейна, а вот македонцам, чтобы удержать место в стыках, придётся пободаться с Исландией. Интрига!

На данный момент в стыковые матчи выходят:

Группа Команда Игры Очки Посев H Хорватия 9 20 Сеяная I Польша 8 17 Сеяная G Норвегия 8 17 Сеяная А Сербия 7 17 Сеяная F Шотландия 8 17 Сеяная J Северная Македония 9 15 Сеяная В Швеция 7 15 Несеяная С Швейцария 6 14 Несеяная E Чехия 7 11 Несеяная D Украина 7 9 Несеяная

Коротко напомним про регламент. В стыки выходят 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, плюс две лучшие сборные из дивизиона B Лиги наций (сейчас это Уэльс и Австрия). Эти 12 участников проведут шесть полуфиналов, состоящих из одного матча. После этого три финала определят тех, кто поедет в Катар. То есть из 12 сборных, попавших в стыки, на ЧМ отберутся лишь три. Сурово.