«Состав русских дешевле нашего, а они выше в таблице». Хорватские СМИ — о команде Карпина

Сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0 в матче отборочного цикла ЧМ-2022 и сделала ещё один шаг к главному турниру четырёхлетия. Команда Валерия Карпина могла выйти на чемпионат мира ещё вчера, однако чуда не случилось — Хорватия легко раскатала Мальту — 7:1. Теперь судьба первого места в группе решится 14 ноября, когда Россия сыграет на выезде с балканской сборной. Что же пишут хорватские СМИ?

Издание Vecernij List похвалило свою сборную и отметило, что в воскресенье команду Карпина ждёт серьёзное испытание. Впрочем, это и так всем понятно.

«После того как Россия разбила Кипр, у нашей команды не было права на ошибку. В итоге Хорватия отпраздновала убедительную победу и сделала это в прекрасном стиле. Обыграв Мальту со счётом 7:1, наша сборная отправила чёткий сигнал россиянам. В воскресенье команду Карпина на переполненном стадионе ждут целеустремлённые финалисты последнего чемпионата мира».

А вот что пишет Index. России уделили совсем немного места.

«Россия выполнила свою часть работы, разгромив в Санкт-Петербурге Кипр. Теперь всё предельно ясно. Для поездки на чемпионат мира в Катар Хорватии необходимо обыгрывать россиян в заключительном туре отбора. Команду Карпина устроит и ничья».

Dnevno.hr считает, что сборная Хорватии лучше российской команды, но справедливо отмечает, что это надо доказать на поле.

«Хорватия отлично поработала на Мальте, впереди решающий матч. Наша команда разгромила скромного соперника, решив все вопросы ещё по ходу первой половины встречи. Уверенная победа позволила команде Далича сэкономить силы перед решающей игрой отборочного цикла. Помимо этого, никто из хорватов, висевших на жёлтых карточках, не получил предупреждений. Победа над Россией позволит Хорватии занять первое место в группе и поехать на чемпионат мира в Катар. В воскресенье нас ждёт огненная атмосфера.

Что касается России, то она одержала убедительную победу, но играла далеко не с самым сильным противником. Впрочем, какое нам дело до россиян? Наша команда лучше, но это надо доказать. С другой стороны, понятно, что без правильной стратегии и самоотдачи игроков это ничего не значит. Мальта — маленькая страна в Средиземном море, и мы её разбили, но теперь нас ждёт огромная Россия».

Sportske novosti опубликовало статью с заголовком «Приведите нам этих русских».

«Мы наблюдали за вдохновенной игрой хорватских футболистов. Они действовали агрессивно, мудро, целеустремлённо. В конце концов, игроки просто «убили» соперника. Прекрасный ответ на победу России в матче с Кипром. Мы дали понять русским, что Хорватия может много забивать. Они отличились шесть раз, а мы — ещё больше. Впереди решающий матч отборочного цикла. Россия, берегись!»

Там же журналисты с уважением отозвались о Карпине.

«Карпин взял штурвал из рук Станислава Черчесова, и под его руководством команда одержала пять побед в шести матчах. Харизматичный специалист покинул пост главного тренера «Ростова» и добился впечатляющего результата в сборной. Едва Карпин возглавил команду, как сразу же убрал из неё лучшего футболиста и возмутителя спокойствия Артёма Дзюбу. А затем вывел Россию на первое место в группе и заметно приблизил к поездке на чемпионат мира. Состав русских дешевле нашего, а они выше в таблице!

Впрочем, важно отметить, что Карпину везёт с первого дня пребывания на посту главного тренера сборной России. К примеру, в матче со Словакией его команда была похожа на Мальту (30% владения мячом), но при этом одержала победу. Важно, что футболисты сборной сразу же приняли методы нового тренера. Он вселил в них уверенность, так что наверняка в воскресенье они выйдут на поле, готовые к бою».

А вот что сказал о сборной России хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

«Я бы сказал, что у игроков сборной России большой энтузиазм. Он появился, когда Карпин возглавил сборную. Многие считают, что с его приходом Россия стала более серьёзной командой. Безусловно, они возлагают большие надежды на заключительный матч отбора. Футболисты доверяют Карпину. С тех пор как он возглавил команду, она находится под пристальным наблюдением СМИ. Раньше такого не было. Болельщики тоже полны энтузиазма. Ощущение, будто все верят в Карпина».

На сайте издания Dnevno хорватским читателям предложили принять участие в опросе на тему того, пробьётся ли их сборная на чемпионат мира. Бóльшая часть болельщиков считает, что хорваты поедут в Катар. 50% проголосовали за вариант с победой над Россией, 18% считают, что матч в Сплите завершится беспрецедентной драмой, но удача будет на стороне хозяев. 11% предполагают, что хорваты пробьются на турнир через стыковые матчи. За вариант «В Сплите будет ничья, а потом мы проиграем стыки» проголосовали 9% человек.